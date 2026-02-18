El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Fuerte enfrentamiento entre Damián Betular y Cachete Sierra en Masterchef

La noche del martes 17 de febrero la gala de Masterchef Celebrity estuvo marcada por un intenso intercambio entre Damián Betular y Cachete Sierra. Este episodio capturó la atención tanto de los televidentes como de los propios participantes. Todo comenzó en un ambiente de tensión creciente, cuando el jurado decidió someter a los concursantes a una serie de imprevistos para evaluar su capacidad de reacción en la cocina. En ese contexto, el fuerte cruce verbal entre Betular y Sierra se convirtió en el momento más comentado de la jornada.

La gala transcurría con normalidad hasta que los tres chefs anunciaron que la noche sería diferente: propondrían obstáculos inesperados a los participantes, entre los que se encontraban Ian Lucas, Susana Roccasalvo, Chino Leunis, Marixa Balli, La Joaqui y el propio Cachete Sierra. A los treinta minutos de iniciada la competencia, el primer problema surgió de la mano del pastelero. “No pueden realizar nada eléctrico”, dijo y generó una oscura incertidumbre en las cocinas del certamen.

Cinco minutos después, la electricidad regresó gracias a la intervención de Donato de Santis, quien no dudó en atribuirse el mérito: él había “solucionado” el inconveniente. Pero el clima de normalidad duró poco. El chef italiano volvió a la carga con un nuevo contratiempo, esta vez relacionado con el gas: “Hay una cuestión con el gas. No pueden usarlo durante 3 minutos”, explicó Donato, aunque Susana Roccasalvo quedó exenta de este desafío por haber ganado la medalla la semana anterior. “¡Apaguen las hornallas… menos Susana que tiene el beneficio de la medalla!”, insistió De Santis, generando aún más presión sobre los demás concursantes.

Damián Betular y Cachete Sierra protagonizan un tenso momento durante la competencia de Masterchef, en medio de la preparación de un plato con vapor saliendo de una olla.

Betular se encargó de verificar que todos cumplieran las consignas, revisando cada estación y asegurándose de que el riesgo de que los chorizos quedaran mal cocidos fuera real para todos. Satisfecho con lo observado, el jurado continuó con la dinámica de la noche.

El clima de tensión alcanzó su punto máximo cuando Betular se acercó a la estación de Cachete Sierra. El participante lo recibió con un saludo distendido: “Hola, amigo”. Sin embargo, la respuesta del jurado fue tajante: “No soy tu amigo”, marcando un claro límite en la relación. Inmediatamente, Betular indagó sobre los ingredientes del plato que preparaba Sierra. El actor respondió que su chorizo sería de carne de cerdo y lomo, mientras cocinaba unas papas. Fue entonces cuando Betular arrojó sal sobre la preparación, acción que incomodó visiblemente a Cachete, quien le advirtió que la sal ya estaba incluida en la receta.

La situación escaló rápidamente con una reacción enérgica de Sierra: “¡Se pregunta! ¿O yo voy a tu casa y abro la puerta sin saber? ¡Una hora hirviendo!”. Betular, desconcertado por el tono del participante, llegó a preguntarse si no estaba frente a Miguel Ángel Rodríguez, en una sutil comparación con el humorista y también concursante del ciclo.

Damián Betular y Cachete Sierra tienen un fuerte enfrentamiento verbal durante una de las pruebas de cocina en el popular programa Masterchef.

La tensión disminuyó levemente cuando Cachete, con una media sonrisa, comenzó a detallar el plato que presentaría: chorizo de cerdo y lomo con pimienta, acompañado de una papa rellena de puré y coronado con una salsa especial. No obstante, la devolución de Betular fue contundente: “Horrible lo que vas a hacer”. A pesar de la crítica, el jurado propuso una alternativa: la papa bien hervida y aplastada como base, el chorizo entero por encima. Cerró el intercambio señalando: “Y la verdad que nunca hablé tanto con un participante”.

Al momento de la presentación ante el jurado, Cachete optó por sumar a su plato un huevo frito y una “especie de pesto”, según sus propias palabras, que incluía morrón. El plato fue evaluado por los tres jurados presentes, incluso por el invitado de la noche, Santiago Giorgini, quien reemplazó a Germán Martitegui.

En la instancia de las devoluciones, Damián Betular se mostró sorprendido por el buen uso de las especias, aunque no dudó en hacer observaciones puntuales: “Mucha papa para poco chorizo. Y la yema del huevo te abandonó. Y ni quiero hablar del pesto rosso”. Tras un breve silencio, el pastelero reconoció: “Muy bien el chorizo”.

El plato "Chorizo con papa rota y huevo frito" de Cachete Sierra, que generó polémica y un fuerte cruce con el chef Damián Betular en Masterchef Celebrity.

Santiago Giorgini intervino con una apreciación equilibrada: “El pesto me gustó, no es un pesto, pero esta pasta acompañada por esta papa y este chorizo, diez puntos condimentado, está bien. La papa es una tristeza, y el huevo...”, dejando en suspenso su opinión sobre ese último ingrediente.

Por su parte, Donato de Santis consideró que el chorizo “quedó muy compactado”, aunque aclaró que no tenía críticas respecto al sabor. Aprovechó la ocasión para destacar el “pesto rosso”, el mismo punto en que Betular había sido más crítico minutos antes.