El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

A una semana de convertirse en abuela por tercera vez, festejó un nuevo año de vida (Video: Instagram)

Reina Reech celebró su cumpleaños número 68 rodeada del cariño de su familia y amigos, en un festejo íntimo y cargado de emociones que quedó plasmado en las imágenes que compartió en sus redes sociales. El día no solo marcó una nueva vuelta al sol para la artista, sino que coincidió con otro acontecimiento muy especial: se cumplió una semana del nacimiento del tercer hijo de su hija, Juana Repetto, lo que sumó alegría y sentido a la jornada.

Uno de los saludos más emotivos llegó precisamente de Juana, quien compartió una foto en la que ambas aparecen en la clínica poco después del parto. En la imagen, Juana aún con la ropa de internación y Reina sentada a su lado, ambas sonríen y transmiten complicidad y gratitud. “Incondicional, bancando y acompañando siempre. Feliz vuelta al sol, por muchos momentos más compartidos (no más partos)”, escribió Juana, subrayando el apoyo y la presencia constante de su mamá en los momentos clave de su vida.

Los nietos también dijeron presente con gestos llenos de ternura. Entre los regalos, Reina recibió una colorida tarjeta artesanal con la leyenda “Feliz cumple Abu 68” y un gran corazón, firmada por Toro, a quien la artista le respondió con un sencillo y sentido: “Gracias Toro, te amo”. Estos detalles pusieron en evidencia el lazo único que une a Reina con las nuevas generaciones de la familia.

Reina Reech celebra su feliz cumpleaños número 68 junto a sus nietos, con una gran sonrisa y evidente alegría en este momento especial.

Reina Reech celebra su cumpleaños en el hospital junto a su hija Juana Repetto, quien recientemente dio a luz, compartiendo un emotivo momento de familia.

Reina Reech compartió el dulce dibujo de cumpleaños que le dedicó su nieto Toro, un tierno gesto que resalta su festejo de 68 años y el amor familiar.

La celebración incluyó la clásica foto grupal, con Reina sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de hijos, nietos y seres queridos. Frente a ella, una torta de chocolate con una vela encendida, platos dulces y salados, flores y risas que llenaron el ambiente de calidez y gratitud. En sus historias, Reina resumió el momento con una palabra que lo dice todo: “Gratitud”.

Otra imagen mostró a la cumpleañera en el sillón de su casa, sonriente y relajada, abrazando a dos de sus nietos y luciendo sus infaltables anteojos de sol. “Mi cumple 68 feliz”, escribió sobre la postal, reflejando el buen ánimo y la satisfacción de celebrar rodeada de afectos.

El festejo tuvo espacio también para la nostalgia y el humor familiar, con anécdotas y recuerdos compartidos en la mesa, y la satisfacción de ver crecer a la familia con la llegada del nuevo bebé de Juana Repetto. El clima de celebración se vivió entre risas, abrazos, regalos hechos a mano y la certeza de que cada año suma experiencias y vínculos fortalecidos.

Entre saludos, fotos y momentos compartidos, Reina Reech celebró un cumpleaños pleno, disfrutando de la compañía de quienes más quiere y agradeciendo cada gesto recibido en su día especial. La suma de generaciones, el orgullo por los logros personales y familiares y la llegada de un nuevo nieto coronaron una jornada que quedará en el recuerdo como una de las más significativas y felices de este nuevo ciclo.

La reciente llegada de Timoteo marcó otro capítulo trascendental en la vida de Juana. La actriz, reconocida por compartir con franqueza los detalles de su maternidad, atravesó un período de adaptación tras la cesárea y decidió explicarle a su comunidad virtual la razón por la que aún no ha mostrado públicamente el rostro del bebé, priorizando el encuentro familiar ante la expectativa de sus seguidores.

La ausencia de Sebastián Graviotto durante los primeros días de vida de Timoteo llevó a Juana Repetto a optar por no difundir imágenes del pequeño. La actriz aclaró en sus redes: “Este niño todavía no conoció personalmente a su papá”, subrayando la importancia que otorgó a ese primer vínculo. Agregó con firmeza: “Por supuesto que lo mostré orgullosa como a todos mis hijos, pero quise que lo conociera en persona primero el papá. Esa es la realidad”. De este modo, dejó claro que la decisión de no exhibir al bebé respondió a una definición sensible y acordada entre ambos padres, valorizando el bienestar emocional de Timoteo y la familia.