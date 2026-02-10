El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

Oriana Sabatini redefinió la estética del embarazo con un look gótico en blanco y negro durante la recta final de su gestación (Video: Instagram)

En la recta final de su embarazo, Oriana Sabatini volvió a hacer lo que mejor le sale: convertir un momento personal en una declaración estética con sello propio. A pocos días de convertirse en madre por primera vez junto a Paulo Dybala, la cantante y actriz compartió en Instagram una producción de fotos en blanco y negro que encendió las redes y rompió con el imaginario clásico de la “dulce espera” en clave pastel. En cambio, fiel a su identidad, apostó por una estética gótica/black bride: sensual, dramática, total black y con la panza como protagonista absoluta.

Las imágenes, capturadas por el fotógrafo Andrés Gar Luján, muestran a Oriana posando de frente, mirando a cámara y abrazando su vientre con un gesto íntimo y seguro. La elección del blanco y negro potencia el clima editorial y le da a la producción un tono atemporal, casi cinematográfico. A la vez, el contraste de luces y sombras remarca texturas —la piel, el tul, la tela traslúcida— y elimina distracciones: todo está pensado para que el foco sea su silueta y el momento que está atravesando.

La cantante y actriz optó por ropa interior negra minimalista, tul traslúcido y guantes largos en una producción para Instagram

El look fue tan simple como impactante. Oriana eligió un conjunto negro de dos piezas —top y prenda inferior—, de líneas minimalistas y sin ornamentos, y lo combinó con un velo de tul negro transparente que cae desde la cabeza y envuelve su figura, creando una especie de “cola” larga que refuerza la idea de novia gótica. Sumó también guantes largos negros, otro detalle clave para el efecto dramático. El resultado: un estilismo que coquetea con lo nupcial, lo ceremonial y lo teatral, pero sin perder su costado íntimo.

Los posteos no tardaron en generar reacción. Entre quienes le dejaron cariño público estuvo Catherine Fulop, que le escribió: “¡Te amo bebita! La mami más bella”. También se mencionó que otras famosas se sumaron con elogios y emojis, en una especie de aplauso colectivo a una estética que, en tiempos de mandatos, se anima a correrse del molde.

El estilismo gótico de Oriana incluye un velo largo negro, reforzando la idea de 'black bride' y alejándose de las clásicas paletas pastel del embarazo

La idea de “black bride” no es casual. Desde hace años, Oriana sostiene un vínculo fuerte con el total black y con la moda alternativa, y esta producción lo reafirma en un punto particular: en lugar de suavizar su estilo por el embarazo, lo profundiza. En una escena donde el embarazo suele representarse con paletas claras, telas etéreas y romanticismo tradicional, ella eligió el negro, el tul, las transparencias y un dramatismo elegante.

Más allá del impacto visual, la producción aparece en un momento de máxima expectativa por la llegada de la bebé. Durante una entrevista en Resumido, Oriana contó que tiene fecha de parto para el 11 de marzo, un dato que además coincide con el cumpleaños de su mamá. También explicó que, junto a Dybala, decidieron que el nacimiento sea en Italia, donde viven por el trabajo del futbolista. Entre los motivos, mencionó que le gustaría intentar un parto natural si se da y que para ella era importante que el padre pudiera estar presente, considerando que en el fútbol los días libres no abundan.

Otro punto que sumó curiosidad fue el del nombre, que sigue siendo un misterio. Oriana dijo que lo tiene decidido desde el momento en que le confirmaron que esperaba una nena y que es un nombre que le gusta desde que tiene 15 años. Eso sí: no lo reveló. Incluso, en un ida y vuelta mediático, aclaró que “Hermione” no le convence porque está demasiado asociado a otra figura y no tendría “impronta propia”. También remarcó, con su estilo frontal, que a Dybala directamente le avisó cómo se iba a llamar la bebé, sin abrir una negociación: “La que está poniendo el cuerpo soy yo”, fue el espíritu de su postura.