Teleshow

Andrea del Boca se quebró en llanto en su primer día en Gran Hermano: “Anoche soñé como que estabas acá”

La actriz fue una de las 18 personas que ingresó al reality el lunes por la noche y ya tuvo su primer momento de drama

Guardar
La actriz quebró en llanto en la habitación de Gran Hermano (Video: X)

El lunes por la noche, Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió a todos al anunciar que la primera persona en ingresar a la casa fue Andrea del Boca, quien tendrá que convivir con otras 17 personas. La reconocida actriz, que aceptó el desafío del reality, dejó afuera a su hija Anna Chiara, a su mascota y a su mamá, pero buscó una manera de sentirlos cerca: entró con un almohadón que llevaba la cara de su hija y de su mascota, como amuletos para sobrellevar la ausencia. A pesar de esta estrategia, en menos de 12 horas de encierro Andrea ya se quebró en llanto, mostrando su costado más vulnerable.

Sentada en la cama, con las piernas cruzadas y el almohadón empapado frente a ella, la actriz se entregó a un monólogo cargado de emoción: “Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre".

Y siguió con la voz quebrada por la emoción: “Ayer, cuando entré acá y lo sentí acá, ¡uy! Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos, pero sé que estás feliz. Anoche soñé como que estabas acá y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el lobo, y estaba la abuela, y estaba Mati, y estaba la tía Nelly, y estaba el tío Berto, todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a ver una buena obra’. Yo sé que estás, yo te siento”.

La escena, repleta de nostalgia y sensibilidad, dejó en evidencia el peso de los afectos y la dificultad de sobrellevar la distancia en el encierro de Gran Hermano, incluso para una figura tan experimentada y querida como Andrea del Boca.

La actriz quebró en llanto
La actriz quebró en llanto en la habitación de Gran Hermano

El llanto de Andrea del Boca en las primeras horas de Gran Hermano no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir opiniones divididas y comentarios cargados de ironía. Al conocerse el video de la actriz quebrándose en la intimidad de la casa, las reacciones en X y otras plataformas oscilaron entre la incredulidad, la burla y la sospecha de que todo se trataba de una actuación para ganar la simpatía del público en las primeras horas de programa.

Muchos usuarios pusieron en duda la autenticidad de su emoción, sugiriendo que podría tratarse de una actuación dada su extensa trayectoria como actriz. Otros, en tono irónico, cuestionaron su capacidad para soportar el encierro y pronosticaron que no durará mucho tiempo en el reality. También hubo quienes la tildaron de exagerada y sostuvieron que sus lágrimas eran parte de un show para la cámara. Las opiniones divididas y la rápida viralización del episodio dejaron en claro que el público de Gran Hermano analiza cada gesto de los participantes y no deja pasar ninguna actitud sin comentar.

La escena generó debate y dejó en claro que, a pesar de la experiencia y la historia de Andrea del Boca, el público de Gran Hermano no está dispuesto a dejar pasar ningún gesto y que la convivencia, apenas iniciada, ya comenzó a poner a prueba a todos los participantes, incluso a las figuras más consagradas.

Temas Relacionados

Andra del BocaGran HermanoGran Hermano Generación Dorada

Últimas Noticias

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

En la continuación de la serie se pueden ver las últimas imágenes de la boxeadora, fallecida el 28 de julio del año pasado. Su hijo habló de la difícil experiencia

Cómo vivió Alejandro, el hijo

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

La coreógrafa compartió la primera foto junto al pequeño y enterneció a sus seguidores

La presentación oficial de Timoteo:

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

En medio del esperado regreso del reality, la analista compartió el vestuario que eligió para volver a ocupar su lugar en el panel

El osado look de Sol

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

El hijo menor de la influencer y Enzo Fernández causa sensación con cada aparición en las redes sociales de su mamá y esta ocasión no fue distinta

Valentina Cervantes compartió la reacción

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

Protagonizó uno de los hechos más virales del reality y probó suerte como actor en Ecuador. Su actualidad fuera de los medios y el deseo de cambiar su imagen

Eduardo Carrera, el escandaloso participante
DEPORTES
A la espera de San

A la espera de San Lorenzo-Instituto, Platense iguala con Defensa y Justicia por la séptima fecha del Torneo Apertura

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

Jack Doohan dio detalles de las amenazas de muerte que recibió antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en la F1

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El Atlético Madrid de Simeone goleó 4-1 al Brujas y se clasificó a los octavos de final de la Champions League

TELESHOW
Cómo vivió Alejandro, el hijo

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre el Gobierno del

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

La fiscalía de Brasil sostiene la culpabilidad de los hermanos Brazao en el crimen de Marielle Franco