Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

Andy Chango es el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity

En la noche del lunes, Andy Chango se convirtió en el decimoctavo eliminado de MasterChef Celebrity, en una gala de eliminación que agitó las emociones dentro y fuera del estudio. Lo que parecía una semana más en el certamen que conduce Wanda Nara terminó en despedidas cargadas de afecto, en un contexto marcado por la reciente salida de Susana Roccasalvo y la inminencia de la final.

La eliminación de Chango se desarrolló bajo la atenta mirada del jurado, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los tres chefs no dieron concesiones en una jornada en la que los participantes de peor desempeño durante la semana, identificados por el delantal negro, tuvieron que enfrentarse a exigencias culinarias de alto nivel. La presión se hizo sentir desde el primer minuto, especialmente tras la inesperada eliminación de Roccasalvo apenas veinticuatro horas antes.

Seis celebridades compitieron por su permanencia: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet (“La Reini”) y Andy Chango. Todos llegaron al estudio sabiendo que uno de ellos se despediría esa misma noche, mientras desde el balcón los observaban Ian Lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli, quienes habían conseguido el delantal blanco y, con él, cierta tranquilidad.

Concursantes de Masterchef Celebrity disfrutan de un momento lúdico y lleno de risas dentro de una piscina de pelotas durante el programa.

En esta gala de eliminación, la producción introdujo un desafío particular: los participantes debían cocinar en apenas 60 minutos un plato cuyo ingrediente central era la carne Wagyu, una proteína japonesa reconocida por su calidad y sabor excepcionales. La complicación no terminó allí, ya que los recursos disponibles para la preparación fueron limitados de manera intencional. Cada concursante tuvo que ingresar a una pileta con pelotas numeradas, que a su vez correspondían a una caja con ingredientes asignados al azar, sumando un componente de incertidumbre y estrategia a la competencia.

El jurado, fiel a su estilo, evaluó uno por uno los platos resultantes, haciendo pasar a los participantes para que presentaran sus creaciones y defendieran sus decisiones ante los expertos. La tensión se palpaba en el ambiente, con la certeza de que solo cinco de los seis lograrían avanzar un paso más en el certamen.

En la instancia final, Andy Chango fue despedido por el jurado, tras no convencer con su propuesta culinaria. El músico y actor quedó en la cuerda floja junto a Chino Leunis y La Joaqui, quienes finalmente lograron avanzar. La decisión se comunicó en medio de miradas cruzadas y gestos de nerviosismo, ya que Chango era considerado por muchos uno de los favoritos para llegar a la definición.

Andy Chango y Wanda Nara comparten un emotivo abrazo en las cocinas de Masterchef Celebrity durante un momento de la competencia.

La salida del artista estuvo marcada por un momento de alta repercusión, cuando Wanda Nara le dedicó una frase irónica: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”. El comentario generó reacciones y fue interpretado por algunos como una despedida cargada de humor ácido. Chango, lejos de incomodarse, respondió con autocrítica y simpatía: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”, y se fundió en un abrazo con sus compañeros, que lo despidieron entre elogios y demostraciones de cariño.

Durante su paso por el programa, el músico mostró un perfil particular, alternando momentos de humor y creatividad con otros de tensión frente a los desafíos del reality. En sus palabras tras la eliminación, remarcó que fue “muy feliz” durante su estadía en el certamen, y su salida provocó una oleada de mensajes de apoyo tanto de los presentes en el estudio como de quienes seguían la transmisión.

Así las cosas, la competencia atraviesa su etapa final y la tensión crece en cada episodio. Con la eliminación de Andy Chango, quedan pocos concursantes en carrera, y el ambiente se vuelve más exigente a medida que se acerca la definición. Los participantes que lograron superar la gala —Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet— deberán entonces afrontar nuevos desafíos para alcanzar un lugar en la final, qe tal como se confirmó en las últimas horas, ya fue grabada.

Desde el balcón, los famosos que continúan con delantal blanco observan cada detalle, conscientes de que cualquier error puede costarles la eliminación en las próximas semanas. La reciente salida de Susana Roccasalvo aún resuena en el estudio, sumando dramatismo a una temporada que se caracteriza por las sorpresas y los cambios de rumbo.