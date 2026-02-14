San Valentín a pura sonrisa: Pampita y Martín Pepa compartieron imágenes de su romántica celebración

San Valentín a pura sonrisa: Pampita y Martín Pepa compartieron imágenes de su celebración

Martín Pepa y Pampita celebraron San Valentín con una serie de imágenes que reflejan el presente de la pareja y los momentos de ternura y complicidad que comparten. Consolidada como una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, Pampita eligió mostrar en redes sociales cómo vivieron la fecha junto a su pareja, combinando instantes de intimidad, naturaleza y elegancia. En cada publicación, Pepa acompañó las imágenes con emojis románticos y canciones clásicas, reforzando el clima de celebración y el tono afectivo de la jornada.

La primera imagen muestra a Pampita sonriente, usando gafas de sol y un suéter claro, abrazando a un pequeño conejo blanco. La escena, tomada al aire libre y bajo la luz natural, transmite calidez, simpleza y una conexión especial con la naturaleza. El gesto de la modelo y conductora, sumado al entorno relajado, resalta la importancia de disfrutar los pequeños momentos y la ternura cotidiana junto a la persona elegida.

En la segunda foto, Pampita deslumbra con un vestido rojo de espalda descubierta, maquillaje impecable y labios rojos, mientras mira a cámara con complicidad. En primer plano, Martín sostiene un corazón decorado con pequeños corazones, enfatizando el clima festivo de la noche. La ambientación elegante, el guiño romántico y la música de fondo, con clásicos de Frank Sinatra, refuerzan el espíritu de celebración propio del Día de los Enamorados.

Pampita, sonriente y con gafas de sol, posa con un adorable conejo blanco y gris en sus brazos, posiblemente en una celebración de San Valentín compartida con Martín Pepa

Martín Pepa compartió una imagen de Pampita en una cena de gala, con un corazón de San Valentín como gesto de cariño

La pareja de Pampita y Martín Pepa irradia felicidad en una noche de gala, con ella en un vibrante vestido rojo y él en elegante esmoquin, conmemorando San Valentín. (Instagram)

La secuencia se completa con una imagen de ambos abrazados en una gala: Pampita, con su vestido rojo y una gran sonrisa, y Pepa, vestido de esmoquin, posan juntos en un salón decorado y rodeados de mesas finas. Las luces tenues, la decoración cuidada y la postura cercana de la pareja transmiten sofisticación, alegría y la satisfacción de compartir juntos una fecha especial. Las fotos, lejos de grandes producciones o gestos grandilocuentes, apuestan a mostrar la complicidad y el cariño que definen el vínculo, en una celebración de San Valentín marcada por la alegría compartida y la calidez de los detalles.

Días atrás, Carolina, vivió una svacaciones inolvidables junto a su hija Anita García Moritán, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, y su hijo Benicio Vicuña, el menor de sus hijos con Benjamín Vicuña, en los parques de Universal en Orlando, y las imágenes que compartió en sus redes resumen a la perfección la alegría, la complicidad y la magia de viajar en familia.

El recorrido comenzó con una de las atracciones más coloridas: Pampita y Anita, sonrientes, posaron montadas en un pez rojo gigante en la zona acuática inspirada en el universo del Dr. Seuss. Rodeadas de esculturas extravagantes y agua celeste, madre e hija disfrutaron de la fantasía y el aire libre bajo el sol de Florida, inaugurando un álbum de recuerdos plagado de diversión.

La modelo disfruta del invierno estadounidense en los parques de Universal

Una de las postales más simpáticas muestra a Pampita junto a tres enormes peluches de perezosos, apoyada en la estructura de premios de uno de los juegos del parque. Vestida con una remera blanca, jeans anchos y una gorra canchera, la modelo posó distendida y relajada, reflejando el espíritu casual de la jornada.

El viaje siguió en la zona de Harry Potter, donde Pampita y Anita se fotografiaron con un empleado caracterizado frente al imponente Hogwarts Express. La conductora eligió para el pie de foto una cita literaria que resume el espíritu de la aventura: “Usted podría afirmar que cualquier cosa es real basándose únicamente en que nadie ha demostrado lo contrario”, J.K. Rowling, Harry Potter y las reliquias de la muerte (Harry Potter, #7), Hermione Granger. Esta referencia al mundo mágico acompañó una imagen icónica para la familia.

La noche trajo el broche de oro con la clásica foto bajo el globo terráqueo de Universal, iluminado y rodeado de vapor. Allí, Pampita posó abrazada a Benicio y Anita, todos sonrientes y abrigados, sellando el álbum familiar con la postal más emblemática del parque.