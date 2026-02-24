El descargo de El Polaco por la foto íntima que despertó rumores de infidelidad a Barby Silenzy

El Polaco desmintió la noticia de una infidelidad (Video: Puro Show. El Trece)

La viralización de una foto íntima de El Polaco desató un vendaval de rumores y versiones sobre una posible infidelidad a Barby Silenzi La imagen, compartida por el propio cantante, lo muestra posando frente al espejo de un baño de hotel, luciendo el torso desnudo y cadenas doradas. Todo parecía una postal habitual de su día a día, hasta que un detalle en el reflejo captó la atención de miles de usuarios: desde la bañera, asoma claramente el pie de una mujer.

En cuestión de minutos, la foto se propagó por redes sociales. La escena, aparentemente casual, encendió las alarmas en plataformas como Instagram y Twitter, donde los seguidores y curiosos de la farándula comenzaron a especular sobre quién era la persona que lo acompañaba. La pregunta se instaló con fuerza: ¿ese pie pertenecía a la madre de su hija menor o se trataba de una tercera en discordia?

La viralización no tardó en hacer efecto. Las dudas sobre la fidelidad del cantante circularon con velocidad, alimentadas por un historial de idas y vueltas en su relación con Barby. En el clima tenso de las redes, la imagen se convirtió en la pieza central de todo tipo de teorías, desde un simple descuido hasta la posibilidad de una nueva crisis de pareja.

El cantante El Polaco se toma una selfie en el espejo, mostrando sus tatuajes y cadenas, pero un pie en el fondo, marcado en rojo, avivó rumores de infidelidad en redes sociales.

En medio del revuelo, la propia Barby fue contactada para aclarar el origen de la fotografía. Lejos de esquivar el tema, la bailarina eligió responder con humor y contundencia: “Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas”.

Con esa frase, la mediática desactivó la bomba mediática y echó por tierra cualquier especulación sobre una infidelidad reciente. Explicó que se trataba de un recuerdo de un viaje realizado junto al cantante, desmintiendo así cualquier señal de crisis presente. Su intervención fue rápida y directa, y sirvió para calmar las aguas en una relación que, según sus propias palabras, siempre está bajo observación y suele ser blanco de rumores cada vez que surge una imagen fuera de lo habitual.

A estas declaraciones, se sumó la voz directa del propio cantante. En una historia publicada en sus redes sociales, escribió: “Buen día para todos... no soy de aclarar giladas pero me tienen los h... llenos... El piesito (sic) que se ve en la foto que dicen que supuestamente es mi amante jaajajaja es de @barbysilenzi1 es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones más que nada para que los b... dejen de hablar giladas”, señaló en su descargo.

El Polaco desmintió los recientes rumores de infidelidad a través de una historia de Instagram, aclarando que la foto viralizada del pie junto a Barby Silenzi es antigua y familiar.

Para finalizar, despejó todas las dudas y se permitió una ironía: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una. Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”.

El tono de la aclaración fue tajante, casi exasperado., pero la tensión no se disipó del todo. En paralelo a la polémica de la foto del baño, comenzaron a circular en las redes imágenes de El Polaco junto a una mujer conocida como La Polaka. La aparición de estas fotografías avivó aún más las especulaciones sobre la vida sentimental del cantante de cumbia.

En las imágenes, se puede ver a ambos posando sonrientes. El propio cantante salió al cruce de los rumores y destacó de manera explícita que “solo se trata de una fanática”, intentando poner un freno a las interpretaciones malintencionadas. Aun así, las fotos no tardaron en circular y sumar un nuevo capítulo al debate mediático.

El Polaco y La Polaka posaron juntos en una foto que intensifica los rumores sobre un posible romance entre ellos, compartiendo un momento de cercanía en un evento nocturno.

El episodio muestra el modo en que la exposición pública de los artistas puede transformar cualquier encuentro casual en el disparador de versiones infundadas. En este caso, la aclaración del propio protagonista buscó restituir la calma y separar la realidad de las especulaciones, aunque el revuelo en redes sociales siguió su curso.

La circulación de imágenes, la inmediatez de las respuestas y el papel activo de los protagonistas en redes sociales generan un caldo de cultivo donde las versiones y los debates se multiplican. En este escenario, las aclaraciones y desmentidas se tornan imprescindibles para frenar la escalada de rumores, como demostró la intervención de Barby Silenzi y el descargo de El Polaco ante la viralización de la foto del baño y la aparición de nuevas imágenes con La Polaka.

La historia de la pareja sigue sumando capítulos bajo la atenta mirada del público, en un juego de exposición y resguardo que parece no tener fin.