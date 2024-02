Paula Chaves se refirió a los rumores de romance entre su hermana y el actor Martijn Lakemeier

Muchas veces la ficción traspasa a la realidad y al parecer en este caso se habría formado una nueva pareja compuesta por dos actores que se conocieron trabajando y haciendo de marido y mujer. Se trata nada más ni nada menos que de Delfina Chaves, la joven elegida para hacer de Máxima Zorreguieta en la serie “Máxima” y su compañero neerlandés Martijn Lakemeier, quien interpreta a Guillermo Alejandro.

Si bien hasta el momento todo se trató de especulaciones, en las últimas horas hubo dos detalles que llamaron la atención. Este jueves Paula Chaves, hermana de Delfina, le dio un móvil la LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América y habló de todo. Uno de esos temas fue el de su hermana y la relación con su compañero. “Ahora está en Amsterdam. En abril se estrena la serie. Ella es una genia. Es re estudiosa. Se puso a estudiar inglés, holandés, porque la serie es de allá. Es una genia”, comenzó diciendo la modelo sin mencionar nada específico.

Delfina Chaves junto a Martijn Lakemeier (Instagram/@delfichaves)

“¿Y querés contar algo de tu hermana, como hizo Iliana Calabró? ¿Algún romance que no sepamos de Delfi?”, indagó el conductor.“No, porque las Calabró son buenas. Esta no me habla nunca más en su vida”, se defendió Paula entre risas.

“Los medios de allá la vinculan con el actor que hace del rey (Martijn Lakemeier). Dicen que tienen química. ¿Te lo presentó? Porque estuvo acá, en el sur”, insistió la panelista Maite Peñoñori y Paula no pudo disimular su cara, en tanto Marcela Feudale, otra panelista del programa, comentó: “Se quedó mudísima. Me parece que entró…”.

Delfina Chaves confirmó que está saliendo con Martijn Lakemeier, el actor con el que protagonizó la serie de Máxima: “Hay química”

Cabe destacar que eso no es todo. Este viernes, Maite también a través de sus historias de Instagram compartió una nota que le hicieron a los actores en el exterior y que dejaron en evidencia su relación. “¿Hay algo más que nos puedan contar hoy? Porque no están actuando de una pareja enamorada, realmente lo son”, quiso saber la periodista de un medio internacional lo que provocó la risa y la complicidad entre ambos. Acto seguido, Delfina rompió el silencio y le contestó confirmando que efectivamente pasa algo entre ellos.

“Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”, aseguró la actriz hablando en inglés confirmando que se están conociendo y están saliendo.

Todo sobre la serie

Según trascendió, esta producción neerlandesa está prevista para el 20 de abril en Videoland, una conocida plataforma de streaming en esta región, y se estima que en América Latina se verá a través de Star+ (aunque aún no hay una confirmación oficial). La fecha del lanzamiento del primer tráiler en holandés, coincidió con el aniversario de bodas de Máxima y el rey Guillermo Alejandro, marcando un hito en la representación de su historia.

La narrativa explora la determinación y ambiciones de la actual reina, destacando su lucha por establecer su identidad y superar las adversidades, incluyendo la controversia sobre el pasado político de su padre durante el régimen militar de Rafael Videla en Argentina. La serie es una coproducción de Millstreet Films y cuenta con un elenco internacional, siendo rodada en diversos países, incluidos Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos y los Países Bajos. Tiene la particularidad que cuenta con una canción creada exclusivamente para cada episodio.

El relato comenzará en el año 1999 en Sevilla, ciudad donde ella se conoce con el actual rey Guillermo, y también abarcará el pasado de Máxima y el vínculo que mantiene con su familia argentina.