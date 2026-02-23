La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

Cazzu dejó de seguir a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy en Instagram tras la polémica letra sobre Christian Nodal

En medio del lanzamiento de una nueva colaboración urbana que rápidamente escaló en reproducciones y comentarios, Cazzu tomó una decisión que no pasó inadvertida: dejó de seguir en Instagram a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, luego de que los tres lanzaran el tema “Rosita”, cuya letra incluye una mención directa a Christian Nodal, expareja de la artista argentina.

El gesto fue detectado por seguidores de la cantante, que comenzaron a compartir capturas de pantalla en redes sociales donde se observa que los perfiles de los músicos ya no figuran entre los 343 seguidos por Cazzu.

La canción 'Rosita', que menciona directamente a Christian Nodal, detonó una ola de comentarios en redes sociales

En “Rosita”, uno de los versos dice: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La línea fue interpretada por usuarios como una referencia directa a la mediática ruptura entre Cazzu y Nodal, y al posterior casamiento del cantante mexicano con Ángela Aguilar, ocurrido poco tiempo después de que se hiciera pública la separación.

Para muchos fans, la frase no fue una simple rima, sino una alusión a un episodio sensible en la vida personal de la trapera. En redes sociales, la discusión escaló rápidamente: algunos consideraron que se trataba de una mención superficial propia del lenguaje urbano, mientras que otros señalaron que revivía un momento doloroso para la artista.

La frase 'Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal' revivió la mediática ruptura de Cazzu y el cantante mexicano

Horas después de que se difundiera la noticia sobre los “unfollows”, la jujeña publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) que fue leído como una respuesta indirecta a la situación. Sin mencionar a nadie en particular, escribió: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía.”

La frase fue interpretada como una declaración de principios y una forma elegante pero firme de marcar distancia. Sin entrar en confrontaciones públicas ni dar nombres, la artista dejó en claro que su postura está definida y que su arte habla por ella. La decisión sorprendió porque la argentina había mantenido una relación cordial y de colaboración con varios referentes del movimiento urbano latino. Compartió escenarios, eventos y amistades dentro de la escena. Por eso, el “dejar de seguir” fue leído como un gesto simbólico fuerte en un universo donde las redes sociales funcionan como termómetro de vínculos y alianzas.

El mensaje de Cazzu en X deja clara su postura y resalta el arte como su respuesta ante la repercusión mediática

Si bien en un primer momento ninguno de los involucrados había hecho referencia directa al tema, en las últimas horas aparecieron mensajes que fueron leídos como una respuesta al revuelo. Rauw Alejandro publicó en X un mensaje en el que reflexionó sobre la exposición y el ruido mediático: “Creo deberían intentar ser abogados, presidentes, artistas, directores, productores y escritores o periodistas. ¿Qué están haciendo en X? Váyanse a hacer plata, tienen el talento”. Luego, añadió: “Desde hace mucho dice, estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte. El arte. Y el esfuerzo. Aún así lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende en el tiempo”.

El posteo, que acumuló miles de interacciones, fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta hacia quienes cuestionaron la letra de “Rosita”. Por su parte, Jhayco fue aún más directo y compartió en su cuenta: “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La frase replica textualmente el verso que generó la polémica, lo que para los seguidores de Cazzu fue una confirmación de que no se trataba de una interpretación exagerada, sino de una mención deliberada. Hasta ahora, Tainy no realizó declaraciones públicas al respecto.

Rauw Alejandro y Jhayco respondieron en redes a la controversia sobre la referencia a Christian Nodal en la canción

La separación entre Cazzu y Christian Nodal fue uno de los episodios más comentados del espectáculo latino. El posterior matrimonio del cantante mexicano con Ángela Aguilar alimentó semanas de titulares y especulaciones. Desde entonces, cada mención indirecta o referencia al vínculo suele despertar reacciones. Sin embargo, la cantante optó en varias oportunidades por no profundizar en declaraciones públicas sobre su vida privada. Su reciente mensaje refuerza esa línea: una postura que privilegia la expresión artística como respuesta.