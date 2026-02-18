Teleshow

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

La modelo disfrutó de los feriados de Carnaval en su casa junto a sus niños. Allí compartió las vivencias para atesorar recuerdos con su familia

La modelo aprovechó al máximo del día de sol y pasó el día en familia (Video: Instagram)

Luego de varias semanas de viaje junto a Martín Pepa y sus dos hijos menores, Benicio Vicuña y Ana García Moritán, Carolina Pampita Ardohain regresó al país y se reencontró con sus otros dos hijos fruto de su relación con Benjamín Vicuña. En el marco de los feriados, la modelo organizó una tarde familiar en su casa, compartida con sus cuatro hijos, su sobrina Brisa y su hermano Guillermo, donde los juegos, el sol y la diversión fueron protagonistas.

A través de sus historias, Carolina Ardohain mostró el minuto a minuto de la jornada. Todo empezó con los primos sentados alrededor de la mesa del jardín, preparando la mezcla para una chocotorta. Brisa y Beltrán estuvieron a cargo de la tarea, mientras Anita degustaba las galletitas y supervisaba la operación con entusiasmo, combinando risas y comentarios espontáneos que Pampita no dudó en registrar con su teléfono.

Durante el armado de la torta se sumó Benicio, el menor de los hijos de la modelo, y los hermanos asumieron la misión de preparar el postre para toda la familia. El clima de equipo y la colaboración entre primos y hermanos quedó reflejado en cada imagen: pequeños con las manos en la masa y charlas sobre cuál sería el mejor diseño para la torta.

Anita eligió un traje de
Anita eligió un traje de baño enterizo con mangas largas

Una vez terminada la preparación del postre, los dos hermanos se dirigieron a jugar cerca de la piscina, desafiándose en peleas amistosas para ver quién lograba tirar al otro al agua. Tras varios intentos y risas, Anita no quiso quedarse afuera y se sumó a la segunda ronda, lanzándose a la pileta junto a sus hermanos bajo la mirada atenta de su mamá. Las imágenes capturaron el entusiasmo de los chicos saltando, chapoteando y celebrando cada caída al agua, en un ritual de verano que se repite año tras año.

En los videos que compartió Pampita, Anita se destacó como la gran protagonista. Con total soltura ante la cámara, posó sonriente y divertida, luciendo un traje de baño enterizo con mangas largas y volados, ideal para una tarde bajo el sol. La pequeña no solo disfrutó de los juegos en el agua, sino que también inauguró un karaoke improvisado: tomó un micrófono, agarró un paquete de snacks y se puso al hombro la misión de entretener a toda la familia con su show espontáneo, coreando canciones y animando a los presentes a sumarse.

La pequeña posó a pura
La pequeña posó a pura complicidad para la cámara de su mamá (Instagram)

La secuencia de historias que mostró Pampita en redes dejó ver el clima de alegría y la complicidad familiar, con los chicos disfrutando de los pequeños rituales y la modelo celebrando el reencuentro y la vida cotidiana rodeada de sus seres queridos. El día terminó con carcajadas, juegos y una sensación de bienestar compartido, reafirmando el valor de los momentos simples y el disfrute pleno del tiempo en familia.

Durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos lo hizo acompañada de sus dos hijos menores y aprovecharon su estadía para ir a recorrer los parques de Universal, donde pasaron una llena de complicidad, personajes y diversión, en Orlando. El recorrido comenzó con una de las atracciones más coloridas: Pampita y Anita, sonrientes, posaron montadas en un pez rojo gigante en la zona acuática inspirada en el universo del Dr. Seuss. Rodeadas de esculturas extravagantes y agua celeste, madre e hija disfrutaron de la fantasía y el aire libre bajo el sol de Florida, inaugurando un álbum de recuerdos plagado de diversión.

La noche trajo el broche de oro con la clásica foto bajo el globo terráqueo de Universal, iluminado y rodeado de vapor. Allí, Pampita posó abrazada a Benicio y Anita, todos sonrientes y abrigados, sellando el álbum familiar con la postal más emblemática del parque.

