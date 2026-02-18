Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Locomotora Oliveras, imágenes detrás de escena, En el barro

La difusión de videos inéditos de las grabaciones de la serie En el barro generó un fuerte impacto entre seguidores y colegas de la fallecida campeona mundial Alejandra “Locomotora” Oliveras. La actriz Delfina Pulen, quien compartió escenas centrales en la ficción carcelaria de Netflix, sorprendió a sus seguidores al publicar fragmentos desconocidos del detrás de escena, donde el vínculo entre ambas se vuelve protagonista.

En los registros audiovisuales se observa a Pulen y Oliveras durante una jornada de rodaje marcada por la intensidad y la cercanía, elementos que definieron la relación de sus personajes en la serie. Pulen interpretó a la hija de la reclusa Rocky, encarnada por la boxeadora, desplegando una dinámica que trascendió la pantalla. La actriz abrió su corazón al recordar esos días junto a la boxeadora: “Ella es así como la veían en redes y como se decía que era. Tenía mucha luz, tenía como algo adentro que te motivaba de verdad a seguir. Fue mi primer proyecto, entonces estaba muy nerviosa cuando llegué al set y me recibió con un abrazo, con un beso. Me empezó a charlar, me pidió mi número. La verdad que fue un lujo poder trabajar con ella y que sea mi primera experiencia con ella”.

Delfina Pulen recordò sus escenas con Locomotora Oliveras

Pulen también compartió anécdotas de la cotidianeidad junto a la deportista. “Me preguntaban bastante de qué hablábamos cuando nos maquillaban, y ella me contaba su vida entera. Yo me la sé porque me la contaba. Ella me empezaba a hablar: ‘No, porque cuando yo tenía quince años y me pasó esto y lo otro...’ Después, a la vuelta, cuando nos teníamos que ir ya del set, porque ya se había terminado el rodaje de ese día y ya habíamos terminado todo, nos alcanzó hasta un punto en su auto, fuimos juntas con mi mamá. Así que la verdad que tengo muy buen recuerdo de ella. Era una persona muy humilde y de verdad muy generosa de corazón”.

La publicación de estos videos motivó una reacción inmediata de los fanáticos en redes sociales, quienes colmaron la cuenta de Pulen con mensajes de gratitud y afecto hacia la memoria de Oliveras. Los seguidores destacaron la calidez humana de la boxeadora, la calidad de su interpretación y la huella imborrable que dejó en quienes la conocieron, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. El material inédito se transformó en un recordatorio del impacto que tuvo Oliveras fuera del ring, consolidándola como un auténtico ícono de superación personal.

La Locomotora Oliveras en las fotos promocionales de Netflix de En el barro. En la imagen junto a Cecilia Rossetto y Ana Devin

La participación de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el Barro constituyó su debut y única incursión en la actuación, estrenada póstumamente en 2025 como parte del spin-off de la reconocida saga El Marginal. La deportista encarnó a Rocky, una interna de la cárcel ‘La Quebrada’ que mató a su marido en defensa propia, definida por su rudeza, lealtad y códigos. Oliveras aceptó el desafío buscando transmitir una historia de justicia y pasión, al reflejar en su personaje la misma garra que la destacó en el mundo deportivo.

Durante el rodaje, la campeona mundial se convirtió en faro de energía para el elenco y el equipo técnico. Enseñaba técnicas de boxeo, motivaba a sus compañeros y mostraba una preocupación genuina por no lastimar a nadie en las escenas de acción. La fuerza física que la caracterizaba se combinó con una vulnerabilidad inesperada, sorprendiendo tanto a directores como a actores experimentados. Su entusiasmo por su papel fue ampliamente celebrado por la producción, que consideró su llegada al set como un acontecimiento esperado y revitalizante para el grupo de trabajo.

La Locomotora Oliveras en el trailer de En el barro, el spin off de El marginal

El fallecimiento de la séxtuple campeona mundial a los 47 años, el 28 de julio de 2025, dejó un vacío profundo en el deporte y el espectáculo. Su paso por la serie permitió descubrir una nueva faceta de su personalidad, alejada de los guantes, en la que la entrega y la autenticidad siguieron siendo sus principales sellos. La interacción con Pulen, documentada en los videos inéditos, evidencia el rol de mentora y compañera que Oliveras supo asumir incluso en terrenos desconocidos para ella.

A través de testimonios y material audiovisual, el público pudo acceder a una versión más íntima de la deportista. Proyectos como En el Barro y los recuerdos compartidos por los protagonistas permiten que la figura de Alejandra “Locomotora” Oliveras trascienda los límites del deporte y se instale como referente de superación para nuevas generaciones.