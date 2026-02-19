Teleshow

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

La conductora compartió en televisión detalles inéditos de la vigilancia secreta que impulsó durante su relación con el exfutbolista

Una noche de misterio en MasterChef Celebrity, los jurados se visten de detectives.

Desde pases de factura a insólitas anécdotas sobre sus años de casados, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron divertidos momentos en MasterChef Celeberity. En ese sentido, este miércoles, la conductora sorprendió una vez más al recordar una de las etapas de su relación con el exfutbolista. Todo sucedió cuando la mediática confesó haber contratado un detective para seguir al deportista cuando este se encontraba en Italia.

Ante la temática especial de detectives que tenía el programa de la fecha, Wanda comentó ante los competidores: “Hoy tengo detectives y voy a descubrir todo lo que falta. Maxi, ¿alguna vez contrataste detectives?”. Entre risas, López recordó y redobló: “No, vos contrataste detectives. Lo que pasa es que se dormían en el camino”.

Fue entonces cuando la conductora admitió lo que había hecho años atrás. “Yo contraté detectives en Sicilia. Era donde estaba el culpable. Tenía un 500 y acá el implicado tenía una Ferrari, nunca se encontraban. Era como Andy (Chango) mi detective, era medio lento”, expresó Nara. Minutos después, Andy Chango agregó que él había estudiado para convertirse en investigador durante su adolescencia, pero que no llegó a terminar los estudios.

Wanda Nara recordó uno de los detalles más polémicos de su relación con Maxi López

Aprovechando esto, luego Wanda le preguntó al participante si seguía ofreciendo sus servicios como detective. “Seguro que es culpable la persona. Cuando alguien te encarga algo de fidelidad no hace falta seguirlo. Si alguien se le ocurre contratar a un detective es que es culpable”, disparó Chango.

Sorprendida por la respuesta, la conductora expresó: “¿Pero por qué me tratás de cornuda si no te di a quién tenés que seguir? Capaz es un ex que quiero saber qué hace”. Rápidamente, quien se metió en la conversación fue López: “No aceptes ese trabajo. Depende qué ex. Primera administración no, segunda sí”.

Lejos de dar lugar a la suposición de su expareja, Wanda aclaró que no quería investigar a Mauro Icardi: “Mirá si lo voy a mandar a investigar a Estambul a Andy. Se pierde antes de llegar”. Más allá de este divertido ida y vuelta, no es la primera vez que la mediática confiesa haber contratado los servicios de un detective.

Wanda Nara recurrió a una detective privada para seguir a Maxi López

Wanda Nara generó revuelo años atrás al confesar en televisión que durante su matrimonio con Maxi López, recurrió a un detective privado para seguir al futbolista en Catania, Italia. La revelación, realizada con naturalidad y entre bromas en el estudio, se transformó en uno de los episodios más singulares de Bailando 2011 y ShowMatch.

En aquel entonces, la modelo había regresado a Buenos Aires en julio de 2011 para incorporarse al certamen dirigido por Marcelo Tinelli. Mientras competía en la televisión argentina, Maxi López continuaba su carrera deportiva en Italia.

Durante la transmisión del programa, Wanda relató: “Yo en Italia tenía una persona, con la esposa de otro jugador, que seguía a los maridos”. La intervención de Tinelli, siempre en tono humorístico, no se hizo esperar.

La empresaria fue detallando el mecanismo de vigilancia: “Ella tenía una empresa y lo seguía. Dorothy se llamaba y era una señora grande, que yo tenía viviendo en mi casa". Wanda explicó que “usaba diferentes cambios de ropa para que Maxi no se avive”.

En tono anecdótico, la protagonista incluso comentó sobre el precio del servicio. “Me enteré cosas que no sabía como por ejemplo que van muchas chicas a los entrenamientos y que los persiguen con sus autos”.

Zaira Nara, presente en el estudio, sumó su perspectiva al contraste de situaciones. “No he tenido necesidad de seguir a nadie”, expresó cuando Tinelli le preguntó si alguna vez había hecho lo mismo en alusión a su expareja Diego Forlán.

Como justificación, Wanda ahondó en el contexto de su familia en Italia. “Ustedes ya saben cómo son las italianas. Esperan a los jugadores a la salida de los entrenamientos”. Así, argumentó que su decisión respondía al entorno que vivían por la actividad profesional de su entonces esposo.

El intercambio, lleno de complicidad y humor, cerró con un toque de picardía. Tinelli lanzó una broma sobre la posibilidad de que la detective se involucrara con Maxi López. Wanda, rápida de reflejos, afirmó que siempre mantuvo el control de la situación.

