Las fotos de Cecilia Roth en sus vacaciones, a pura sensualidad y relax

Cecilia Roth compartió en Instagram sus vacaciones dedicadas al bienestar personal y al cuidado físico

Lejos de los sets de filmación y de los escenarios que la tienen como una de las grandes referentes del cine y el teatro argentino, Cecilia Roth decidió hacer una pausa y dedicarse tiempo a ella misma. Así lo mostró en sus redes sociales, donde compartió una serie de postales íntimas y relajadas bajo una frase tan simple como elocuente: “Vacaciones para el bien… U know…”.

En las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz aparece en modo descanso total. En una de las fotos, se la ve frente al espejo con ropa deportiva (una musculosa verde sobre un top amarillo) y kinesiotape en el hombro, una señal de que también está ocupándose de su cuerpo. Con el celular en mano y una sonrisa apenas insinuada, la actriz transmite serenidad y naturalidad, fiel a su estilo sin artificios.

Otra de las postales la muestra en un baño luminoso, capturando su reflejo con un conjunto negro de dos piezas. El entorno, con mármol claro, detalles dorados y objetos personales sobre la mesada, deja ver un espacio de intimidad cotidiana. Sin poses forzadas ni producción excesiva, la protagonista de tantos clásicos del cine argentino apuesta por una estética honesta y descontracturada.

La secuencia continúa con una imagen del paisaje verde que la rodea: árboles frondosos y un cielo gris que sugiere un día nublado, ideal para bajar el ritmo y desconectar. El contraste entre la naturaleza y las selfies hogareñas construye un relato simple pero efectivo: descanso, bienestar y reconexión.

En otra foto, la actriz posa en traje de baño, de espaldas frente a un espejo, con el cabello suelto y ondulado, mostrando su figura con naturalidad y confianza. La escena, capturada en una habitación amplia y cálida, refuerza esa idea de pausa consciente, de tiempo dedicado al cuidado personal y al disfrute.

El posteo no tardó en llenarse de comentarios y muestras de cariño de colegas y amigas del ambiente artístico. “A disfrutarse”, le escribió Mónica Antonópulos, a lo que Roth respondió con un afectuoso “y yo, bella”. Julieta Cardinali, Celeste Cid, Dolores Fonzi, Mercedes Morán y Graciela Borges también dejaron sus mensajes cargados de corazones y emojis de fuego, celebrando esta etapa de descanso. La actriz, cercana y atenta, respondió con palabras cariñosas, dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con su círculo íntimo.

A sus 60 y tantos, Cecilia Roth demuestra que el paso del tiempo no es un límite sino una oportunidad para habitar cada etapa con autenticidad. Sus vacaciones no son solo un viaje o un paréntesis laboral: son una declaración de bienestar. Sin grandes producciones ni destinos exóticos explícitos, la actriz apuesta por el disfrute simple, el cuidado físico y la conexión con la naturaleza.

En tiempos donde las redes sociales suelen mostrar versiones idealizadas y editadas, la intérprete elige compartir su descanso con honestidad. Y ese gesto, quizás, es el verdadero lujo de sus vacaciones.

Este descanso merecido llega tras el fin de la grabación de la biopic de Moria Casán. Recientemente, durante La Mañana con Moria (Eltrece) dieron más detalles sobre la participación de Roth. Ante la pregunta de Gustavo Méndez de como fue la conversación de Moria con Griselda Siciliani y Cecilia Roth tras la finalización del rodaje, la One dijo: “Hablamos de la felicidad que teníamos en poder haber concluido todas sin que haya pasado nada, porque no pasó nada en cuatro meses, salvo dimes y diretes. Todas aquí llegamos sanas, nadie se enfermó, tuvo un pequeño accidente Cecilia”.

María Fernanda Callejón, quien también forma parte de la serie, aportó: “Sí, yo creo que ahí se confundió todo”. Moria aclaró: “Sí, y recién ahora lo podemos decir. Tuvo un accidente que se cayó de cara, se hizo un tajo en la frente que no te explico. No sé si fue en la filmación o en la casa”. Callejón remarcó la gravedad del golpe: “En el rostro, mi amor”.

Moria profundizó: “En el rostro. Que estás filmando y todo, te caigas y tenés un agujero. Se tuvo que coser y un golpe en la cara es terrible”. Callejón explicó el desafío extra que implicó en medio del rodaje: “Y aparte se tenía que makeupear y montar como Moria. Y esto, hasta que no se te cicatrice, tiene un tiempo”. La icónica diva reveló por qué no se conoció el tema antes: “Se guardó por respeto y todo, pero... Se pegó un golpazo que mamma mia, pobre”.