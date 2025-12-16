Teleshow

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

El hijo de Wanda Nara y Maxi López viajó con su pareja a La Feliz y se mostraron muy enamorados

Guardar
El romántico momento de Valentino López y Carola Sánchez en Mar del Plata (Video: Instagram)

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, disfrutó de una romántica escapada a Mar del Plata con su novia, Carola Sánchez Aloe, y juntos protagonizaron una serie de postales y momentos que se robaron la atención en redes sociales. La pareja —inseparable desde hace meses y con una fuerte presencia en el mundo digital— optó por la costa argentina como destino para este viaje, combinando relax, salidas gastronómicas, paseos frente al mar y el encanto de los atardeceres en la ciudad balnearia.

La experiencia culinaria fue uno de los ejes narrativos de la escapada. En una de las imágenes, Valentino y Carola compartieron un abundante plato de mariscos —con mejillones, calamares, langostinos y demás frutos de mar— en un reconocido restaurante de Playa Grande, demostrando que la experiencia gastronómica fue central en su itinerario marplatense. El almuerzo frente al mar fue apenas el comienzo de la travesía.

La otra fotografía muestra a Carola posando sonriente junto a la costa, con el océano Atlántico de fondo y un cielo cubierto de nubes que anticipan la clásica postal de un atardecer marplatense. Vestida de manera casual, con gorra y buzo oversize, la joven dejó ver el costado relajado y natural que define esta nueva etapa de la pareja.

Valentino López y Carola Sánchez hicieron una escapada a la costa (Video: Instagram)

Ya entrada la noche, la pareja sumó un nuevo capítulo con una caminata romántica por la playa y la grabación de un TikTok juntos, mostrando su costado más divertido y cómplice. Estos instantes de simpleza, mar y arena dejaron en evidencia cómo los pequeños gestos cotidianos fortalecen el vínculo y suman recuerdos a la joven historia de amor.

Más allá de las imágenes, la escapada de Valentino y Carola fue una expresión de juventud, diversión y naturalidad, celebrando el amor y la posibilidad de crear momentos únicos en cada rincón de la costa argentina, mientras sus seguidores acompañan y celebran cada etapa de la pareja.

La pareja disfrutó de los
La pareja disfrutó de los clásicos de la gastronomía marplatense

A través de imágenes llenas de sabor local, paseos frente al mar y gestos espontáneos, la pareja logró transmitir la magia de compartir pequeños placeres lejos de la rutina.

Con cada publicación, suman no solo recuerdos entre ellos, sino también la admiración de sus seguidores y de sus seres queridos, reafirmando que el presente, la alegría compartida y el amor son los protagonistas de esta nueva etapa juntos.

Valentino fue el primero en
Valentino fue el primero en compartir las postales de esta romántica escapada (Instagram)

Semanas atrás, ella hizo una publicación en la que mostró distintas escenas íntimas de la relación: desde desayunos y cenas en pareja, con detalles como un plato donde el jugador de las inferiores de River Plate escribió “Te amo”con puré, hasta salidas nocturnas donde se los ve bailando y besándose apasionadamente. En otras imágenes, el adolescente aparece regalándole flores a su novia o cocinando para ella, en un gesto que derribó el clásico prejuicio sobre las parejas jóvenes, demostrando que el romanticismo no tiene época ni edad.

El clip fue acompañado por una frase que Carola eligió para graficar la complicidad que tienen: “‘Tratala mal, así les gustan’, ‘mi tipo de hombre:’”, en tono irónico, mientras las imágenes mostraban a Valentino en su faceta más tierna.

La reacción en redes no tardó en llegar. El video superó los 46 mil likes en pocas horas y recibió cientos de comentarios que celebraban el vínculo. “El mejor”, escribió la joven junto a emojis de corazones. En la caja de comentarios, varios seguidores coincidieron en destacar lo enamorados que se los ve y reverenciar a la madre del joven: “Es que lo crio Wanda Nara”, “Y si está criado por una reina” y “Pasó de estar con una que le criticaba la remera de River a una que lo acompaña a usar las remeras de River”.

Temas Relacionados

Valentino LópezWanda NaraMaxi LópezCarola Sánchez Aloe

Últimas Noticias

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

La participante de la edición 2022 mostró las imágenes de la recién nacida y enterneció a sus seguidores

La felicidad de la ex

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

El artista compartió emocionado la invitación personal de la estrella pop, quien fue su coach en el certamen y esta noche dará el quinto show del año en el Amalfitani

El sueño de Alan Lez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Apenas regresó a Estambul luego de asistir a la boda de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, la pequeña renovó su estilo y deslumbró por la similitud familiar

La China Suárez mostró el

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

El actor regresa a las tablas tres años después del fenómeno de Casados con hijos. Dirección de Marcos Carnevale, coproducción de Adrián Suar y un gran elenco

Guillermo Francella vuelve al teatro

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

En una noche de giros inesperados, la influencer priorizó su determinación y estilo personal en el certamen de gastronomía

El nuevo desafío de La
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
La felicidad de la ex

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Rob Reiner dejó claro en

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

Qué es el Donbás, el territorio que Putin quiere incorporar a Rusia y Zelensky no quiere ceder

Jane Austen esencial: un recorrido por la obra de la célebre novelista británica