El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Salen a la luz imágenes nunca antes vistas de la niñez de Mauro Icardi. En el clip, se lo ve soplando las velas de su torta de cumpleaños en un tierno festejo familiar (Video: Instagram)

La tensión en la familia de Mauro Icardi vuelve a ocupar el centro de la escena. Ivana Icardi decidió responder de forma pública luego de la aparición de su hermano Guido Icardi en el programa Intrusos (América) y de su visita a la casa de Wanda Nara, donde conoció a sus sobrinas, hijas de su hermano Mauro y la empresaria. Apenas se viralizó la entrevista y las imágenes, Ivana desplegó un descargo extenso en redes sociales. “Ni me pregunten por lo que dijo Guido”, escribió enseguida, marcando distancia con la postura de su hermano.

En medio de la polémica, Ivana compartió un video inédito del cumpleaños número 10 de Mauro Icardi. En las imágenes se ve al futbolista rodeado de amigos de su edad. En un momento, su madre se acerca, lo abraza y le da un beso. Junto con el tape, Ivana escribió: “Les voy a mostrar un video con nuestros amigos de infancia, con los que pasamos años inolvidables y siempre estuvieron incluyéndonos con ellos siendo recién llegados a Canarias y sin amigos. Mauro y yo pasábamos fines de semana y vacaciones de verano con nuestros amigos: él con ellos y yo con la familia vecina de ellos, que nunca olvidaré. Mi mamá nos daba la posibilidad de poder disfrutar de vacaciones y diversión con ellos, ya que lamentablemente el dinero no alcanzaba para hacerlo nuestra familia y tanto mi padre como mi madre, tenían que trabajar para mantenernos. Además de que la situación cada vez que se hablaba de dinero era tensa. Y no por mi madre, que es una mujer extremadamente generosa. Quiero que vean el video y me digan si eso no es una madre amorosa. Y los que quieran instalar otra cosa, seguiré desmintiéndolos las veces que haga falta”.

Después de compartir el clip familiar, Ivana sumó otra reflexión. “En todas las historias siempre hay varias versiones, y la verdad absoluta no existe. Pero la realidad es que mi madre merece amor y respeto por todo lo que hizo y hace. Punto”, concluyó visiblemente enojada.

La mañana en redes sociales de Ivana estuvo marcada por sus respuestas a lo sucedido tras la entrevista de Guido. La influencer eligió su cuenta de X para dejar clara su postura. En su primer mensaje, expresó: “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”. La distancia con su hermano quedó así explicitada, aunque sin profundizar en los detalles del conflicto familiar.

Ivana, la hermana de Mauro y Guido Icardi, estalló de furia cuando vio a su hermano reunirse con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles (Instagram)

Minutos después, Ivana recordó la mala relación que mantuvo con Wanda Nara mientras fue pareja de su hermano. “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en tv, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”. Con esta frase, Ivana dejó en evidencia viejas heridas y reproches, señalando tanto a su hermano como a otros integrantes de la familia por el manejo de la exposición pública.

El distanciamiento entre Mauro Icardi y su familia parece consolidado. El futbolista no tiene relación con ninguno de los miembros de su familia y el vínculo con sus hermanos es todavía más complejo, producto de los conflictos con su expareja. La última vez que Mauro publicó una foto junto a ellos fue cuando viajó con China Suárez a Rosario para presentarla a su familia. Desde entonces, no volvió a visitarlos.

Icardi opinó de la denuncia de violencia que hizo Wanda Nara a Mauro Icardi

A pesar del clima de tensión, Ivana sorprendió al dedicarle a Mauro un saludo público por su cumpleaños número 33. Compartió en sus historias de Instagram una foto de la infancia con Mauro celebrando un cumpleaños en familia. Sobre la imagen, escribió: “feliz cumpleaños”, acompañado de un emoji de torta, un corazón blanco y sin etiquetar al exdelantero del PSG. El gesto, sobrio y nostálgico, contrastó con la frialdad actual y fue interpretado por seguidores como una muestra de afecto a pesar de las diferencias.

El ida y vuelta entre los hermanos Icardi se intensificó luego de la aparición de Guido en la casa de Wanda. Esa noche, el tatuador publicó una serie de fotos en sus historias junto a sus dos sobrinas, Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles, actual novio de la conductora. En la primera imagen, Guido aparece sentado en un sillón de cuero, vestido con una remera roja deportiva, sus tatuajes a la vista y una sonrisa amplia. A su lado, Wanda y sus hijas posan en un ambiente relajado. La frase que acompaña la imagen es contundente: “Conociendo a mi familia” junto a un corazón rojo.

La segunda publicación de Guido terminó de sacudir el tablero mediático. En la imagen, aparece en una cena junto a Wanda Nara, Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo. Todos se muestran sonrientes y distendidos alrededor de una mesa de mármol. El detalle más llamativo es la convivencia en la misma mesa del exmarido de Wanda, su actual pareja y el propio Guido, quien ocupa el centro del encuadre.

La exposición pública y las internas familiares de los Icardi siguen generando repercusiones y mantienen la atención tanto de seguidores como de medios.