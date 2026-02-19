Teleshow

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

La modelo y panelista de BTV se refirió en Desayuno americano a la explosión en el Polo Industrial Spegazzini

La modelo y panelista de BTV se refirió a la explosión en el Polo Industrial Spegazzini de Ezeiza (Video: Desayuno americano/ América TV)

El incendio que devastó la fábrica de la pareja de Alejandra Maglietti, el empresario Juan Manuel Lago, dejó una huella profunda en su vida personal y familiar. El siniestro, ocurrido en noviembre en el Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, arrasó con miles de metros cuadrados de depósito y puso en jaque la continuidad de la empresa.

La flamante panelista de BTV (América TV) compartió que el impacto emocional de aquella noche todavía la acompaña. “Fue una situación tan traumática que en algún punto la tengo como un poco bloqueada”, reconoció durante una entrevista con Desayuno Americano, de América. Con evidente dolor, evocó lo vivido: “Esa noche fue terrible. Me acuerdo y me angustio porque yo sé la dedicación y lo que implica llevar adelante una fábrica. Verla destruirse ante tus ojos es una situación muy dolorosa”.

El daño material fue enorme, y aunque la aseguradora debe cubrir las pérdidas, la panelista remarcó la magnitud del desafío: “Siempre va a haber una pérdida igual porque hay que poner en pie nuevamente un depósito, levantar miles de metros cuadrados que se incendiaron, levantar todo eso y volver a construirlo”.

“Ahora está operando la empresa. Dentro de todo lo terrible que ocurrió, la planta donde están las máquinas se mantuvo en pie. Por lo tanto, él pudo cumplir con los contratos que tenía”, aseguró Alejandra Maglietti sobre la fábrica de su pareja Juan Pablo Lago

El Polo Industrial Spegazzini es uno de los principales complejos fabriles de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y allí funcionan decenas de empresas.

En medio de la adversidad, la actitud de su pareja y padre de su hijo Manuel, que nació en agosto del año pasado, resultó determinante para el futuro de la empresa. La abogada aseguró que, pese a todo, la firma logró seguir adelante: “Ahora está operando la empresa. Dentro de todo lo terrible que ocurrió, la planta donde están las máquinas se mantuvo en pie. Por lo tanto, él pudo cumplir con los contratos que tenía”.

Uno de los momentos más emotivos se produjo al describir cómo el empresario priorizó a sus empleados: “Gracias a Dios no despidió a nadie, a ninguno. Mantuvo los sueldos de todos. Les pagó hasta esa quincena con el incendio de por medio. Pudo cumplir con todos”.

A tres meses de la explosión en la petroquímica Logischem, el polo industrial de Ezeiza aún muestra las huellas del desastre

La exintegrante de Bendita subrayó la dimensión social de la tragedia y la visión de su pareja: “Me decía: ‘Yo tengo la responsabilidad de tener un montón de familias detrás. No es que esto se incendia y no pasa nada’”.

En el programa de Pamela David también palpitó el nuevo proyecto que arranca este miércoles. “Estoy con mucha ansiedad. Ayer no pude ni dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada pensando ‘¡es mañana!’. Estoy con una sensación linda, una excitación de que arranque algo nuevo", se sinceró. “Estuvimos ensayando la semana pasada y está bueno”, afirmó, sonriente y aseguraba que “hay muchas cosas nuevas, mucha diversión y lo van a pasar bien”.

Hace unos días el reciente viaje de Maglietti a la Costa Atlántica marcó un hito en su vida familiar. Durante el fin de semana XXL, la abogada compartió un tierno momento en sus redes: “Llevamos a Manu a conocer el mar. Fuimos muy felices y él estaba encantado. Las 24 horas pegaditos disfrutando en familia”, escribió junto a una serie de imágenes.

El equipo completo de BTV encabezado por Beto Casella (América TV)

Las postales publicadas mostraban a Alejandra y a su pequeño disfrutando de la playa y el sol, en escenas que transmitían intimidad y alegría. Se la puede ver caminando por la orilla con su hijo en brazos y también relajándose bajo una pérgola. “Las 24 horas pegaditos”, remarcó, enfatizando el valor de priorizar el tiempo compartido y la conexión con su hijo.

La escapada a la Costa incluyó además un guiño romántico: la modelo compartió una foto con un ramo de rosas rojas y un oso de peluche con la inscripción “Te amo”, en alusión al Día de San Valentín.

Tamara Báez mostró los cambios

Sebastián Ortega: "Frank Sinatra nos

Nicki Nicole reprogramó su show

Catherine Fulop y Ova Sabatini

La influencer Julieta Puente anunció
