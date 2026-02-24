Teleshow

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

En la continuación de la serie se pueden ver las últimas imágenes de la boxeadora, fallecida el 28 de julio del año pasado. Su hijo habló de la difícil experiencia

Alejandra, junto a su hijo Alejandro

Alejandra Oliveras, conocida como la Locomotora, falleció el 28 de julio de 2025 y no llegó a asistir al estreno de la serie En el barro, donde hizo su debut como actriz en un papel destacado.

La segunda temporada de la producción incluye la muerte de Rocky, personaje interpretado por Oliveras, quien pierde la vida en la cárcel a manos de otra interna. Esta escena, marcada por el velorio dentro del penal, impactó tanto por su intensidad como por el paralelismo con el adiós en la vida real de la boxeadora.

Alejandro Oliveras, hijo de la deportista, recordó el legado de su madre en la serie y frente al público: “Toca fibras supremamente sensibles, pero lo que se me viene es orgullo. Todo lo que hizo, lo hizo muy bien, dejó un legado gigante y sigue tocando el corazón de un montón de gente“, expresó.

Sobre la secuencia del velorio de Rocky, Alejandro manifestó: "Te mueve cosas, por supuesto. Fue un momento muy emotivo, medio triste, fue algo duro de ver“. Agregó que, al trabajar junto a su madre, conocía el desarrollo de la trama y la existencia de esa escena: ”A mí me puso un poco mal recordar todo esto“, reconoció Oliveras.

Sobre la secuencia del velorio de Rocky, Alejandro manifestó: "Te mueve cosas, por supuesto. Fue un momento muy emotivo, medio triste, fue algo duro de ver“

Casualmente, unos días atrás, el hermano de la boxeadora, Jesús Oliveras, compartió en diálogo con Teleshow cómo vivió la experiencia de volver a verla en la pantalla chica y el deseo que tiene de mantener viva su memoria.

Jesús describió el momento con una mezcla de emociones profundas: “Me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, una profunda tristeza, un dolor, un vacío que es inllenable, un duelo interminable, porque mi hermana no solamente era mi hermana de sangre, éramos compañeros de trabajo, compartimos tantas cosas, admirable. Para mí, como siempre se lo decía, era mi ídola. Yo hubiera querido ser como ella. Yo siempre le dije: ‘Che, si tendría que ser alguien, sería como vos’”. La admiración y el orgullo por la figura de Alejandra atraviesan su relato, donde recuerda su fuerza, su lucha constante y su capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad.

A un mes y un día de su muerte, el hijo de Locomotora Oliveras confirmó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV

La presencia de Oliveras en la ficción le genera a su familia una alegría especial, pese a la ausencia física: “Verla en la tele, haciendo lo que le gustaba y trabajar con grandes artistas, sus compañeras, me puso muy contento. Ella, si lo hubiera visto, realmente hubiera estado feliz. Siempre tenía grandes proyectos, a nivel político, para ayudar a la gente humilde, porque ella nació en la humildad, nació en la pobreza y quería visibilizar todo eso. Quería que la escuchen, escuchen a la persona que está marginada”. Jesús remarcó que Alejandra luchaba para darle voz a los excluidos y que su legado debe ser recordado y difundido.

Compartieron imàgenes inèditas del detràs de escena de la Locomotora Oiveras como actriz

El dolor por la pérdida es compartido por toda la familia: “Lo estamos viviendo con un profundo dolor, hablamos todos los días, yo me comunico con mi hermana Roxana, con mi otro hermano y realmente, recordarla cuando comíamos juntos, cuando pasábamos un día juntos, el asado de los domingos, las peleas mundialistas, que tuvimos la gran suerte de poder estar en ese rincón y alentarla, de poder dar el abrazo de victoria. Esas cosas quedan en el alma y uno se lo va a llevar hasta el último día”.

Jesús asumió la misión de mantener viva la memoria de Alejandra: “Como hermano, tengo la necesidad de que no la olviden, que Argentina no olvide que tuvo una campeona del mundo, una luchadora" (Gustavo Gavotti)

Jesús asumió la misión de mantener viva la memoria de Alejandra: “Como hermano, tengo la necesidad de que no la olviden, que Argentina no olvide que tuvo una campeona del mundo, una luchadora, una leona que luchó por los derechos de la mujer,contra la pobreza, por la igualdad, por la injusticia. No quiero que la olviden y me voy a encargar personalmente de que Argentina no la olvide, de que no pasen cuarenta, cincuenta años y nadie sepa quién fue Alejandra Locomotora Oliveras. Tiene que haber monumentos, y yo me voy a encargar personalmente, hablando a través de las municipalidades, de que hagan monumentos que representen lo que fue en vida Locomotora Oliveras para que las generaciones que vengan de mujeres, de boxeadoras, de humildes, sepan que si ella pudo, vos también podés. Y el legado que ella dejó, que no se olvide. Por eso voy a encargarme personalmente y voy a luchar toda mi vida para que sea recordada”.

La presentación oficial de Timoteo:

El osado look de Sol

Valentina Cervantes compartió la reacción

Eduardo Carrera, el escandaloso participante

A la espera de San

La presentación oficial de Timoteo:

Tensión entre el Gobierno del

