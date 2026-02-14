Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

Laurita Fernández apuesta nuevamente al amor

En un guiño romántico a futuro, Laurita Fernández eligió el Día de San Valentín para oficializar su romance con Matías Busquet. La conductora y actriz compartió la primera foto junto al polista en sus redes sociales, confirmando semanas de rumores y especulaciones sobre el vínculo. La imagen de entrecasa, en la que ambos aparecen sonrientes y relajados en una habitación, fue interpretada como el blanqueo definitivo de la relación y generó una fuerte repercusión en el ambiente del espectáculo.

Los primeros indicios del romance surgieron a comienzos de diciembre, cuando Laurita y Matías fueron vistos juntos en el show de Shakira en Buenos Aires. La presencia de ambos en el recital, acompañados por amigos, despertó comentarios en redes sociales y medios especializados. A partir de ese momento, comenzó a circular la versión de un acercamiento, aunque ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas.

La historia sumó un nuevo capítulo en enero, durante la temporada de verano en Mar del Plata. Fernández y Busquet compartieron una salida nocturna en un restaurante de la ciudad balnearia, donde fueron fotografiados junto a un grupo de amigos. Las imágenes rápidamente se viralizaron y avivaron los rumores sobre una relación sentimental. Sin embargo, Laurita optó por mantener el perfil bajo y no responder de manera directa a las consultas de la prensa.

La foto de Laurita etiquetando a su novio, Matías Busquet

En un contexto de creciente interés mediático, en su visita a la mesa de Juana Viale la bailarina se refirió por primera vez a la nueva etapa personal que atraviesa y contó cómo surgió el flechazo. “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses. Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña”, reveló Laurita, señalando el rol del actor chileno como nexo en el inicio del romance. “Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”.

El destino volvió a ponerlos frente a frente y, esta vez, Laurita decidió no dejar pasar la oportunidad. “Me volvió a mandar un mensaje y le contesté. Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó, mostrando la frescura y curiosidad con la que encara esta nueva relación.

Laurita Fernández y Peluca Brusca estuvieron juntos casi dos años

Para Laurita, se trata de una nueva oportunidad al amor luego de la separación de Peluca Brusca, productor con quien había compartido casi dos años de pareja. La ruptura se hizo pública en junio de 2025 y, según palabras de la bailarina, se trató de una decisión tomada en buenos términos: “Es lo mejor para los dos. Hay mucho cariño, pero cada uno tiene que seguir su camino”, expresó por entonces.

En el medio, surgieron rumores de romance con Martín Bossi, su compañero en La cena de los tontos. La química que mostraron en la obra que fue furor en Buenos Aires y llevó su éxito a Mar del Plata alimentó las versiones, que se disiparon con desmentidas de ocasión y la posterior confirmación del nuevo vínculo.

La historia con Matías Busquet fue consolidándose durante el verano, a partir de encuentros en reuniones privadas y escapadas a la costa atlántica. El rol de Benjamín Vicuña como puente entre ambos fue determinante para que la relación se iniciara y luego se afianzara. La elección del 14 de febrero para publicar la primera imagen juntos no solo confirmó el romance, sino que también funcionó como un mensaje claro hacia su entorno y el público.