Teleshow

Mirtha Legrand cumple 99 años: los secretos de la torta

Una de las vedettes en la noche del cumpleaños, la torta estuvo a cargo de Martín Córdoba

Guardar
RS Fotos
RS Fotos

Mirtha Legrand celebró sus 99 años rodeada de familiares y amigos en una reunión privada que reunió a 74 invitados en su residencia. La velada incluyó una atmósfera marcada por luces led en tonos rosa y una decoración floral del mismo color, mientras que una estructura especial fue montada en el patio frontal para resguardar a los asistentes de la lluvia.

Detalles de la impresionante torta
Detalles de la impresionante torta que recibió Mirtha (RS Fotos)

El impacto visual de la noche se centró en la torta de cumpleaños: una creación de cinco niveles que incorporó referencias temáticas a la carrera de Mirtha Legrand, desde orquídeas alusivas a “Los martes, orquídeas” hasta la recreación de la emblemática Mesaza en el quinto piso, con mesas, sillas y un televisor encendido mostrando su imagen.

El armado de la fiesta contó con la participación de equipos especializados en ambientación y gastronomía. La torta de cumpleaños, uno de los momentos más esperados de la velada, estuvo a cargo de Martín Córdoba.

La torta de cumpleaños, uno
La torta de cumpleaños, uno de los momentos más esperados de la velada, estuvo a cargo de Martín Córdoba (RS Fotos)

El diseño del pastel respeta la paleta rosa y blanca, con flores de azúcar que replican las texturas y formas de los arreglos naturales, y una estructura de dos niveles que corona la mesa principal. La combinación entre la delicadeza visual y el trabajo artesanal en la confección de la torta reafirma el cuidado puesto en cada aspecto del evento.

Mirtha en un momento del
Mirtha en un momento del festejo (RS Fotos)

El menú previsto para la cena, a las 21 horas, incluyó burrata con tomate como recepción, opciones de ñoquis de sémola con salsa roja o salmón con salsa teriyaki, y frutas asadas con helado de crema americana para el postre. Cada piso de la torta contó con sabores diferenciados, desde vainilla con ganache y frutos rojos hasta chocolate blanco y maracuyá, garantizando variedad en cada porción.

Como gesto particular, Mirtha Legrand solicitó a sus invitados que no llevaran regalos, reiterando que compartir la noche con sus seres queridos es el mayor obsequio. Todos recibieron al finalizar un abanico rosa alilado, decorado con fotos de la homenajeada y la frase “la leyenda continúa”, en sintonía con el carácter simbólico de la celebración.

Durante el día, los preparativos
Durante el día, los preparativos se hicieron notar en el barrio... (RS Fotos)

Pero sin dudas la celebración del cumpleaños no solo se vivió puertas adentro de la casona de Barrio Parque, sino que también generó un movimiento inusual en las calles aledañas. Desde primeras horas de la tarde, un numeroso grupo de curiosos, fanáticos, vecinos y la prensa se congregó frente al domicilio para seguir de cerca la llegada de invitados y compartir el clima de festejo.

Las imágenes muestran la efervescencia popular en las inmediaciones. Un grupo de mujeres decoró el portón de ingreso con carteles en forma de corazón de color rojo. Uno de estos carteles, sostenido en alto, lleva la inscripción “CLUB DE FANS DE MIRTHA” en letras blancas y rodeado de pequeños corazones. A su lado, otro corazón pegado sobre el portón proclama “LA LEYENDA CONTINÚA”, replicando el lema central de la fiesta puertas adentro.

En otra de las instantáneas capturadas, un grupo de fanáticos posa sonriente para una selfie grupal. Una mujer, con vestido blanco brillante y una flor rosa como anillo, extiende el brazo para encuadrar la foto. A su alrededor, varias personas sostienen carteles de cartón rojo en forma de corazón con mensajes como “FELIZ CUMPLE” y “FANS”. La mezcla de generaciones y el ambiente distendido refuerzan el carácter popular y entrañable del homenaje.

Admiradoras del público se acercaron
Admiradoras del público se acercaron al barrio para saludar a MIrtha (RS Fotos)

Finalmente, otro registro muestra a un grupo de mujeres posando con una bandera blanca y negra con la inscripción #QUIEROESTARENLMESAZA, junto a otra pancarta roja de gran tamaño que dice “FELIZ CUMPLEAÑOS”. Los carteles de corazones con la leyenda “CLUB DE FANS DE MIRTHA” se repiten en distintas manos y posiciones, reforzando la identidad colectiva de los seguidores. El fondo deja ver la presencia policial y vallas, aportando un marco de seguridad al evento.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandJuana Viale

Últimas Noticias

Javier Calamaro fue denunciado por presuntas estafas inmobiliarias: “Me responsabiliza a mí porque soy famoso”

El músico rompió el silencio tras ser acusado de irregularidades en la venta de terrenos de Chacras del Universo (Córdoba), un barrio cerrado que prometía exclusividad y terminó sumido en una batalla judicial entre versiones cruzadas

Javier Calamaro fue denunciado por

Mirtha Legrand cumple 99 años: una fiesta de rosas, mensajes y pasión en la calle y en la mesa

El decorador Ramiro Arzuaga detalló los pormenores de un evento histórico. Desde las invitaciones hasta los centros de mesa, parte de una maquinaria que no falla

Mirtha Legrand cumple 99 años:

La drástica decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

La actriz y conductora regresó de Mar del Plata y dejó en claro su postura, además de los próximos pasos a seguir

La drástica decisión de Sabrina

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

La exesposa del conductor compartió un video inédito de su internación, resaltando el acompañamiento fundamental del padre de sus hijas

Soledad Aquino emocionó al recordar

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

En una confesión directa durante un programa de streaming, La Reini explicó el verdadero motivo detrás de su negativa a colaborar con la influencer

Sofía Gonet reveló la verdadera
DEPORTES
Quiénes son los 5 candidatos

Quiénes son los 5 candidatos a dirigir a River Plate tras el anuncio de Gallardo: el nombre que tomó ventaja

Video: así anunció Marcelo Gallardo su salida de River Plate

Los números rojos del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate

Marcelo Gallardo anunció que se va de River Plate: el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

La confesión de una leyenda del fútbol argentino: “Llegué a jugar en la Selección tomando siete litros de gaseosa por día”

TELESHOW
Javier Calamaro fue denunciado por

Javier Calamaro fue denunciado por presuntas estafas inmobiliarias: “Me responsabiliza a mí porque soy famoso”

Mirtha Legrand cumple 99 años: una fiesta de rosas, mensajes y pasión en la calle y en la mesa

La drástica decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino descarta expropiación de puertos

Mulino descarta expropiación de puertos y el Gabinete aprueba contratación millonaria de APM Terminals y TIL Panamá S.A.

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos