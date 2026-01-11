Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

En pleno programa de Juana Viale, Laurita Fernández habló sobre su vínculo con Matías Busquet y dio detalles sobre su dinámica juntos (Almorzando con Juana – El Trece)

El año pasado encontró a Laurita Fernández transitando una etapa de soltería que, durante meses, la mantuvo en el centro de rumores y versiones sobre supuestos romances con figuras del espectáculo. Sin embargo, la actriz eligió el bajo perfil y, hasta hace poco, evitó confirmar cualquier vínculo sentimental. Todo cambió tras ser vista en el recital de Shakira junto a un misterioso acompañante, que finalmente fue identificado: Matías Busquet, polista y ajeno al mundo del espectáculo. Desde ese momento, la vida amorosa de Laurita volvió a ser tema de interés, y en plena temporada marplatense, la artista se animó a contar detalles de este nuevo comienzo.

La confesión llegó en medio de una emisión del ciclo de Juana Viale, Almorzando con Juana (El Trece). Allí, Laurita fue directa: “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa. Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña”. La actriz relató cómo se dio el primer encuentro: “Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”.

El destino volvió a cruzarlos y, esta vez, Laurita decidió no dejar pasar la oportunidad. “Me volvió a mandar un mensaje y le contesté. Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó, evidenciando la frescura y curiosidad con la que encara este nuevo vínculo.

"Me pareció interesante que no fuera del medio", aseguró la actriz al mencionar al polista con el que se está "conociendo" (Instagram)

En el programa, el clima se distendió con la intervención de Martín Bossi, compañero de elenco de Laurita en La cena de los tontos. Con humor, el actor aportó una anécdota. “Quiero contar una intimidad, él es un romántico. El otro día la vino a buscar en caballo, la esperó a Lau así, vestido de polista, y ella salió porque ahora es María Vázquez”, lanzó, provocando risas en el estudio ante la mención de la conocida figura del ámbito del polo.

Lejos de incomodarse, Laurita sumó detalles sobre cómo vive esta etapa de su vida. “Yo siempre me conocí con la gente puertas adentro, pero esta vez fue distinto. Yo me iba de temporada y había una cuestión de si realmente nos queríamos conocer. Entonces, dijimos que íbamos a disfrutar planes como cualquier chico y chica que quieren salir porque se vuelve un plomo hacerlo puertas adentro. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, pero fue raro estar conociendo a alguien y que se sepa”, reflexionó, reconociendo la dificultad de sostener el anonimato en tiempos donde lo privado fácilmente se transforma en público.

Pese a su bajo perfil, Fernández se refirió a la sorpresa ante la exposición de su vínculo con el polista (Instagram)

Mientras muchos especulan sobre la evolución de la pareja, Laurita prefiere avanzar a su tiempo, sin etiquetas ni anuncios formales. Apuesta por los planes sencillos, los encuentros espontáneos y la posibilidad de vivir el amor lejos de las miradas ajenas, aunque sabe que la exposición es inevitable. “Fueron a ver a Shakira”, recordó Bossi entre risas, señalando ese punto de partida para una historia que, por ahora, se escribe entre funciones de teatro, paseos y mensajes cruzados.

Con una temporada intensa en Mar del Plata y un presente sentimental que la sorprende, Laurita elige disfrutar de la tranquilidad y de la oportunidad de abrirse a una relación diferente. Entre anécdotas, confesiones y nuevos desafíos, la actriz transita un 2026 en el que el amor y el trabajo vuelven a cruzarse en su camino, esta vez, al ritmo de lo inesperado.