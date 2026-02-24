Mirtha Legrand cumple 99 años: los secretos de la torta

RS Fotos

Mirtha Legrand celebró sus 99 años rodeada de familiares y amigos en una reunión privada que reunió a 74 invitados en su residencia. La velada incluyó una atmósfera marcada por luces led en tonos rosa y una decoración floral del mismo color, mientras que una estructura especial fue montada en el patio frontal para resguardar a los asistentes de la lluvia.

Detalles de la impresionante torta que recibió Mirtha (RS Fotos)

El impacto visual de la noche se centró en la torta de cumpleaños: una creación de cinco niveles que incorporó referencias temáticas a la carrera de Mirtha Legrand, desde orquídeas alusivas a “Los martes, orquídeas” hasta la recreación de la emblemática Mesaza en el quinto piso, con mesas, sillas y un televisor encendido mostrando su imagen.

El armado de la fiesta contó con la participación de equipos especializados en ambientación y gastronomía. La torta de cumpleaños, uno de los momentos más esperados de la velada, estuvo a cargo de Martín Córdoba.

La torta de cumpleaños, uno de los momentos más esperados de la velada, estuvo a cargo de Martín Córdoba (RS Fotos)

El diseño del pastel respeta la paleta rosa y blanca, con flores de azúcar que replican las texturas y formas de los arreglos naturales, y una estructura de dos niveles que corona la mesa principal. La combinación entre la delicadeza visual y el trabajo artesanal en la confección de la torta reafirma el cuidado puesto en cada aspecto del evento.

Mirtha en un momento del festejo (RS Fotos)

El menú previsto para la cena, a las 21 horas, incluyó burrata con tomate como recepción, opciones de ñoquis de sémola con salsa roja o salmón con salsa teriyaki, y frutas asadas con helado de crema americana para el postre. Cada piso de la torta contó con sabores diferenciados, desde vainilla con ganache y frutos rojos hasta chocolate blanco y maracuyá, garantizando variedad en cada porción.

Como gesto particular, Mirtha Legrand solicitó a sus invitados que no llevaran regalos, reiterando que compartir la noche con sus seres queridos es el mayor obsequio. Todos recibieron al finalizar un abanico rosa alilado, decorado con fotos de la homenajeada y la frase “la leyenda continúa”, en sintonía con el carácter simbólico de la celebración.

Durante el día, los preparativos se hicieron notar en el barrio... (RS Fotos)

Pero sin dudas la celebración del cumpleaños no solo se vivió puertas adentro de la casona de Barrio Parque, sino que también generó un movimiento inusual en las calles aledañas. Desde primeras horas de la tarde, un numeroso grupo de curiosos, fanáticos, vecinos y la prensa se congregó frente al domicilio para seguir de cerca la llegada de invitados y compartir el clima de festejo.

Las imágenes muestran la efervescencia popular en las inmediaciones. Un grupo de mujeres decoró el portón de ingreso con carteles en forma de corazón de color rojo. Uno de estos carteles, sostenido en alto, lleva la inscripción “CLUB DE FANS DE MIRTHA” en letras blancas y rodeado de pequeños corazones. A su lado, otro corazón pegado sobre el portón proclama “LA LEYENDA CONTINÚA”, replicando el lema central de la fiesta puertas adentro.

En otra de las instantáneas capturadas, un grupo de fanáticos posa sonriente para una selfie grupal. Una mujer, con vestido blanco brillante y una flor rosa como anillo, extiende el brazo para encuadrar la foto. A su alrededor, varias personas sostienen carteles de cartón rojo en forma de corazón con mensajes como “FELIZ CUMPLE” y “FANS”. La mezcla de generaciones y el ambiente distendido refuerzan el carácter popular y entrañable del homenaje.

Admiradoras del público se acercaron al barrio para saludar a MIrtha (RS Fotos)

Finalmente, otro registro muestra a un grupo de mujeres posando con una bandera blanca y negra con la inscripción #QUIEROESTARENLMESAZA, junto a otra pancarta roja de gran tamaño que dice “FELIZ CUMPLEAÑOS”. Los carteles de corazones con la leyenda “CLUB DE FANS DE MIRTHA” se repiten en distintas manos y posiciones, reforzando la identidad colectiva de los seguidores. El fondo deja ver la presencia policial y vallas, aportando un marco de seguridad al evento.