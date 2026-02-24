Andrea del Boca se quebró en llanto en su primer día en Gran Hermano: “Anoche soñé como que estabas acá”

La actriz quebró en llanto en la habitación de Gran Hermano (Video: X)

El lunes por la noche, Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió a todos al anunciar que la primera persona en ingresar a la casa fue Andrea del Boca, quien tendrá que convivir con otras 17 personas. La reconocida actriz, que aceptó el desafío del reality, dejó afuera a su hija Anna Chiara, a su mascota y a su mamá, pero buscó una manera de sentirlos cerca: entró con un almohadón que llevaba la cara de su hija y de su mascota, como amuletos para sobrellevar la ausencia. A pesar de esta estrategia, en menos de 12 horas de encierro Andrea ya se quebró en llanto, mostrando su costado más vulnerable.

Sentada en la cama, con las piernas cruzadas y el almohadón empapado frente a ella, la actriz se entregó a un monólogo cargado de emoción: “Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre".

Y siguió con la voz quebrada por la emoción: “Ayer, cuando entré acá y lo sentí acá, ¡uy! Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos, pero sé que estás feliz. Anoche soñé como que estabas acá y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el lobo, y estaba la abuela, y estaba Mati, y estaba la tía Nelly, y estaba el tío Berto, todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a ver una buena obra’. Yo sé que estás, yo te siento”.

La escena, repleta de nostalgia y sensibilidad, dejó en evidencia el peso de los afectos y la dificultad de sobrellevar la distancia en el encierro de Gran Hermano, incluso para una figura tan experimentada y querida como Andrea del Boca.

El llanto de Andrea del Boca en las primeras horas de Gran Hermano no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir opiniones divididas y comentarios cargados de ironía. Al conocerse el video de la actriz quebrándose en la intimidad de la casa, las reacciones en X y otras plataformas oscilaron entre la incredulidad, la burla y la sospecha de que todo se trataba de una actuación para ganar la simpatía del público en las primeras horas de programa.

Muchos usuarios pusieron en duda la autenticidad de su emoción, sugiriendo que podría tratarse de una actuación dada su extensa trayectoria como actriz. Otros, en tono irónico, cuestionaron su capacidad para soportar el encierro y pronosticaron que no durará mucho tiempo en el reality. También hubo quienes la tildaron de exagerada y sostuvieron que sus lágrimas eran parte de un show para la cámara. Las opiniones divididas y la rápida viralización del episodio dejaron en claro que el público de Gran Hermano analiza cada gesto de los participantes y no deja pasar ninguna actitud sin comentar.

La escena generó debate y dejó en claro que, a pesar de la experiencia y la historia de Andrea del Boca, el público de Gran Hermano no está dispuesto a dejar pasar ningún gesto y que la convivencia, apenas iniciada, ya comenzó a poner a prueba a todos los participantes, incluso a las figuras más consagradas.