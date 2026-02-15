Antonela Roccuzzo reveló el lado más tierno de Lionel Messi en una fecha especial

Lionel Messi sorprendió a Antonela Roccuzzo con un romántico gesto para el día de los enamorados (Instagram)

El Día de los Enamorados llegó con una escena íntima y sencilla para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La empresaria mostró en sus redes sociales el regalo que le hizo el astro del fútbol: un oso de peluche gigante, que ella acompañó en sus historias con un emoji de corazón rojo. Sin frases altisonantes ni despliegues de lujo, la pareja optó por transmitir su amor a través de gestos pequeños y significativos.

Ambos mantienen un estilo de vida alejado de las excentricidades. Prefieren la tranquilidad y las costumbres que los acercan a sus orígenes en Rosario. Se muestran unidos, lejos de la exposición y de los grandes festejos públicos. La elección de un obsequio simple en una fecha especial refuerza esa imagen de cercanía. Se trata de una manera de celebrar el vínculo sin ostentaciones, donde lo importante es la calidad del gesto y no su magnitud.

Lionel Messi homenajeó a su esposa Antonela Roccuzzo con un gesto romántico, simple y romántico para el día de los enamorados (Instagram)

La vida cotidiana de Messi y Antonela gira en torno a valores familiares y rutinas que priorizan la sencillez. Juntos formaron una familia y, cada vez que pueden, regresan a Argentina para reencontrarse con sus afectos. Los hijos ocupan un lugar central en su día a día. La pareja se muestra cercana a los suyos y suele organizar escapadas a su ciudad natal siempre que la agenda lo permite.

El cuidado de la salud ocupa un lugar importante en la dinámica familiar. La alimentación saludable es una constante. En una entrevista reciente para la revista internacional Elle, la empresaria compartió que el delantero siempre debe mantener una dieta equilibrada por su trabajo. En la mesa no hay lugar para el alcohol ni el cigarrillo y los alimentos orgánicos ganan espacio. Todo se complementa: ejercicio, buena nutrición y salud mental se convierten en una forma de vida para todos en la casa.

El propio Messi modificó sus hábitos alimenticios tras el Mundial de Brasil 2014, cuando consultó con el nutricionista italiano Giuliano Poser. El especialista recomendó alejarse del azúcar, las harinas refinadas y moderar el consumo de carnes. El menú cotidiano suma pescados, pollo, cerdo, arroz sin condimentos, verduras, frutas y aceite de oliva, además de alimentos ricos en fibra y vitaminas. El astro argentino adoptó estos cambios para fortalecer su rendimiento y prevenir lesiones.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo formaron una familia unida donde el amor se destaca a lo largo de su vida cotidiana con sus tres hijos (Instagram)

En paralelo, Antonela dedica tiempo a su bienestar físico y mental. Entrena todos los días en un gimnasio exclusivo para mujeres. Participa en clases de FitJam y sigue una rutina de fuerza, nutrición y recuperación. El ejercicio se convierte en un espacio propio, donde deja a un lado el teléfono y se concentra en su salud, usando ese momento como una suerte de meditación personal. La empresaria reconoce que siempre fue atlética y que el entrenamiento diario le da energía para afrontar sus tareas y el cuidado de sus hijos.

La carrera profesional de Antonela también encuentra impulso en el apoyo de Messi. Ella segura que valora poder desarrollarse más allá del rol maternal y reconoce que el acompañamiento de su esposo resulta fundamental para alcanzar sus metas. Aun así, el desafío de encontrar equilibrio entre sus distintas responsabilidades es constante. Los hijos siguen siendo la prioridad, pero Antonela empieza a abrirse camino como empresaria, aprendiendo a dejar atrás la culpa y mostrando a sus hijos que es posible combinar la vida familiar y los proyectos personales.

En los últimos tiempos, Antonela adopta una actitud más abierta hacia los medios. Aunque se define como tímida y poco habituada a dar entrevistas, comienza a ganar confianza y seguridad. Hablar en público y compartir su historia representa para ella un paso nuevo, reflejo de una búsqueda personal por crecer y reafirmarse en distintos ámbitos.