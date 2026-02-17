Martín Migueles se mostró entrenando a Valentino López, otra señal de su regreso con Wanda

Se sabe, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles viene atravesada por idas y venidas de ruptura/reconciliación. Pero en las últimas horas van apareciendo señales varias que indicarían que el romance sigue adelante.

La última pista en ese sentido involucra a Valentino, el hijo de Wanda y Maxi López, y es que Migueles, en su cuenta de Instagram, muestra una imagen en la que se los ve entrenando juntos, mientras Valentino hace la V de la victoria.

A su vez, hablando de problemas de pareja, según la cuenta Ultimochissme, anuncia una posible ruptura entre Valentino y su ¿novia?, Carola Sánchez Aloe. Pese a que ella se encuentra en México, llama la atención “que en San Valentín no hubo interacción entre ellos”, subraya la cuenta.

Por su parte, por estas horas mamá Wanda volvía a hacerse viral a partir de su paso por La Casita de Bad Bunny, en el tercer show en River, junto a Lali Espósito, Nicki Nicole y Luck Ra, entre otras celebrities. Una experiencia que quedó plasmada en cada rincón de las redes sociales. La avalancha de historias, selfies y videos que los propios protagonistas compartieron desde el corazón del show multiplicó el impacto del evento, lo que llevó la experiencia mucho más allá de las tribunas repletas del Monumental.

Las imágenes de la velada no tardaron en viralizarse. Wanda fue una de las primeras en mostrar la intimidad del espacio reservado en el segundo escenario. Entre risas, gestos relajados y poses para la cámara, se la pudo ver junto a Lali y Nicki Nicole, dos de las voces más influyentes de la música nacional, en un ambiente que mezclaba complicidad y celebración. El entorno, decorado en tonos rosas y con una atmósfera de fiesta, sirvió como escenario improvisado para captar momentos que, en cuestión de minutos, circularon masivamente por diversas plataformas digitales.

La energía desbordante se reflejó en los textos que acompañaron las fotos. Una de las frases que más eco tuvo fue la que publicó Nicki Nicole en una historia, donde, con tono humorístico y espontáneo, escribió:“@lali toy re en pedo”. El mensaje, dirigido a Lali Espósito, se integró de inmediato al lenguaje de los fanáticos, que replicaron la captura en cuentas de seguidores y medios especializados. Por su parte,Yanie Safdieresumió el clima de euforia con una imagen y la leyenda:“che puede ser q sea el mejor día de mi vida?”, acompañada de emojis de llanto de felicidad. Estas expresiones espontáneas funcionaron como testimonio genuino de la intensidad vivida en“La Casita”.

La sucesión de retratos grupales mostró también a otras figuras del ámbito musical y digital. Además de las ya mencionadas, se destacaron las influencers Candela Díaz y Milica, quienes se sumaron al festejo y también subieron contenido a sus redes, consolidando el carácter viral del episodio. En las imágenes predominan los vasos rojos, las prendas deportivas y los accesorios llamativos, en una postal que sintetiza la identidad pop y urbana que caracteriza tanto al evento como a sus protagonistas.

La reacción del público no se hizo esperar. Cuando las cámaras del estadio proyectaron en las pantallas gigantes la presencia de Wanda Nara y el resto de los invitados,el Monumental explotó en gritos y aplausos. En ese instante, la distancia entre el escenario y el público se desdibujó gracias a la tecnología y la potencia de las redes sociales, que permitieron a miles de personas seguir en tiempo real el detrás de escena de uno de los conciertos más convocantes del año.

“La Casita”es el nombre que recibe el segundo escenario instalado por Bad Bunny cerca del fondo del estadio. Este espacio, diseñado para la cercanía, replica una vivienda tradicional del campo puertorriqueño, simbolizando sus raíces, identidad y nostalgia. Diseñada en tonos pastel, funciona como un espacio íntimo para cantar, convivir con invitados y ofrecer un ambiente de fiesta. En la tercera fecha en Buenos Aires, el cantante eligió este enclave para compartir el tema“Tití me preguntó”y sorprender con la presencia de figuras de la escena local.