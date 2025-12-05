El mensaje de Laurita Fernández a Martín Bossi en medio de rumores de romance

Laurita Fernández eligió el humor para responder a los rumores de romance que la vinculan con Martín Bossi, su compañero en la obra teatral La Cena de los Tontos. La conductora y actriz utilizó sus historias de Instagram para reaccionar de manera irónica a las versiones que circulaban en redes sociales, lo que generó una rápida repercusión entre sus seguidores.

En su cuenta, Fernández compartió la imagen de una noticia que afirmaba el inicio de una relación con Bossi. Lejos de evitar el tema, etiquetó al actor y humorista y escribió: “¿Ahora Martín Bossi? Jajajajajaja”, dejando clara su postura con una carcajada escrita. Esta respuesta, cargada de ironía, desdramatizó la situación y evidenció la intención de la artista de tomar distancia de las especulaciones mediáticas.

La respuesta de Laurita Fernández en Instagram sobre los rumores de romance con Martín Bossi

La viralización de estos rumores se produjo tras la difusión de versiones en redes sociales que sugerían que Fernández y Bossi estarían “comenzando un vínculo”. La rapidez con la que la noticia se propagó en plataformas digitales motivó a la protagonista de La Cena de los Tontos a pronunciarse públicamente, utilizando el humor como herramienta para desactivar la polémica, al menos por un rato.

Fernández y Bossi comparten escenario en la mencionada obra teatral, donde también participa Gustavo Bermúdez. La relación profesional entre ambos ha sido objeto de atención mediática, especialmente por la química que demuestran en escena. Sin embargo, la actriz dejó en claro, a través de su respuesta en redes, que los rumores carecen de fundamento y forman parte de las habituales especulaciones que rodean a las figuras del espectáculo.

Una escena de La cena de los tontos, compartida por Laurita y Martín (Prensa de la obra)

En el entorno de Fernández, los rumores sobre supuestos vínculos sentimentales no son una novedad, y de allí la frase que eligió para manifestarse. “¿Ahora Martín Bossi?“, dejando en claro que no es el primero e intuye que no será el último. Recientemente, su nombre también apareció en versiones que la relacionaban con otros personajes del medio, lo que ha contribuido a mantenerla en el centro de la atención mediática y a alimentar la conversación en redes sociales.

Con su respuesta, Fernández no solo desactivó los rumores, sino que también aprovechó la ocasión para bromear sobre su participación en la obra, mostrando su habilidad para transformar la especulación en un guiño humorístico que conectó con el público.

Laurita Fernández habló de su separación de Claudio Peluca Brusca

Hace unos meses que , ya no es pareja de Laurita Fernández, sin embargo compartió en sus redes sociales cómo imagina su futuro casamiento, inspirada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La conductora y bailarina expresó: “A lo de profesora de inglés llego. Me estaría faltando el otro profe. Que sea así o soltera hasta la tumba”, reflejando tanto humor como sinceridad sobre sus expectativas sentimentales.

A meses de su separación del productor Claudio Peluca Brusca, el interés por la vida personal de Laurita Fernández se intensificó luego de que, en una entrevista televisiva, la actriz admitiera su escepticismo respecto al matrimonio. “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista, como que ya pensaba en el qué pasará si después me separo”, confesó durante su paso por la tradicional mesa de Mirtha Legrand. Fernández explicó que su postura se debe a experiencias cercanas de rupturas, lo que la llevó a distanciarse de la idea tradicional de casarse. A pesar de su reticencia, la artista manifestó su deseo de formar una familia: “Sí, me encantaría formar mi familia, me gustaría. Pero no sé, quizás después termino casada Mirtha, termino de blanco como vos”, agregó en la misma entrevista.

La separación entre Laurita Fernández y Peluca Brusca se confirmó a finales de junio tras casi tres años de relación (Instagram)

La separación entre Laurita y Brusca se confirmó a finales de junio, tras casi tres años de relación. En declaraciones al ciclo Intrusos, la actriz fue directa: “Con Peluca estamos separados. Es muy reciente y bueno, como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos y encima vamos a seguir trabajando juntos”. La pareja, que compartió proyectos profesionales y personales, enfrentó rumores de crisis antes de oficializar la ruptura, y Fernández destacó la madurez con la que ambos afrontan la nueva etapa.