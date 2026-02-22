Teleshow

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Tras seis meses desde su separación, los protagonistas de “Máxima” sellaron su relación con una inesperada aparición del actor en el día especial de la hermana de Paula Chaves

A seis meses de su separación, Delfina Chaves confirmó su reconciliación con Martijn Lakemeier (Instagram)

Lo que parecía ser una historia de amor nacida bajo los focos y terminada abruptamente volvió a sorprender a todos los fans de Delfina Chaves y Martijn Lakemeier. La actriz argentina y el actor neerlandés, protagonistas de la serie Máxima, donde ella interpreta a la reina Máxima Zorreguieta y él al rey Willem-Alexander de los Países Bajos, confirmaron su reconciliación tras seis meses de distancia. La noticia no tardó en recorrer redes, luego de que ambos se mostraran juntos en el reciente cumpleaños de la actriz, dejando en claro que la química que los unió en la ficción y la vida real sigue intacta.

Según detallaron en LAM (América), la pareja había compartido dos años y medio juntos en los Países Bajos, viviendo una relación que fue creciendo mientras trabajaban codo a codo en la exitosa serie internacional. Sin embargo, los diferentes proyectos profesionales y la distancia complicaron el vínculo: Delfina decidió regresar a la Argentina, donde el 19 de febrero celebró su cumpleaños número 30. Su vuelta coincidió con la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de Máxima, prevista para el 19 de marzo, una etapa cargada de emociones y expectativas para la actriz.

Paula, hermana mayor de Delfina, sumó una foto de la pareja en la fiesta

El sábado por la noche, Chaves organizó una fiesta íntima junto a familiares y amigos para celebrar su cumpleaños en Buenos Aires. Lo que no sabía era que su festejo iba a tener una sorpresa digna de un guion romántico: Lakemeier apareció de manera inesperada en la celebración, disfrazado con una peluca rubia y anteojos amarillos, y acercando la torta de cumpleaños decorada con un cartel de “30”. Las imágenes del reencuentro rápidamente circularon en redes, especialmente a través de las publicaciones de su hermana Paula Chaves y de la directora Rocío Crudo, confirmando así la reconciliación de la pareja.

El momento fue tan sorpresivo como emotivo. Mientras los invitados cantaban el feliz cumpleaños, Delfina apenas pudo taparse el rostro con las manos, visiblemente impactada por la presencia de Martijn. La complicidad y la alegría se reflejaron no solo en la reacción de la actriz, sino también en las fotos y videos que sus seres queridos compartieron. Paula no dudó en publicar un posteo que se volvió viral. “Es momento de dejar de decir mi hermanita. Tengo una hermana de 30, te amo”, escribió, acompañando el mensaje con una tierna imagen en la que se ve al actor besando a Delfina en la mejilla. La conductora también sumó una foto abrazando a la cumpleañera, sellando el clima de afecto y celebración.

La actriz siendo fotografiada por los invitados de su fiesta, entre ellos su pareja Martijn

La historia de Delfina y Martijn comenzó con rumores en febrero de 2024, cuando la prensa internacional y local notó la química entre ambos durante el rodaje de Máxima. En ese entonces, su hermana Paula fue consultada por LAM y, aunque intentó mantener la privacidad, su reacción dejó entrever que algo pasaba. “Los medios de allá la vinculan con el actor que hace del rey. Dicen que tienen química. ¿Te lo presentó? Porque estuvo acá, en el sur”, le preguntó la panelista Maite Peñoñori. La reacción de Paula, entre risas y silencios, fue tan elocuente como cualquier confirmación.

El romance quedó finalmente expuesto durante una entrevista que ambos actores dieron a un medio internacional. Al ser consultados sobre su relación, la periodista fue directa: “¿Hay algo más que nos puedan contar hoy? Porque no están actuando de una pareja enamorada, realmente lo son”. Delfina, con una sonrisa, no dudó en romper el silencio: “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”. Por su parte, Martijn agregó: “Cuando terminamos el rodaje en septiembre, decidimos vernos incluso después del rodaje”.

Delfina Chaves le confirmó su relación a un medio internacional (Instagram)

Tras la separación de hace seis meses y la mudanza de Delfina de regreso a la Argentina, muchos pensaron que la historia había llegado a su fin. Sin embargo, el amor volvió a encontrar su camino. Ahora, con la segunda temporada de Máxima en el horizonte y el reencuentro confirmado, la pareja vuelve a apostar por su vínculo, generando expectativa tanto entre sus fans como en la prensa.

