Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Santiago del Moro charló con Marcela Tauro en la previa del estreno de GH Generación Dorada (Video: Infama, América TV)

La cuenta regresiva ya empezó. A 25 años del desembarco del formato en la Argentina, Gran Hermano volverá a la pantalla de Telefe con una edición especial titulada Generación Dorada, que promete cambios estructurales, un ingreso dividido en dos noches y una mezcla explosiva de participantes famosos y desconocidos. Con fecha confirmada para mañana, lunes 23 de febrero a las 22:15, el reality apuesta a un arranque vertiginoso y sin margen para la adaptación.

La principal novedad estará en el inicio: los concursantes no ingresarán todos juntos. El lunes 23 entrará el primer grupo y el martes 24 se completará el plantel definitivo. La estrategia busca extender la expectativa durante 48 horas consecutivas y potenciar el impacto en televisión y plataformas digitales. Pero eso no será todo. La primera gala de nominación está prevista para el miércoles 25, apenas dos días después del estreno. Con esta decisión, la producción elimina el clásico “período de luna de miel” que solía tener la convivencia y obliga a los jugadores a pensar estrategias desde el minuto uno.

Gran Hermano Generación Dorada inicia este lunes 23 de febrero con un formato que combina famosos y desconocidos en Telefe

La primera gala de nominación de Gran Hermano está prevista para el miércoles 25, eliminando el tradicional período de adaptación entre los jugadores

Uno de los puntos que más revuelo generó es la presencia de figuras conocidas. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes con los posibles participantes que formarían parte de esta edición, entre ellos nombres con historia en el reality, actores, influencers y personalidades del espectáculo. Entre los que suenan con fuerza están Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia (recordado por su paso por la edición 2006 y su pelea con Jorge Rial), Kennys Palacios, Divina Gloria, Daniela De Lucía, Solange Gómez (GH 2011), La Pincoya —finalista de GH Chile—, Lolo Poggio, Juan Caruso (actor de La Sociedad de la Nieve, conocido en redes como Juanicar), Yanina Zilli y otros perfiles que combinan experiencia mediática y exposición previa.

Sin embargo, desde la producción remarcan que no se trata de una versión VIP ni de “La casa de los famosos”. Así lo dejó en claro el conductor, Santiago del Moro, quien habló en un móvil televisivo de Infama (América TV) con Marcela Tauro y buscó marcar diferencias. “Va a haber famosos, pero no es GH Famosos, ni GH VIP”, explicó. Según detalló, en el marco de los 25 años del programa se habilitó por primera vez que Gran Hermano tenga la potestad de invitar figuras públicas a realizar el casting. Pero subrayó que la popularidad no será el eje central del juego. El conductor insistió en que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo verdaderamente importante es tener ganas de jugar. También reconoció que hay muchos nombres dando vueltas, pero evitó confirmar la presencia de alguno en particular.

Santiago del Moro desmintió que Gran Hermano Generación Dorada sea una edición VIP, aunque confirmó la presencia de rostros conocidos

La casa renovada de Gran Hermano incorpora una playa artificial y la estructura “La Puerta Roja” para sorprender a los participantes

En la antesala del estreno, Del Moro protagonizó un intercambio distendido con Tauro que rápidamente se viralizó. Entre risas, el conductor deslizó que a él le encantaría verla dentro de la casa, aunque bromeó con que el principal obstáculo sería “el baño y el peluquero”. Tauro, por su parte, no descartó nada y dejó picando la posibilidad. Cuando le preguntó directamente si Andrea del Boca estaría en la casa, Del Moro respondió con cautela y jugó al misterio: reconoció que hay muchos nombres barajados, pero no confirmó ninguno. Además, confesó que está concentrado y enfocado en el debut, aunque admitió que duerme mal por la ansiedad previa al estreno.

Por otra parte, la vivienda sufrió una transformación integral. La clásica pileta fue reemplazada por una playa artificial, lo que cambiará por completo la dinámica del espacio exterior. En el jardín, además, se incorporará una estructura llamada “La Puerta Roja”, que será clave para desafíos, giros inesperados o posibles ingresos sorpresa. También se implementará un nuevo sistema de votación en el confesionario, cuyos detalles aún no fueron revelados. Todo apunta a un juego más acelerado y con mayor intervención estratégica desde el inicio.

El programa se transmitirá de lunes a jueves a las 22:15 por Telefe, con cobertura en vivo las 24 horas y presencia en plataformas digitales

El programa se emitirá de lunes a jueves a las 22:15 por Telefe. El seguimiento en vivo las 24 horas estará disponible a través de DGO y también en Max. A su vez, habrá transmisiones especiales en YouTube y Twitch con reacciones en tiempo real, ampliando la experiencia digital y el alcance en redes sociales. Con un elenco que mezcla perfiles polémicos, ex participantes con experiencia y figuras del espectáculo, y una casa renovada que promete sorpresas, Gran Hermano Generación Dorada se perfila como una de las ediciones más comentadas de los últimos años.