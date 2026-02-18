Teleshow

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

Jesús habló con Teleshow tras el éxito de la segunda temporada de la producción de Sebastián Ortega, contó lo que siente al recordarla en la pantalla y el deseo de mantener viva su memoria

Jesús recordó a su hermana
Jesús recordó a su hermana Alejandra Locomotora Oliveras luego del estreno de la segunda temporada de En el Barro (Instagram)

La segunda temporada de En el barro (Netflix) se estrenó hace apenas unos días y entre sus personajes todavía puede verse a Alejandra Locomotora Oliveras, la boxeadora que falleció poco después del lanzamiento de la primera entrega. Esta nueva temporada retoma la historia de Rocky, el personaje de Oliveras que encarnó poco antes de morir.

El éxito reciente de la tira reavivó la memoria y el homenaje a la campeona, y su hermano, Jesús Oliveras, compartió en diálogo con Teleshow cómo vivió la experiencia de volver a verla en la pantalla chica y el deseo que tiene de mantener viva su memoria.

Jesús describió el momento con una mezcla de emociones profundas: “Me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, una profunda tristeza, un dolor, un vacío que es inllenable, un duelo interminable, porque mi hermana no solamente era mi hermana de sangre, éramos compañeros de trabajo, compartimos tantas cosas, admirable. Para mí, como siempre se lo decía, era mi ídola. Yo hubiera querido ser como ella. Yo siempre le dije: ‘Che, si tendría que ser alguien, sería como vos’”. La admiración y el orgullo por la figura de Alejandra atraviesan su relato, donde recuerda su fuerza, su lucha constante y su capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad.

La presencia de Oliveras en la ficción le genera a su familia una alegría especial, pese a la ausencia física: “Verla en la tele, haciendo lo que le gustaba y trabajar con grandes artistas, sus compañeras, me puso muy contento. Ella, si lo hubiera visto, realmente hubiera estado feliz. Siempre tenía grandes proyectos, a nivel político, para ayudar a la gente humilde, porque ella nació en la humildad, nació en la pobreza y quería visibilizar todo eso. Quería que la escuchen, escuchen a la persona que está marginada”. Jesús remarcó que Alejandra luchaba para darle voz a los excluidos y que su legado debe ser recordado y difundido.

Compartieron imàgenes inèditas del detràs de escena de la Locomotora Oiveras como actriz

El dolor por la pérdida es compartido por toda la familia: “Lo estamos viviendo con un profundo dolor, hablamos todos los días, yo me comunico con mi hermana Roxana, con mi otro hermano y realmente, recordarla cuando comíamos juntos, cuando pasábamos un día juntos, el asado de los domingos, las peleas mundialistas, que tuvimos la gran suerte de poder estar en ese rincón y alentarla, de poder dar el abrazo de victoria. Esas cosas quedan en el alma y uno se lo va a llevar hasta el último día”.

Jesús asumió la misión de mantener viva la memoria de Alejandra: “Como hermano, tengo la necesidad de que no la olviden, que Argentina no olvide que tuvo una campeona del mundo, una luchadora, una leona que luchó por los derechos de la mujer, contra la pobreza, por la igualdad, por la injusticia. No quiero que la olviden y me voy a encargar personalmente de que Argentina no la olvide, de que no pasen cuarenta, cincuenta años y nadie sepa quién fue Alejandra Locomotora Oliveras. Tiene que haber monumentos, y yo me voy a encargar personalmente, hablando a través de las municipalidades, de que hagan monumentos que representen lo que fue en vida Locomotora Oliveras para que las generaciones que vengan de mujeres, de boxeadoras, de humildes, sepan que si ella pudo, vos también podés. Y el legado que ella dejó, que no se olvide. Por eso voy a encargarme personalmente y voy a luchar toda mi vida para que sea recordada”.

La emoción, el orgullo y el compromiso de la familia Oliveras atraviesan cada recuerdo y cada palabra, en una cruzada que busca que la historia de Alejandra siga inspirando y visibilizando la lucha de quienes, como ella, desafían los límites y dejan huella en la sociedad.

