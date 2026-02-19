Teleshow

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

El hermano del futbolista del Galatasaray contó el impacto mediático que generó su reciente reunión con la conductora, Maxi López y Martín Migueles

El hermano del futbolista contó detalles de su encuentro y las consecuencias que tuvo

Entre indirectas, fotos y mensajes, la familia Icardi enfrenta días de tensión. Luego de que Guido opinara sobre las actitudes del futbolista y el escándalo con la China Suárez, la polémica comenzó a crecer. Como si fuera poco, el joven se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles y compartió imágenes del encuentro familiar. Así las cosas, este jueves, el tatuador relató cómo vivió la situación y las consecuencias que este tuvo.

Tras la publicación de las fotos de la reunión, el tema comenzó a viralizarse, generando todo tipo de comentarios en redes sociales. “Fue una cosa entre los dos para poder conocer a la familia. Desde que las nenas nacieron que no las conozco, tuve la oportunidad y aproveché”, comenzó diciendo Guido, en una entrevista con Intrusos (América) para explicar el por qué de su reunión con Wanda.

Aún así, más allá del cálido momento que pasó, el hermano de Mauro Icardi destacó que dicha reunión tuvo consecuencias y recibió todo tipo de mensajes: “Hay que tener cuidado, me están mandando muchísimo hate. Esas palabras o esas cosas que uno dice en redes sociales tienen consecuencias. Hay que cuidarse porque también tengo abogados y cosas legales, y una chica que trabajaba para mí que también le hablaron en redes. Están diciendo muchas cosas, me pongo nervioso porque recibí muchísimos mensajes de odio”.

Guido, el hermano de Mauro
Guido, el hermano de Mauro Icardi, se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles (Instagram)

En la charla, el tatuador también opinó sobre las críticas que recibió de su hermana Ivana al escuchar sus comentarios sobre el conflicto del delantero con Nara: “Hablé con Ivana y está todo bien, me imagino que no le habrá gustado, pero yo no puedo controlar lo que le gusta o no a la gente. Ella me vio en tele y me dijo que me cuide de la exposición”.La sorprendente cena de Guido junto a Wanda Nara, Maxi López, Martín Migueles y otros integrantes cercanos de la familia Icardi generó gran repercusión. El mensaje elegido por Guido, “Conociendo a mi familia”, acompañado de un corazón rojo, marcó el tono del encuentro.

Las fotografías mostraban un ambiente familiar relajado. En la primera imagen, Guido aparecía sonriente junto a Wanda Nara y sus sobrinas, mientras que, en otra foto, el grupo comparte la mesa con Maxi López, exesposo de Wanda, y Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

Guido Icardi opinó de la
Guido Icardi opinó de la denuncia de violencia que hizo Wanda Nara a Mauro Icardi

Poco antes de la cena, Guido Icardi participó en una entrevista con Intrusos en la que habló sobre su vínculo distante con Mauro Icardi: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”, sostuvo. Relató también que invitó a su hermano a su casamiento y no obtuvo respuesta, poniendo en evidencia el largo distanciamiento entre ambos.

En ese espacio mediático, Guido opinó sobre el “Wandagate”, el escándalo mediático desencadenado por la infidelidad de Mauro Icardi con la actriz China Suárez, hecho que precipitó el final de su matrimonio con Wanda Nara. “Fue un salame, llevaba diez años casado”, expresó sobre la actitud de su hermano. Sin embargo, aclaró que no lo considera una persona violenta y defendió la idea de que “Wanda no lo cambió”, ya que el carácter fuerte del futbolista, según él, existía previamente.

Entre las reacciones, Ivana Icardi manifestó su desacuerdo mediante mensajes en sus redes sociales: “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”, escribió, dejando clara su distancia con la postura adoptada por su hermano sin profundizar la polémica.

En mensajes posteriores, Ivana recordó sus antiguos roces con Wanda Nara: “Hace diez años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en TV, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”, señaló, haciendo alusión a viejas heridas y a los cambios de actitud familiar frente a la exposición pública.

