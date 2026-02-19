Qué puedo ver

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

La serie inspirada en la vida de Máxima Zorreguieta regresa con seis episodios cargados de drama, nuevas locaciones internacionales y la mirada honesta de Delfina Chaves ante los retos de la realeza neerlandesa

La historia Max Original protagonizada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier regresa a HBO Max con seis nuevos episodios que retratan el desafío de convertirse en reina. (HBO MAX)

El 19 de marzo, HBO Max estrenará la segunda temporada de Máxima, la serie Max Original basada en la vida de la argentina que llegó a ser reina de los Países Bajos. La nueva entrega, compuesta por seis episodios, abordará la etapa más exigente de la protagonista: el desafío de encajar en la realeza enfrentando presiones familiares, de Estado y mediáticas.

La producción, desarrollada por Millstreet Films junto a FBO y Beta Film, rodó en la Argentina, Países Bajos, España, Estados Unidos y Austria. Entre los nuevos personajes destaca Inés Zorreguieta, interpretada por la actriz argentina Carolina Kopelioff.

La segunda temporada de Máxima
La segunda temporada de Máxima se estrenará el 19 de marzo en HBO Max y abordará los desafíos de la reina de los Países Bajos. (HBO MAX)

El rodaje y el retrato de Máxima: presión, libertad creativa y empatía

En la Nieuwe Kerk de Ámsterdam, escenario histórico de las coronaciones reales neerlandesas, el equipo registró una de las escenas más complejas: la boda real, replicando la ceremonia vista por 55 millones de personas en 2002.

La producción ajustó su enfoque para reflejar el crecimiento personal de Máxima y las restricciones oficiales en su integración al círculo de la realeza. Este giro desde la independencia hacia la formalidad fue desarrollado por Van Bommel: “Ahora será la reina Beatriz la antagonista de Máxima. Beatriz fue la reina que luchó y realmente reconstruyó la Casa Real de Países Bajos. Hay muchas regulaciones y restricciones en torno a la familia real y Máxima no podrá elegir lo que quiere”.

La segunda temporada profundizará en
La segunda temporada profundizará en la pérdida de autonomía de Máxima, la renuncia a su identidad argentina y las restricciones de la vida real. (HBO MAX)

La base documental original fue el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria, de Marcia Luyten. Para las nuevas entregas, la producción dispuso de un equipo de verificación que revisó archivos periodísticos, documentales y material de museos.

Máxima de Holanda: de Buenos Aires al trono neerlandés

Máxima Zorreguieta nació el 17 de mayo de 1971 en Buenos Aires, Argentina. Hija de Jorge Zorreguieta, exsecretario de Agricultura durante la dictadura militar argentina, y de María del Carmen Cerruti, creció en el barrio porteño de Recoleta y se formó en el colegio Northlands de Olivos. Se graduó como economista en la Universidad Católica Argentina y continuó su carrera profesional en el sector financiero, con cargos en Nueva York y Bruselas.

En 1999 conoció al entonces príncipe heredero Willem-Alexander de los Países Bajos durante la Feria de Abril en Sevilla, España. La relación se consolidó en Nueva York, donde Máxima residía por motivos laborales. El anuncio de compromiso se realizó en 2001 y, tras recibir la ciudadanía neerlandesa, la pareja contrajo matrimonio en Ámsterdam el 2 de febrero de 2002. La boda estuvo marcada por la ausencia de los padres de Máxima debido al pasado político de su padre.

El proceso actoral de Delfina
El proceso actoral de Delfina Chaves incluyó el dominio de lenguas extranjeras y ensayos multilingües para dar realismo a la serie. (HBO MAX)

Con la abdicación de la reina Beatriz el 30 de abril de 2013, Willem-Alexander asumió el trono y Máxima se convirtió en reina consorte. Es la primera reina neerlandesa nacida en América Latina y la primera en llegar al trono como ciudadana común, no perteneciente a la realeza europea. Desde entonces, Máxima acompaña al rey en sus funciones oficiales y desarrolla una agenda propia con énfasis en la inclusión social, la integración de inmigrantes y la educación financiera. Además, ocupa el cargo de asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera.

La reina Máxima y el rey Willem-Alexander tienen tres hijas: la princesa heredera Catharina-Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane. La popularidad de Máxima en los Países Bajos se ha consolidado a lo largo de los años, integrándose activamente en la vida pública y en la promoción de diversas causas sociales.

Máxima estrenará su nueva temporada en HBO Max con seis episodios. La producción adelantó que el arco narrativo incluirá momentos inéditos de la vida privada de la reina, una construcción actoral colectiva y un enfoque documental respaldado por investigación de fuentes primarias. Mientras tanto puedes ponerte al día con la primera temporada que se encuentra disponible en la plataforma de HBO MAX.

