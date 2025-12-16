La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

El romántico momento de Valentino López y Carola Sánchez en Mar del Plata (Video: Instagram)

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, disfrutó de una romántica escapada a Mar del Plata con su novia, Carola Sánchez Aloe, y juntos protagonizaron una serie de postales y momentos que se robaron la atención en redes sociales. La pareja —inseparable desde hace meses y con una fuerte presencia en el mundo digital— optó por la costa argentina como destino para este viaje, combinando relax, salidas gastronómicas, paseos frente al mar y el encanto de los atardeceres en la ciudad balnearia.

La experiencia culinaria fue uno de los ejes narrativos de la escapada. En una de las imágenes, Valentino y Carola compartieron un abundante plato de mariscos —con mejillones, calamares, langostinos y demás frutos de mar— en un reconocido restaurante de Playa Grande, demostrando que la experiencia gastronómica fue central en su itinerario marplatense. El almuerzo frente al mar fue apenas el comienzo de la travesía.

La otra fotografía muestra a Carola posando sonriente junto a la costa, con el océano Atlántico de fondo y un cielo cubierto de nubes que anticipan la clásica postal de un atardecer marplatense. Vestida de manera casual, con gorra y buzo oversize, la joven dejó ver el costado relajado y natural que define esta nueva etapa de la pareja.

Valentino López y Carola Sánchez hicieron una escapada a la costa (Video: Instagram)

Ya entrada la noche, la pareja sumó un nuevo capítulo con una caminata romántica por la playa y la grabación de un TikTok juntos, mostrando su costado más divertido y cómplice. Estos instantes de simpleza, mar y arena dejaron en evidencia cómo los pequeños gestos cotidianos fortalecen el vínculo y suman recuerdos a la joven historia de amor.

Más allá de las imágenes, la escapada de Valentino y Carola fue una expresión de juventud, diversión y naturalidad, celebrando el amor y la posibilidad de crear momentos únicos en cada rincón de la costa argentina, mientras sus seguidores acompañan y celebran cada etapa de la pareja.

La pareja disfrutó de los clásicos de la gastronomía marplatense

A través de imágenes llenas de sabor local, paseos frente al mar y gestos espontáneos, la pareja logró transmitir la magia de compartir pequeños placeres lejos de la rutina.

Con cada publicación, suman no solo recuerdos entre ellos, sino también la admiración de sus seguidores y de sus seres queridos, reafirmando que el presente, la alegría compartida y el amor son los protagonistas de esta nueva etapa juntos.

Valentino fue el primero en compartir las postales de esta romántica escapada (Instagram)

Semanas atrás, ella hizo una publicación en la que mostró distintas escenas íntimas de la relación: desde desayunos y cenas en pareja, con detalles como un plato donde el jugador de las inferiores de River Plate escribió “Te amo”con puré, hasta salidas nocturnas donde se los ve bailando y besándose apasionadamente. En otras imágenes, el adolescente aparece regalándole flores a su novia o cocinando para ella, en un gesto que derribó el clásico prejuicio sobre las parejas jóvenes, demostrando que el romanticismo no tiene época ni edad.

El clip fue acompañado por una frase que Carola eligió para graficar la complicidad que tienen: “‘Tratala mal, así les gustan’, ‘mi tipo de hombre:’”, en tono irónico, mientras las imágenes mostraban a Valentino en su faceta más tierna.

La reacción en redes no tardó en llegar. El video superó los 46 mil likes en pocas horas y recibió cientos de comentarios que celebraban el vínculo. “El mejor”, escribió la joven junto a emojis de corazones. En la caja de comentarios, varios seguidores coincidieron en destacar lo enamorados que se los ve y reverenciar a la madre del joven: “Es que lo crio Wanda Nara”, “Y si está criado por una reina” y “Pasó de estar con una que le criticaba la remera de River a una que lo acompaña a usar las remeras de River”.