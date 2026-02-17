Alex Caniggia celebró sus 33 años con una fiesta familiar y una sorpresa de Melody Luz

Alex Caniggia compartió las imágenes de su festejo de cumpleaños rodeado de su familia

El cumpleaños número 33 de Alex Caniggia se transformó en un festejo íntimo, familiar y cargado de detalles que reflejaron tanto su personalidad como el cariño de su entorno más cercano. La celebración, marcada por una decoración dorada y una atmósfera festiva, tuvo como protagonistas a su pareja, Melody Luz, y su hija, quienes compartieron la alegría del momento y lo hicieron visible a través de imágenes y palabras en redes sociales.

La noche del festejo estuvo colmada de guiños visuales y afectivos. La decoración dorada dominó el ambiente, con globos, cortinas y luces cálidas que crearon una atmósfera de celebración exclusiva. Las fotografías muestran detalles cuidados: un fondo repleto de guirnaldas y globos dorados, una torta decorada con luces y una inicial “A” destacada, y una mesa con platos especialmente preparados para la ocasión.

Alex Caniggía celebra su cumpleaños número 33 acompañado por su pareja Melody Luz y su hija Venezia, compartiendo un tierno momento familiar.

El entorno elegido, que mezcla madera, piedras y una iluminación suave, refuerza la sensación de calidez y celebración privada. Las imágenes capturan distintos momentos: desde la llegada de los invitados hasta la sorpresa de la hija al ver el decorado, pasando por instantes de juegos, risas y mucha cercanía física entre los protagonistas.

Melody Luz fue quien se encargó de organizar la sorpresa y de dar visibilidad al festejo a través de su cuenta de Instagram. En un mensaje público, acompañando imágenes del evento, expresó: “Feliz cumple al superpapu de nuestras vidas! Sin dudas tu mejor rol es el de papá y es el que me enamora y saca sonrisas. No conozco persona que viva tan arriba y de buen humor como vos, aprendo de eso todos los días. Gracias por ser tan compañero y demostrativo (a veces de más), por elegirnos y querernos como lo haces. Te mereces todo lo que desees y que el universo te devuelva el triple de lo que das. Espero que te haya gustado mi sorpresa. Por más viajes, risas y anécdotas juntitos en familia. Te amor”.

Alex Caniggía y Melody Luz comparten un apasionado beso durante la íntima celebración del cumpleaños número 33 del mediático, rodeados de globos y luces decorativas.

El mensaje subraya el papel central de Alex como padre y compañero, además de resaltar su actitud positiva y su capacidad para generar alegría en el día a día. Melody también deja ver el esfuerzo invertido en la preparación de la sorpresa, así como el deseo de construir recuerdos en familia y de proyectar nuevos momentos compartidos.

Desde sus propias redes sociales, Alex Caniggia eligió un tono poético, desafiante y autorreferencial para referirse a su cumpleaños. En su mensaje, combinó rimas y juegos de palabras para construir una autoafirmación que dialoga tanto con sus seguidores como con sus detractores.

Venezia Caniggía, hija de Alex Caniggía y Melody Luz, observa la decoración de la fiesta de cumpleaños número 33 de su padre, adornada con globos, luces y detalles dorados.

*Hoy no cumplo años, cumplo dominación*. Cierra el mensaje con un agradecimiento explícito a Melody Luz por la cena sorpresa y una declaración de amor: “Gracias mi amor por esta cena sorpresa. Te amo”.

Este texto evidencia la construcción de su identidad mediática, la reafirmación de su estilo provocador y el énfasis en la celebración, el éxito y el afecto familiar.

Alex Caniggía sonríe feliz mientras sostiene a su hija Venezia en su cumpleaños número 33, con un pastel decorado y postres en una mesa festiva.

Las imágenes del festejo muestran una interacción constante y afectuosa entre los integrantes de la familia. En una de ellas, Alex Caniggia sostiene a su hija en brazos, ambos sonrientes frente a la torta de cumpleaños iluminada. En otras, la pareja se abraza y se besa, transmitiendo cercanía y complicidad. Hay también retratos donde los tres comparten la mesa, degustan los platos preparados y disfrutan juntos de la velada.

La decoración, dominada por el dorado, funciona como marco para las escenas de afecto, reforzando la idea de un festejo pensado para el círculo íntimo y volcado a la celebración de los vínculos. Las expresiones de alegría, las miradas y los gestos compartidos reafirman el sentido familiar de la reunión y el protagonismo de la pareja y su hija en la vida cotidiana de Alex Caniggia.

Alex Caniggía posa abrazado a su pareja Melody Luz durante la celebración íntima de su cumpleaños número 33, rodeados de decoraciones festivas.

La fiesta, lejos de lo multitudinario, se centró en la familia y en la construcción de recuerdos visuales y emocionales, documentados tanto en imágenes como en declaraciones públicas. El despliegue de cariño y la atención a los detalles marcaron una celebración que, según lo mostrado, fue tan significativa para sus protagonistas como para quienes siguieron el evento a través de las redes.