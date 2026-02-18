Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

Alejandra Maglietti disfrutó un fin de semana XXL en la Costa junto a su hijo Manu y compartió su experiencia en redes sociales

Alejandra Maglietti compartió con sus seguidores una serie de postales que reflejan uno de los momentos más especiales de su presente: su maternidad. En medio de los preparativos para el debut de BTV, Buena Televisión, el nuevo programa de Beto Casella en América TV donde será panelista, la abogada y modelo se tomó un descanso y viajó a la Costa junto a su hijo Manu para disfrutar de un fin de semana XXL a puro sol, mar y familia.

“Postales de este finde XXL. Llevamos a Manu a conocer el mar. Fuimos muy felices y él estaba encantado. Las 24 horas pegaditos disfrutando en familia. Ideal para un nuevo comienzo mañana”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando una galería de imágenes que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios.

La modelo y panelista mostró a su bebé conociendo el mar por primera vez en imágenes que reflejan su felicidad y conexión familiar

En las fotos se la puede ver caminando por la orilla con su bebé en brazos, luciendo un vestido negro liviano y anteojos de sol, mientras el pequeño luce un gorrito azul con dibujos y un traje de baño estampado con motivos marinos. En otra imagen, Manu aparece con gafas oscuras y una expresión serena, sostenido por su mamá bajo una pérgola de madera, en un entorno que combina relax y naturaleza.

Las postales reflejan un clima íntimo y familiar. Manu, de pocos meses, conoció por primera vez el mar y, según contó su mamá, quedó “encantado”. Las olas suaves, el cielo despejado y la arena como escenario marcaron una experiencia que Alejandra definió como un recuerdo inolvidable. “Las 24 horas pegaditos”, destacó, dejando en claro que priorizó el tiempo compartido.

Maglietti resaltó la importancia de priorizar el tiempo con su hijo y revivió instantes únicos a la orilla del mar y bajo el sol

El fin de semana también incluyó momentos de descanso en reposeras frente al mar, selfies madre e hijo con gorras y sombreros para protegerse del sol, y hasta una imagen del pequeño sonriendo en su cochecito, con babero celeste y mirada cómplice hacia la cámara. La publicación generó una ola de mensajes cariñosos de colegas y seguidores. “Hermosa imagen con el angelito”, escribió uno de los usuarios. Otra seguidora celebró: “Vamos mañana, con todo con BTV”.

La referencia no es casual. Este miércoles 18 de febrero debutará BTV, Buena Televisión, el nuevo ciclo que marca el regreso de Beto Casella a la televisión abierta tras su histórica etapa en Bendita. El programa irá de lunes a viernes a las 22 por América TV y contará con un panel integrado, entre otros, por Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro y Pachu Peña.

El debut de Alejandra Maglietti como panelista en BTV, Buena Televisión, marca el inicio de una nueva etapa profesional en América TV (Video: Instagram)

En ese contexto, la frase “Ideal para un nuevo comienzo” adquiere un doble significado: por un lado, el inicio de una nueva etapa laboral; por el otro, la consolidación de su vida como madre. Desde el nacimiento de Manu, Alejandra viene compartiendo con naturalidad y alegría distintos momentos de su día a día, combinando su perfil profesional con su costado más íntimo.

El viaje a la Costa también incluyó una postal romántica: en otra publicación reciente, la panelista mostró un ramo de rosas rojas junto a un osito blanco que sostiene un corazón con la inscripción “Te amo”, gesto que dejó entrever el día de San Valentín.

El viaje incluyó detalles románticos por San Valentín, combinando la intimidad familiar con gestos afectivos en la vida de la panelista

A lo largo del fin de semana, Maglietti apostó por looks relajados y veraniegos: gorra negra, anteojos oversized y cabello suelto al viento, siempre con Manu en brazos o muy cerca suyo. La complicidad entre ambos quedó plasmada en cada imagen: miradas cruzadas, sonrisas y pequeños gestos que hablan de una conexión profunda.

Lejos del estudio de televisión y las luces del prime time, la panelista eligió desconectar para recargar energías antes de un desafío importante. Y lo hizo de la manera que más la representa hoy: abrazada a su hijo frente al mar.

La abogada combinó sus looks veraniegos de moda con momentos de ternura, destacando la relación cómplice con su pequeño Manu

Así, entre olas, risas y abrazos, Alejandra Maglietti mostró que su presente está atravesado por dos grandes motores: la familia y el trabajo. Un equilibrio que, según dejó ver en sus redes, la encuentra plena y lista para encarar esta nueva etapa con la misma determinación que la caracteriza.