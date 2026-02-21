Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

La banda colombiana habló sin filtro: el lado menos visible de la fama, cómo enfrentan y resuelven sus conflictos, y el desafío más grande de todos: seguir eligiéndose después de 14 años juntos

La noticia del regreso de Morat a Argentina se convirtió en el centro de atención de las redes sociales. La primera fecha en Buenos Aires se agotó en cuestión de minutos, obligando a la banda a anunciar un total de cuatro presentaciones en el país.

Los colombianos Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Martín Vargas y Juan Pablo Villamil viajaron especialmente a Argentina para compartir la noticia con sus fans de manera presencial. Teleshow pudo conversar con ellos sobre su próxima gira “Ya es mañana” y cómo hacer para prevalecer en el tiempo.

“Es una locura. Estamos demasiado felices”, confiesa Martín Vargas. El entusiasmo por estas nuevas funciones refleja no solo la fiebre que despierta la banda, sino también la conexión que cultivaron con su público a lo largo de 14 años de carrera. “Un agradecimiento profundo y un sentido de responsabilidad muy grande”, agrega Isa, recordando que, aunque los conciertos aún no están armados, la venta de entradas refleja la expectativa de miles de fans.

“Me emociona mucho sentir que la banda está en un punto en el cual podemos soñar con locuras para nuestro concierto y pensar que hay un buen chance de que sí las podamos hacer. Eso siempre es divertido. Siento que también es parte de la razón por la cual terminamos haciendo esto”, explica Simón Vargas.

La conversación con los músicos deja en evidencia que el éxito no fue una casualidad. Desde la composición de canciones hasta la planificación de shows, la banda mantiene un equilibrio entre creatividad y disciplina. “Si algo se ha mantenido constante es el interés en tener la mejor puesta en escena posible”, dice Villa, recordando que incluso cuando surgieron tensiones creativas, la motivación por ofrecer un gran espectáculo nunca desapareció.

Ese compromiso con la esencia de Morat también atraviesa su música y sus procesos creativos. “Yo creo que tiene que ver con hacer un ejercicio consciente de reinventarse respetando la esencia de la banda y el proyecto. Morat es una plataforma, una idea que nos supera", reflexiona Martín. Para él, mantener viva la curiosidad y seguir explorando musical y visualmente es la clave para que la banda permanezca vigente. Isa coincide: “No es fortuito; hay que trabajarlo, requiere constancia y conversaciones. Nos ha pasado que tomamos decisiones que se alejan de la esencia original, pero siempre analizamos y enderezamos el rumbo”.

El lanzamiento de su último álbum, “Ya es mañana”, representa un punto de inflexión en la carrera de Morat. “Conceptualmente, sí. Nosotros toda la vida hemos hablado de que el objetivo máximo es durar. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad”, dice Simón. La filosofía de la banda prioriza disfrutar del proceso, estar presentes en cada momento y cuidar la conexión con la música y entre ellos mismos.

Este enfoque también se refleja en cómo enfrentan la nostalgia y la inmediatez del mundo actual. “Uno romantiza el pasado muchas veces”, comenta Villa, y añade que las redes sociales contribuyen a esa percepción distorsionada del tiempo. Isa complementa: “Cada vez somos más nostálgicos porque el presente real casi no nos queda, hay demasiados estímulos y lo que permanece termina siendo nostálgico".

En términos musicales, la banda busca que sus canciones perduren mediante recursos clásicos y formatos atemporales. “Nos referenciamos más en lo clásico, como un jean o una chaqueta de cuero. Aplicado a la música: un bajo, batería, guitarra eléctrica y acústica”, explica Isa. Simón agrega que uno de los secretos es asegurarse de tocar y componer como la mejor versión posible de sí mismos: “Nadie será mejor que uno tocando sus propias canciones. Ese valor humano hace que la música perdure”.

El trabajo en equipo y la amistad entre los integrantes también son pilares fundamentales para ellos. “Conocernos antes de ser socios nos permitió sortear muchísimas cosas de la relación humana: confianza, valores compartidos, visión común. Eso hace que la banda funcione”, asegura Martín. Isa destaca la importancia de equilibrar lo laboral y lo personal: “Hicimos terapia grupal. No se puede pretender que las cosas duren sin hacer nada. Es necesario abrir espacios de comunicación y cuidado". Esta fue una experiencia que, según ellos, los unió más.

La historia de la banda también está marcada por momentos icónicos que reflejan su crecimiento y la magnitud de su impacto. Recordando la primera colaboración con Paulina Rubio en la canción “Mi nuevo vicio”, que los catapultó a la fama y fue un hito en sus carreras. Simón confiesa: “A mí me hubiera gustado tener más claro lo verdaderamente icónica que es Paulina Rubio“. Más allá de la anécdota, estos recuerdos destacan cómo Morat consolidó su música, destacándose como una de las bandas más grandes de Latinoamérica.

Sin embargo, la popularidad también trae desafíos. “Lo positivo es que podemos ver la banda desde afuera y no creernos mucho el cuento. Lo negativo es que si no alimentamos lo personal, Morat se puede volver vacío", advierte Isa.

Ahora, con cuatro fechas confirmadas en el Movistar Arena, Morat llega a Argentina en un momento de madurez artística y consolidación profesional. Entre risas, recuerdos y reflexiones sobre la permanencia en la música, los colombianos demuestran que su éxito no se mide solo por los récords de venta de entradas, sino por la coherencia de un proyecto construido sobre amistad, pasión y visión a largo plazo.