Teleshow

Antonela Roccuzzo reveló el lado más tierno de Lionel Messi en una fecha especial

La pareja celebró el Día de los Enamorados con un emotivo gesto, demostrando que la complicidad y la sencillez siguen siendo el centro de su relación

Guardar
Lionel Messi sorprendió a Antonela
Lionel Messi sorprendió a Antonela Roccuzzo con un romántico gesto para el día de los enamorados (Instagram)

El Día de los Enamorados llegó con una escena íntima y sencilla para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La empresaria mostró en sus redes sociales el regalo que le hizo el astro del fútbol: un oso de peluche gigante, que ella acompañó en sus historias con un emoji de corazón rojo. Sin frases altisonantes ni despliegues de lujo, la pareja optó por transmitir su amor a través de gestos pequeños y significativos.

Ambos mantienen un estilo de vida alejado de las excentricidades. Prefieren la tranquilidad y las costumbres que los acercan a sus orígenes en Rosario. Se muestran unidos, lejos de la exposición y de los grandes festejos públicos. La elección de un obsequio simple en una fecha especial refuerza esa imagen de cercanía. Se trata de una manera de celebrar el vínculo sin ostentaciones, donde lo importante es la calidad del gesto y no su magnitud.

Lionel Messi homenajeó a su
Lionel Messi homenajeó a su esposa Antonela Roccuzzo con un gesto romántico, simple y romántico para el día de los enamorados (Instagram)

La vida cotidiana de Messi y Antonela gira en torno a valores familiares y rutinas que priorizan la sencillez. Juntos formaron una familia y, cada vez que pueden, regresan a Argentina para reencontrarse con sus afectos. Los hijos ocupan un lugar central en su día a día. La pareja se muestra cercana a los suyos y suele organizar escapadas a su ciudad natal siempre que la agenda lo permite.

El cuidado de la salud ocupa un lugar importante en la dinámica familiar. La alimentación saludable es una constante. En una entrevista reciente para la revista internacional Elle, la empresaria compartió que el delantero siempre debe mantener una dieta equilibrada por su trabajo. En la mesa no hay lugar para el alcohol ni el cigarrillo y los alimentos orgánicos ganan espacio. Todo se complementa: ejercicio, buena nutrición y salud mental se convierten en una forma de vida para todos en la casa.

El propio Messi modificó sus hábitos alimenticios tras el Mundial de Brasil 2014, cuando consultó con el nutricionista italiano Giuliano Poser. El especialista recomendó alejarse del azúcar, las harinas refinadas y moderar el consumo de carnes. El menú cotidiano suma pescados, pollo, cerdo, arroz sin condimentos, verduras, frutas y aceite de oliva, además de alimentos ricos en fibra y vitaminas. El astro argentino adoptó estos cambios para fortalecer su rendimiento y prevenir lesiones.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo formaron una familia unida donde el amor se destaca a lo largo de su vida cotidiana con sus tres hijos (Instagram)

En paralelo, Antonela dedica tiempo a su bienestar físico y mental. Entrena todos los días en un gimnasio exclusivo para mujeres. Participa en clases de FitJam y sigue una rutina de fuerza, nutrición y recuperación. El ejercicio se convierte en un espacio propio, donde deja a un lado el teléfono y se concentra en su salud, usando ese momento como una suerte de meditación personal. La empresaria reconoce que siempre fue atlética y que el entrenamiento diario le da energía para afrontar sus tareas y el cuidado de sus hijos.

La carrera profesional de Antonela también encuentra impulso en el apoyo de Messi. Ella segura que valora poder desarrollarse más allá del rol maternal y reconoce que el acompañamiento de su esposo resulta fundamental para alcanzar sus metas. Aun así, el desafío de encontrar equilibrio entre sus distintas responsabilidades es constante. Los hijos siguen siendo la prioridad, pero Antonela empieza a abrirse camino como empresaria, aprendiendo a dejar atrás la culpa y mostrando a sus hijos que es posible combinar la vida familiar y los proyectos personales.

En los últimos tiempos, Antonela adopta una actitud más abierta hacia los medios. Aunque se define como tímida y poco habituada a dar entrevistas, comienza a ganar confianza y seguridad. Hablar en público y compartir su historia representa para ella un paso nuevo, reflejo de una búsqueda personal por crecer y reafirmarse en distintos ámbitos.

Temas Relacionados

Lionel MessiAntonela RoccuzzoDía de los enamoradosSan Valentín

Últimas Noticias

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

El cantante sorprendió en la cita cordobesa: además de cantar con Eruca Sativa, disparó el delirio masivo con el clásico de los Redondos

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo

Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

La hija de Marcelo Tinelli eligió una postal en redes sociales para presentar oficialmente a su nueva pareja y despejar todos los rumores sobre su vida sentimental

Un corazón rojo y una

La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

“La nena trampa” vivió un momento esperado por sus fans, compartir escenario con “el Conejo Malo”. Su posteo en las redes, el look y los detalles del show

La inolvidable noche de Cazzu,

La nueva etapa de María Susini: naturaleza, destrezas y mensajes indirectos tras la separación de Facundo Arana

En medio de su momento personal más intenso, la modelo compartió emotivas imágenes junto a un caballo blanco en pleno Día de los Enamorados

La nueva etapa de María

Maxi El Brother recordó cómo convenció a Bad Bunny para venir por 1° vez al país: “Había que conquistar las plazas”

Teleshow conversó con el empresario que desafió tendencias y trajo al joven puertorriqueño al circuito local de Buenos Aires en 2017. El auge de un talento comprometido, donde la sencillez se convirtió en ejemplo

Maxi El Brother recordó cómo
DEPORTES
Boca Juniors buscará volver al

Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Cambió su nacionalidad para competir y ganó una histórica medalla de oro para Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de invierno

La desafiante frase del jefe de Alpine contra los equipo en medio de la “guerra de motores” que tiene en vilo a la Fórmula 1

Sufríó varias caídas y caminó 200 metros sin un esquí en la nieve, pero se recuperó para ganar una increíble medalla para su país

La respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors y el guiño para Riquelme en su último festejo de gol

TELESHOW
Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

La nueva etapa de María Susini: naturaleza, destrezas y mensajes indirectos tras la separación de Facundo Arana

Maxi El Brother recordó cómo convenció a Bad Bunny para venir por 1° vez al país: “Había que conquistar las plazas”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV pidió

El papa León XIV pidió que el Año Nuevo Lunar sirva para construir “paz y prosperidad para todos los pueblos”

Murió el preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

Es hora de decir adiós

Rafael Grossi propuso una reestructuración profunda de la ONU: “Necesita menos grasa y más músculo”