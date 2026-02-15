La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

Cazzu con Bad Bunny en River

La sorpresiva aparición de Cazzu en el concierto de Bad Bunny en el estadio River Plate generó un clima de emoción y expectativa entre los asistentes y las redes sociales. El reencuentro entre ambos artistas no solo reavivó rumores sobre su antigua relación, sino que marcó un momento especial para la escena musical argentina y urbana, celebrándose a la vez que el Día de San Valentín.

En uno de los instantes más comentados de la noche, Cazzu interpretó “Con otra” en solitario, un tema que, tras su ruptura con Christian Nodal, causó revuelo por supuestas alusiones a Ángela Aguilar. Usuarios de redes sociales, así como seguidores presentes en el show, identificaron la letra como una advertencia de mujer a mujer acerca de la inestabilidad sentimental.

Cazzu y Bad Bunny comparten el escenario en el Estadio River Plate durante la segunda noche del exitoso concierto del artista puertorriqueño en Buenos Aires. (Victoria Dragonetti)

Este detalle intensificó la intriga respecto a la participación de la artista en el evento y su relación pasada tanto con músicos del escenario como con figuras del espectáculo latino.

La anticipación por la presencia de Cazzu se extendió en los días previos a la presentación. Ensayó el tema “Loca” durante la prueba de sonido en River Plate, aumentando así las especulaciones entre los fanáticos. Varios mensajes circularon en redes sociales antes del show, expresando la ansiedad colectiva: “Si hoy Cazzu está en el show de Bad Bunny me puedo llegar a morir de la envidia”, se leía en uno de los videos virales, mientras otros recordaban el fugaz romance entre ambos artistas.

Otro detalle impactante, el look de Cazzu para su actuación

La “Nena Trampa” —como se la conoce popularmente— fue tendencia por su exitoso paso reciente por la música, al punto que su aparición junto a Bad Bunny, Khea y Duki para interpretar “Loca Remix” se transformó en uno de los momentos más festejados de la jornada.

La reacción del público fue inmediata y se manifestó en una ovación prolongada, reforzando la sólida conexión emocional que mantiene con su audiencia. El lazo entre Julieta Emilia Cazzuchelli y Benito Antonio Martínez Ocasio, antes de convertirse en Cazzu y Bad Bunny, surgió a partir de una colaboración profesional en 2017.

Los artistas se reencontraron en la segunda noche del puertorriqueño en Estadio Monumental (Video: Dale Play)

Fue entonces cuando la cantante argentina se sumó al remix de “Loca” —tema original de Khea y Duki— junto al puertorriqueño. Si bien el primer encuentro personal se produjo sobre el escenario del Luna Park en 2018, ya habían construido un vínculo que superó lo puramente artístico. La relación entre ambos trascendió las fronteras musicales. Fueron vinculados sentimentalmente en varias ocasiones, aunque la confirmación llegó solo por parte de Cazzu, quien aclaró que el romance quedó en el pasado y no tuvieron más contacto hasta este reencuentro en River.

La química entre ambos se mantuvo notoria y reflejó una fuerte confianza y cercanía, especialmente visible en el comportamiento del cantante. En el recital, Cazzu captó todas las miradas con su impactante aparición en una plataforma de elevación y un look pensado para destacar en cada detalle.

Eligió un conjunto de color verde lima: la parte superior asimétrica combinó una bikini negra con detalles en verde, una capa y una falda corta adornada con una tela larga y fluida desde la cintura. Las sandalias de tiras finas ascendían hasta las rodillas, y el cabello largo y suelto completó una estética magnética que reafirmó su impronta de seguridad y estilo.

A su turno, Bad Bunny le concedió espacio para interpretar “Con otra”, de su álbum Latinaje, momento en el que la artista demostró su magnetismo escénico. La potencia de su interpretación reafirmó su condición de “La Jefa del Trap”, cosechando elogios tanto del público presente como en las redes sociales, que volvieron tendencia a la artista jujeña.

Cazzu se une a Bad Bunny en el escenario del Estadio River Plate para una electrizante interpretación durante la segunda noche de su concierto en Buenos Aires. (Victoria Dragonetti)

El reencuentro en el escenario no solo desató la euforia de los fanáticos, sino que reavivó debates sobre los límites entre lo personal y lo profesional en la música urbana actual. La emoción colectiva por la dupla, visible en los mensajes que circulaban tras el show, estuvo acompañada por el abrazo final entre ambos, gesto que avivó la nostalgia y el interés por la historia compartida. La presentación también se destacó tras la participación previa de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lo que aumentó todavía más la visibilidad de este reencuentro argentino.

Según el análisis de los registros audiovisuales compartidos y las repercusiones posteriores, el evento representó un hito para la música urbana latina. La elección de canción, el intercambio de gestos y la calidad de la producción escénica sellaron una noche en la que el pasado y el presente de ambos artistas confluyeron ante la mirada atenta del público.