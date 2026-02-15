El romántico regalo a la distancia de Maxi López para Daniela Christiansson en San Valentín (Instagram)

Maxi López y Daniela Christiansson celebraron San Valentín separados por cuestiones laborales, pero sin perder el romanticismo ni la conexión que los une hace más de una década. Con Lando, su segundo hijo, nacido en el último día del año de 2025, la modelo sueca permanece en Suiza mientras el exfutbolista cumple compromisos profesionales en Argentina.

A pesar de los kilómetros que los separan, la pareja compartió una publicación conjunta con imágenes que recorren sus 12 años de relación, acompañadas de un mensaje recíproco: “Feliz día de los enamorados, mi amor eterno”. El gesto virtual reflejó la solidez del vínculo y la forma en que eligen celebrar juntos incluso a la distancia.

Horas más tarde, Daniela mostró a través de sus redes sociales el regalo que Maxi le envió desde Argentina: un ramo de flores rojas y frescas en un elegante florero negro. Junto a la imagen, escribió: “Volver a casa y encontrarme con una hermosa sorpresa @officialmaxilopez”, sumando un emoji de rosa y un corazón rojo. El detalle, recibido con alegría por Daniela, reforzó el clima romántico y la importancia de los gestos cotidianos para sostener la conexión, incluso cuando la rutina y las obligaciones los encuentran en distintos continentes.

El futbolista Máxi López sorprendió a su pareja Daniela Christiansson con un hermoso ramo de flores rojas, enviado a distancia como un romántico detalle. (Instagram)

La dedicatoria y el regalo a la distancia fueron la manera elegida por la pareja para reafirmar el amor y la complicidad que los caracteriza, apostando a la celebración y el cuidado mutuo aún en medio de la separación física.

En el marco de este día, la pareja también compartió una serie de fotos repasando más de una década de relación y mostrando postales familiares con sus hijos, entre ellos el recién nacido Lando López.

Las imágenes reunidas en el álbum ofrecen una mirada íntima a los comienzos de la pareja. Se incluyen fotografías nunca antes vistas, como recuerdos de los tres hijos mayores de Maxi —Valentino, Constantino y Benedicto— con Wanda Nara, así como postales de Elle, la primera hija de Maxi y Daniela, cuando era bebé. También aparece Lando, nacido el 31 de diciembre, cuyo rostro fue parcialmente cubierto en la publicación.

Los seguidores sumaron frases como “El álbum que todos queríamos ver”, “El último romántico” y “¡Amo esto! Después de tanta farándula, la realidad supera todo”, junto a elogios para la familia y gestos de cariño hacia la pareja.

Daniela Christiansson compartió las primeras fotos de su relación con Maxi López en 2016 (Instagram)

En el ámbito profesional, Maxi López regresó a Argentina cinco días después del nacimiento de Lando para retomar las grabaciones y poco después se instaló en Mar del Plata como conductor de streaming durante la temporada. “Mi debut en el streaming. Gracias [...] por esta temporada en Mar del Plata. Gracias a todo el equipo y a la gente que estuvo del otro lado acompañando cada programa”, escribió en aquel momento en sus redes.

Al terminar la temporada de verano, Maxi regresó a la Ciudad de Buenos Aires para estar cerca de su familia y continuar con las grabaciones del programa culinario.

La rutina familiar y laboral se refleja también en las publicaciones de Daniela Christiansson. A principios de febrero, la modelo publicó imágenes donde enseña a esquiar a Elle y celebró el primer mes de vida de Lando con una tarjeta y letras de madera, mostrando cada avance con sus seguidores.

Pese a las distancias propias de sus compromisos profesionales, las interacciones públicas de la pareja exhiben el apoyo mutuo y la conexión constante. Los mensajes y emojis de amor de Christiansson en las publicaciones de Maxi López transmiten la armonía entre maternidad, exigencias diarias y visibilidad en redes.

Al conmemorarse el primer mes de Lando López, la familia vive una etapa de entusiasmo renovado, marcada por gestos y celebraciones que acompañan la llegada del nuevo integrante.