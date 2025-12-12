Teleshow

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

El periodista Gustavo Méndez compartió el video de la bailarina muy cerca de un joven, al que ella no quiso identificar

Laurita Fernández en el concierto de Shakira con un hombre misterioso (Video: Instagram)

Laurita Fernández volvió a ser noticia tras su aparición pública en el recital de Shakira en el estadio de Vélez, donde fue captada en actitud muy afectuosa con un nuevo acompañante. Las imágenes, tomadas durante el show del 11 de diciembre en el sector VIP, rápidamente se viralizaron y dispararon una ola de especulaciones sobre el presente sentimental de la protagonista de La Cena de los Tontos.

El periodista Gustavo Méndez fue quien contó los detalles del encuentro a través de sus redes sociales, describiendo el clima de complicidad y cercanía que Laurita Fernández tuvo con su acompañante. “Laurita Fernández a los besos y abrazos en el recital de Shakira”, comentó Méndez en el pie del video, dejando en claro que la bailarina y conductora no buscó ocultarse.

Y siguió: “A la bailarina y conductora se la vio a los besos y abrazos de un joven durante el recital de Shakira en el estadio de Vélez. Anoche ya me habían contado pero no había imágenes que ahora si las conseguí”. Para cerrar el posteo, agregó: “Ambos se encontraban muy apasionados, se besaron, se abrazaron durante todo el recital de la colombiana ubicadas en el Sector Campo VIP Norte. Quien es? Le pregunté a Laurita y tengo la respuesta”.

Laurita negó que se tratara
Laurita negó que se tratara de Lolo Martínez y decidió no revelar quien era el hombre

Luego de que Gustavo Méndez viralizara las imágenes de Laurita Fernández a los besos y abrazos con un joven en el recital de Shakira y alimentara las especulaciones sobre un nuevo romance, la propia Laurita se encargó de responder por mensaje directo. En la captura de la conversación compartida por Méndez, se puede ver cómo el periodista le consulta directamente: “Hola Lau, cómo estás? Tengo las imágenes tuyas ayer en el recital de Shakira con Lolo Martínez. ¿Ya están de novios?”.

Laurita, lejos de esquivar el tema, fue contundente: “No es Lolo.” Cuando Méndez insistió: “¿Ya están de novios?”, Laurita respondió: “Tampoco jaja”. El periodista continuó con la ronda de nombres: “¿Quién es? ¿Emi Toper? Jaja”. Una vez más, la conductora despejó dudas con un “Nooooo”. Finalmente, Méndez cerró la historia con la pregunta en suspenso sobre la identidad del acompañante de Laurita: “¿Quién será?”.

El presente amoroso de la bailarina se encuentra enfrentando rumores de romance con Martín Bossi, su compañero de La Cena de los Tontos. Por un lado, Juan Etchegoyen detalló en Infobae en Vivo los crecientes rumores de romance entre Laurita y Bossi, quienes desde hace meses trabajan juntos en la obra La Cena de los Tontos. Todo comenzó, según Etchegoyen, con datos que le acercó una fuente confiable: “Hace meses que están trabajando juntos en la escena de Los Tontos... Y ahora la misma persona que me contaba, eh, en el invierno pasado o en el otoño pasado, ya no me acuerdo bien las fechas, es la misma persona que ahora, desde hace un tiempo atrás, me está diciendo: ‘Investigá, estate cerca, porque acá están pasando cosas. Si no pasó nada, seguramente va a pasar’”.

Los rumores de romance entre Laurita Fernández y Martín Bossi (Video: Infobae en Vivo-Youtube)

El periodista adelantó que la temporada de verano los tendrá juntos en Mar del Plata y que, incluso antes de que los rumores tomen estado público, él ya viene siguiendo el tema: “El 4 o 5 de enero van a ver... Che, ¿qué pasa? El rumor de romance de Laurita y de Martín Bossi, y antes te lo contamos acá, un mes antes”. Como ejemplo del vínculo, Etchegoyen mostró una imagen del Superclásico en la Bombonera: “Esta foto es del Superclásico, en la cancha de Boca, en la Bombonera, donde Laurita Fernández, me cuentan, invitó a Martín Bossi. Es una foto que se los ve de la mano, la verdad que se los ve muy cómplices”.

No solo el ámbito laboral nutre las habladurías: “¿Saben quién fue, quién formó parte ese día del palco donde estuvieron Laurita y Martín Bossi? El padre de Laurita. Lo cual también me da a pensar, por ahí, un poco extraño, como diciendo: vine con mi chongo, mi novio, y vine con mi papá. ¿No?”.

