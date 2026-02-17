Teleshow

La foto hot de Maxi López y Daniela Christiansson en el agua, a pura sunga, bikini y amor: “Pronto”

El futbolista compartió una romántica foto junto a su esposa. El mensaje de la modelo palpitando su reencuentro

El futbolista compartió una romántica foto junto a su esposa

Maxi López y Daniela Christiansson generaron una gran repercusión al publicar una imagen a pura sensualidad en sus redes sociales. El participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en sus redes sociales una foto a los besos, con ambos en malla, junto a su esposa.

La foto, donde ambos aparecen abrazados en una pileta, fue publicada primero por el exfutbolista y luego replicada por La Sueca, como él llama cariñosamente a su esposa, quien agregó un “soon” (“pronto”), lo que impulsó las expectativas sobre el inminente reencuentro familiar de la pareja. En la imagen el exjugador aparece luciendo una sunga, mientras que la modelo aparece en bikini, abrazados y en una romántica situación.

En la actualidad, Maxi López se encuentra en Argentina por su participación en la competencia de cocina, hoy en las instancias finales del programa. Su presencia en el certamen le abrió nuevas puertas en los medios locales y alimentó su interés en establecerse de manera definitiva en el país. Mientras tanto, Daniela Christiansson y su hijo menor, Lando, permanecen en Suiza, a la espera de las condiciones médicas necesarias para viajar.

"Pronto", escribió Daniela Christiansson junto
"Pronto", escribió Daniela Christiansson junto a una foto veraniega y a pura sensualidad junto a Maxi López

La mudanza de la familia López-Christiansson a Argentina depende de la autorización de los profesionales de la salud para que el bebé pueda volar. “La idea es venir todos juntos lo más rápido posible, pero necesitamos la autorización del médico por el gordo. Si todo va bien, venimos”, se sinceró, en diálogo con Infama (América TV). Maxi también manifestó su determinación: “Mi idea de quedarme en Argentina sigue firme, ya tengo la casita y estoy armando las cosas. Ahora tengo que ir a Europa cuando termine MasterChef y después ya vendré definitivamente”.

“El cariño de la gente es una de las cosas más lindas que ahora me está pasando en Argentina”, se sinceró, para el ciclo de Marcela Tauro. “Ahora soy chef, streamer ¡Olvidate! La verdad es que es súper lindo todo. A mí me llena el corazón", señaló, sobre este pico de popularidad que está viviendo entre el ciclo de Telefe y su participación en Luzu TV.

“La idea es venir todos juntos lo más rápido posible, pero nosotros tenemos que tener la autorización del médico por el gordo. Así que, si todo va bien, venimos. Daniela no me hace ningún reclamo, es más, el otro día yo estaba en una fiesta pero era una acción publicitaria ¡No salgo hace un montón! Si estoy de Telefe a Mar del Plata, fue un mes súper intenso, hace mucho que no me movía tanto y, la verdad, lo disfruté. Y con respecto a Wanda yo quiero que esté bien porque eso es fundamental para los chicos", señaló.

El romántico regalo a la
El romántico regalo a la distancia de Maxi López para Daniela Christiansson en San Valentín

La distancia no fue un impedimento para que Maxi López y Daniela Christiansson celebraran un nuevo San Valentín. Desde Mar del Plata, él optó por un gesto romántico que viajó hasta Suiza, donde la modelo sueca reside junto a sus hijos.

A pesar de estar separados por compromisos laborales, la pareja compartió en redes sociales una publicación conjunta que recorrió sus 12 años de relación. “Feliz día de los enamorados, mi amor eterno”, fue el mensaje recíproco que eligieron para acompañar imágenes familiares y de pareja, mostrando que la complicidad se mantiene firme, incluso desde distintos continentes.

Horas después, Daniela reveló el presente que Maxi le hizo llegar: un ramo de flores rojas en un elegante florero negro. “Volver a casa y encontrarme con una hermosa sorpresa @officialmaxilopez”, escribió la modelo, sumando un emoji de rosa y un corazón rojo. El detalle cotidiano reforzó el clima romántico y la importancia de los gestos pequeños para sostener la conexión, aún cuando la rutina los encuentra lejos.

El nacimiento de Lando, su segundo hijo, en el último día de 2025, marcó un capítulo reciente en la vida de la pareja. En las fotos compartidas, se los ve junto a sus hijos, repasando más de una década de historia y reafirmando su compromiso.

