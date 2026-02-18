Teleshow

El testimonio de Silvina Scheffler tras sobrevivir a la leptospirosis: “Había días en que no sabía cómo me llamaba”

La Profe, exparticipante de Gran Hermano, reapareció en A la Barbarossa después de dieciséis días internada y relató la odisea médica que la llevó al borde de la muerte

La Profe, exparticipante de Gran Hermano, se refirió a su internación en terapia intensiva de 16 días (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

Silvina Scheffler, conocida como “La Profe” de Gran Hermano, volvió a la televisión luego de atravesar una de las experiencias más graves de su vida. En su primera entrevista tras recibir el alta, la ex participante relató en A la Barbarossa (Telefe) el calvario que vivió debido a una infección por leptospirosis que la mantuvo 16 días internada, seis de ellos en terapia intensiva. “Hubo momentos en los que no podía responder ni cómo me llamaba”, confesó al aire, emocionada.

La vivencia de la expareja de Nito Artaza durante la internación fue extrema. La enfermedad comenzó con síntomas similares a una gripe fuerte: dolor corporal, fiebre alta y malestar general. Convencida de que se trataba de un cuadro viral común, intentó automedicarse y continuar con sus actividades laborales. “Empecé un viernes con dolor corporal. Tenía un desfile el sábado y una conducción el domingo. Pensé que era una gripe y seguí adelante”, recordó.

“Me hicieron diálisis dos veces, no podía moverme ni comer sola”, recordó Silvina Scheffler sobre su internación (A la Barbarossa, Telefe)

La situación se agravó cuando, tras acudir a la guardia médica, recibió un diagnóstico inicial de posible dengue y la indicación de reposo domiciliario. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente. “Cuando volví a la clínica ya ni podía caminar. Mi hermana llegó justo y fue quien me ayudó, porque yo temblaba y no tenía fuerzas para nada. Me pusieron en silla de ruedas y me internaron”, narró.

Durante seis días permaneció en terapia intensiva, atravesando episodios de fiebre, desorientación y pérdida de conciencia. “Me preguntaban cómo me llamaba o dónde vivía y no podía responder”, relató. En ese periodo, sufrió una falla multiorgánica que afectó tanto a los riñones como al hígado, lo que derivó en la necesidad de realizar diálisis en dos oportunidades. “Me quedó la marca de la diálisis y todo el dolor que pasé. No podía hacer nada con mi cuerpo, ni siquiera comer sola”, explicó.

La Profe de Gran Hermano: “Nunca había oído hablar de la leptospirosis, los médicos tardaron en dar con el diagnóstico”

La desinformación y la demora en el diagnóstico fueron determinantes en la gravedad del cuadro. “Estuve muchos días internada sin saber qué tenía. Cuando me hicieron el estudio específico, recién ahí supieron que era leptospirosis. Yo no era consciente del riesgo de vida en el que estaba”, reconoció.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que suele transmitirse por contacto con orina de roedores o animales domésticos infectados, especialmente en contextos de inundaciones o ambientes húmedos. “Mucha gente me pregunta cómo me contagié, y sinceramente no lo sé. Vivía en la ciudad, pero también visitaba el campo y jugaba con los perros de mis padres. Puede ser por una lata contaminada o por contacto con superficies sucias, pero nunca se sabe con certeza”, explicó la exparticipante del reality show de Telefe.

Los primeros días en casa estuvieron marcados por la debilidad extrema, la dificultad para caminar y la pérdida de apetito. “Me costaba hasta ir a la cocina. Estuve mucho tiempo en cama, necesité kinesiología y los dolores musculares eran intensos. Incluso me resultaba imposible bañarme sola”, relató.

“Ahora lavo todo, hasta una lata puede ser un riesgo”, se sinceró la expareja de Nito Artaza (Instagram)

El regreso a su departamento también implicó adaptarse a nuevas rutinas, como el cuidado extremo en la higiene y la alimentación. “Ahora lavo todo, hasta una lata puede ser un riesgo”, alertó. Relató que la gente no es consciente de que puede haber peligro en objetos cotidianos y que el miedo a una recaída la llevó a tomar precauciones similares a las de la pandemia.

La experiencia dejó huellas físicas y emocionales. Durante semanas sufrió insomnio, dolores persistentes y una notable sensibilidad a los sabores. “Me pedían que comiera y todo me daba asco. Solo podía tolerar pastas y cosas muy suaves. Los sabores me resultaban chocantes”, confesó.

El acompañamiento de familiares, amigos y hasta exparejas fue clave. Silvina reconoció el apoyo de su expareja Nito Artaza, quien estuvo presente durante la internación. “Él fue varias veces a la clínica y yo ni me enteré. No estaba apta para ver a nadie, pero fue un gesto lindo”, valoró.

