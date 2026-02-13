El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Sonriente, Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las más reconocidas influencers femeninas

Antonela Roccuzzo, empresaria, esposa de Lionel Messi y madre de Thiago, Mateo y Ciro,, llamó la atención con un nuevo look al anunciarse embajadora de una marca de cosméticos estadounidense. La influencer argentina, reconocida por superar los 100 millones de seguidores en Instagram y TikTok, refuerza así su posicionamiento como figura clave en moda y belleza.

En la mencionada campaña, Roccuzzo aparece con un vestido azul oscuro, de manga larga y cuello alto, ceñido al cuerpo y detalles laterales. Mostró el cabello recogido en una coleta baja, con mechones sueltos junto al rostro. Su maquillaje presenta una base luminosa, sombras tierra y labios en tono rosado.

La sesión de fotos, desarrollada sobre fondo blanco y con luz suave, buscó destacar la naturalidad de la empresaria. La amplia sonrisa, junto a una expresión relajada, concentró la atención en su imagen y en los detalles del estilismo y el maquillaje.

El papel de Roccuzzo como embajadora internacional se consolida a través de nuevas colaboraciones, que se suman a asociaciones previas con marcas como la que ahora la presentó como embajadora que se suma a una línea exclusiva de termos para mate, una línea de joyas, ropa deportiva y a su propia firma de ropa infantil, Enfans, entre otras. Esta amplia presencia publicitaria refuerza su perfil de influencer global y referente en el marketing de productos de lujo y estilo de vida saludable.

Antonela Roccuzzo anunció que es embajadora de una marca de cosméticos

En la última entrevista que brindó, con la revista ELLE, Roccuzzo, que conoció a Messi cuando ambos eran adolescentes en el Rosario natal de los dos, reconoció que su desarrollo profesional ha implicado retos personales, en especial al compaginar la maternidad, la fama y el manejo de empresas. “Es importante hacer las cosas por una misma. Fue difícil, y todavía lo es... Pero cuento con el apoyo de mi marido... Mis hijos son mi prioridad número uno”, expresó. Agregó que el equilibrio entre sus roles de madre, empresaria y asistente a eventos fue posible, y que busca dar ejemplo de empoderamiento a sus tres hijos con cada paso.

La empresaria señaló que, en sus inicios, la exposición pública le resultaba intimidante. “Nadie conoce mi voz... Incluso hacer esta entrevista es nuevo para mí”, reconoció en la mencionada charla con ELLE. Sin embargo, con el tiempo, este proceso la llevó a ganar confianza en su capacidad para desenvolverse en espacios de comunicación abierta y ha comenzado a brindar entrevistas en forma más habitual.

El bienestar y la vida saludable, desarrollados junto a Messi y sus hijos, se han convertido en ejes de la rutina cotidiana. Según la citada entrevista, la familia prioriza la nutrición orgánica, prescinde de alcohol y tabaco, y otorga relevancia al ejercicio diario. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano...”, afirmó.

La alimentación del núcleo familiar, en especial la del futbolista, está guiada por el nutricionista Giuliano Poser desde el Mundial 2014. Poser recomendó evitar el azúcar y las harinas refinadas, y la dieta habitual incluye pescados, carnes magras, arroz simple, frutas, verduras, legumbres y productos orgánicos.

Lionel messi y Antonela Roccuzzo en su foto de año nuevo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro

El cuidado físico y el ejercicio diario son parte esencial de la vida de Roccuzzo. Procura entrenar a diario, asiste a un gimnasio exclusivo para mujeres y toma clases semanales de FitJam, haciendo énfasis tanto en la fuerza física como en la salud mental. Indicó que en estos momentos se desconecta de las obligaciones cotidianas, encontrando en el ejercicio una forma de meditación que la fortalece para asumir sus distintas responsabilidades.

Con esta combinación, Antonela Roccuzzo consigue articular los desafíos familiares y profesionales con disciplina y un compromiso constante con el bienestar personal.