Ariel Tarico: “El humor político incomoda, pero es parte de mi oficio”

Durante su paso por Infobae al Regreso, el humorista analizó el impacto de la sátira política, detalló su método creativo y explicó cómo la reacción de los protagonistas alimenta sus imitaciones

El humorista explicó que su método creativo combina observación, improvisación y trabajo en equipo para construir imitaciones efectivas

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Ariel Tarico abordó la influencia de la sátira en la política argentina y el vínculo entre los personajes públicos y el humor. “Hay gente de la política que te lo dicen ellos: ‘Che, me imitó Tarico’, y no se enojan para nada”, aseguró el artista, para quien la viralización se convirtió en una dinámica central: “En campaña, sobre todo, te mandan un mensaje a ver si podemos... La típica que te dicen cafecito”.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso—integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari—Tarico enfatizó que la recepción de sus personajes depende del contexto y del propio político: “Eso depende de la fortaleza de cada figura política. No tiene que ver con lo que pueda hacer un cómico”. Relató que, lejos de ofenderse, muchos dirigentes celebran ser parodiados: “Muchos ratifican su rol, como que: ‘Bueno, ahora que me imitaste, me está yendo bien’”.

El método Tarico: de la idea al personaje viral

El humorista explicó que no existe una receta fija para construir sus imitaciones, sino una combinación de observación, improvisación y trabajo en equipo. “Me gusta siempre tomar la superficie del personaje y después rellenarlo con cosas, hacerlo delirar”, reveló. Detalló que el proceso suele comenzar en grupos de WhatsApp y se termina de pulir en vivo: “En general lo tiro en WhatsApp y después lo termino al aire, es decir, lo termino puliendo”.

Tarico subrayó que la radio fue su gran escuela, y que el gesto y la voz son inseparables: “Tengo esa cosa de actor, me gusta ser un personaje, incorporar los gestos, la risa”. Explicó que muchas veces las mejores ideas surgen de la interacción con sus colegas guionistas y productores, y que la clave es saber captar el tono justo: “Es captar el tono. Hay veces que nos ponemos de acuerdo con Rolo: ‘Bueno, vos hacés esto, che. Hacemos que viene Axel Kicillof y habla con Perón. Entonces vos hacés Perón. Ah, listo, dale’. Y sale. Después se va puliendo al aire y depende de lo que te tiren tus compañeros”.

Ariel Tarico resaltó que la
Ariel Tarico resaltó que la sátira política impacta en la política argentina y favorece la viralización de sus personajes en redes sociales (Infobae en Vivo)

La sátira política ante la polarización: límites, riesgos y efectos

Consultado sobre si teme perder público o incomodar a los protagonistas políticos, Tarico fue categórico: “No estoy para agradar a todo el mundo, a algunos les gustará, a otros no, qué sé yo. Eso igual es terapia y tiempo”. Destacó que la sátira no tiene un efecto universal y que el humor político puede incomodar, pero es parte del trabajo: “No, pero eso depende de la fortaleza de cada figura política. No tiene que ver con lo que pueda hacer un cómico”.

El humorista sostuvo que la viralización es una moneda corriente y que, en tiempos de redes sociales, los personajes buscan ser imitados: “Todos ahora juegan a eso, a la viralización”. Aclaró que nunca recibió un reclamo serio por parte de los imitados y que, al contrario, muchos buscan capitalizar la parodia: “En campaña me piden que los imite, buscan el efecto viral”.

El humor y el streaming: el regreso de la comedia en la escena argentina

Tarico valoró el surgimiento de nuevos espacios para el humor en plataformas digitales, frente a una escena mediática saturada de periodismo: “Quizás ahora se está volviendo de a poco a revalorizar y en el streaming hay como otras propuestas, porque es como que hubo demasiado de periodistas”. Expuso que junto a Rolo Villar trabaja para recuperar el espíritu de los programas radiales clásicos, donde la comedia tenía un rol central.

Al repasar su experiencia en teatro, Tarico contó cómo fue invitado por Juan José Campanella para protagonizar un ciclo en el Politeama y cómo la interacción con el público en vivo potencia el efecto de sus imitaciones. “El primer aplauso de la gente. Ya estaba curado. Es mágico”, sintetizó sobre la experiencia de salir a escena incluso en días difíciles.

