Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

La bailarina recordó la crisis de pareja que tuvo con Alex Caniggia, el padre de su hija (Video: Instagram/ Entrevista rosa)

Después de meses de idas y vueltas públicos, separaciones, romances cruzados y reproches en redes sociales, Melody Luz decidió poner en palabras uno de los momentos más dolorosos que atravesó junto a Alex Caniggia. En una entrevista con Sebi Manzoni en Entrevista Rosa, la bailarina fue directa y sincera al recordar la crisis que vivieron durante el embarazo y el nacimiento de su hija, Venezia.

“Ah, bueno, vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada. Bueno, ahora jodete”, lanzó, sin filtro, al reconstruir cómo reaccionó en su momento frente a las actitudes del mediático. Sus declaraciones reavivaron el contexto de una relación que, desde el inicio, estuvo atravesada por la exposición y los conflictos.

La historia entre Melody y Alex había llegado oficialmente a su fin a comienzos de mayo de 2025, cuando ella confirmó la separación tras más de tres años de vínculo y una hija en común. En ese momento, ambos aseguraron que la decisión estaba tomada pensando en el bienestar de su hija. Sin embargo, ese cierre no fue del todo pacífico: hubo cruces en redes sociales, indirectas y mensajes que evidenciaban un desgaste previo.

La separación oficial entre Melody Luz y Alex Caniggia se anunció a inicios de mayo de 2025, poniendo fin a tres años de relación y una hija en común (Instagram)

En la charla, Melody reconoció que en medio de la bronca decidió exponer situaciones que hoy mira con otra perspectiva. “Lo conté porque él en su momento estaba con la nena y no me respondía. Entonces yo lo hice con esa calentura”, explicó, dejando entrever que parte de sus publicaciones respondieron a un impulso emocional.

Esa etapa coincidió con el surgimiento de un breve romance con Santiago del Azar, su excompañero de El Hotel de los Famosos. Sobre ese vínculo, Melody fue autocrítica: “Sinceramente, viéndome hacia atrás, lo hice un poco de vengativa. Vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada. Bueno, ahora jodete”.

El punto más delicado de su relato estuvo vinculado al embarazo y al período posterior al nacimiento de Venezia. Según contó, lo que más le dolió fue atravesar un momento tan significativo sintiéndose desvalorizada. “Me parece que no está bien que si tu mujer está embarazada o acabás de parir y te estás por ir a España tres meses y tu mujer te va a bancar con tu bebé acá, es una falta de respeto hablarte con otras”, afirmó con contundencia.

Melody Luz confesó que parte de sus publicaciones en redes sociales respondieron a impulsos emocionales tras sentirse ignorada por Alex Caniggia (@melodyluz)

La bailarina explicó que, aunque actualmente están intentando reconstruir el vínculo bajo un acuerdo monogámico, las heridas no se borran de un día para el otro. “No te puedo decir que lo perdoné 100%. Es un proceso tan lindo llevar vida dentro y saber que tu pareja se está hablando con otras…”, describió, y comparó la situación con “querer pegar un vaso de vidrio”.

Incluso confesó una frase que dejó en silencio al entrevistador: “Yo si sabía que esto iba a ser así, no sé si hubiese tenido a Venezia”. De inmediato aclaró que ama profundamente a su hija, pero que atravesar el embarazo en ese contexto fue una experiencia dolorosa que aún está procesando.

Tras la separación formal, el vínculo con Santiago del Azar se consolidó durante junio de 2025, con declaraciones públicas de ambos. Sin embargo, esa relación terminó abruptamente luego de un reencuentro entre Melody y Alex para hablar de cuestiones familiares vinculadas a la crianza de Venezia. Poco después, ambos dejaron de seguirse en redes y el chef difundió mensajes privados, lo que generó un nuevo cruce mediático.

El reencuentro entre Melody Luz y Alex Caniggia se dio en el marco de conversaciones sobre la crianza de su hija, lo que derivó en nuevos cruces mediáticos (@melodyluz)

Con el paso de las semanas, Melody volvió a mostrarse cerca de Alex, lo que abrió la puerta a una reconciliación. En la entrevista dejó en claro que hoy se encuentra replanteándose cuestiones vinculadas al deseo y al amor. “Podés desear otras personas o que te calienten otras personas, y eso no significa que me ames menos. Estoy intentando entenderlo”, reflexionó.

Lejos del escándalo superficial, Melody mostró una versión más introspectiva, atravesada por el aprendizaje y la maternidad. “Toda esa experiencia me llevó a madurar y aprender”, sostuvo. Y aunque el proceso sigue abierto, su testimonio dejó en claro que la crisis no fue menor: involucró heridas profundas, exposición pública y decisiones tomadas en medio del dolor.