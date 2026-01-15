Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Desde finales del año pasado, Laurita Fernández volvió a estar en el centro de la escena mediática, no por un estreno teatral ni por una nueva conducción, sino por su vida sentimental. Todo comenzó tras ser vista en el recital de Shakira junto a un misterioso acompañante, que pronto fue identificado: Matías Busquet, polista y completamente ajeno al mundo del espectáculo. Desde entonces, las versiones sobre un romance no dejaron de crecer, y en plena temporada marplatense finalmente se conocieron las primeras imágenes juntos.

Las fotos, publicadas por la periodista Cande Mazzone en su cuenta de Instagram, no tardaron en viralizarse. Laurita y Matías compartieron juntos la noche del sábado en la fiesta Polenta en Mar del Plata, donde se los vio sonrientes, relajados y, según testigos, “toda la noche a los besos”. Las imágenes mostraron a la pareja abrazada, disfrutando de la música y el baile, y compartiendo gestos de complicidad. Laurita, con camisa blanca y el cabello rubio suelto, y Matías, de camisa beige, se mostraron distendidos y felices, rodeados de amigos y en un clima festivo que reforzó aún más la química que transmitieron.

Con una actitud descontracturada y bajo perfil, la pareja fue vista en medio de una fiesta en Mar del Plata (Instagram)

En otra de las postales, la actriz y el polista bailaron y se tomaron de la mano, con Laurita inclinando la cabeza hacia atrás y Matías guiándola en la pista, en un ambiente de luces tenues y paredes decoradas. Más tarde, mientras recorrían el lugar, se dejaron ver entre sillones y grupos de gente, de la mano, en una atmósfera de cercanía e intimidad. En todo momento, la pareja se mostró ajena a la presión de las cámaras y los flashes, priorizando el disfrute y la espontaneidad.

La secuencia de la noche terminó con una imagen de ambos de espaldas, en la que Matías se acercó a Laurita, ya sea para hablarle al oído o invitarla a bailar. El desenfoque de la foto no hizo más que acentuar el clima de complicidad y conexión entre ambos, en una noche marplatense que fue testigo de un romance en pleno florecimiento.

Entre baile y risas, la actriz y su pareja disfrutaron de la música y la complicidad durante la fiesta

Con gestos de cariño y naturalidad, la pareja se dejó ver de la mano y disfrutando de la noche marplatense

Cabe recordar que fue la propia Laurita quien blanqueó los comienzos de esta historia en la mesa de Almorzando con Juana (El Trece), donde relató cómo se dio el primer encuentro: “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa. Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña”. La actriz contó que el polista y el actor habían jugado juntos y que Vicuña lo invitó a ver la obra El método Grönholm, donde Laurita se presentaba. “Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”, relató con humor.

El destino volvió a cruzarlos y, esta vez, la artista decidió responder el mensaje. “Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó, mostrando la frescura y la apertura con la que vive este nuevo vínculo.

En un momento íntimo, Laurita y Matías compartieron una charla frente a las cámaras (Instagram)

El vínculo entre Laurita y Matías se afianza en pleno verano marplatense, sumando un capítulo más a la historia personal de la actriz. Mientras disfruta de la temporada teatral y de sus compromisos profesionales, Laurita apuesta a una relación auténtica, espontánea y lejos de los códigos del ambiente artístico. Las primeras postales oficiales de la pareja, rodeados de amigos y en un clima festivo, confirman que, a veces, el amor llega cuando menos se lo espera y en los lugares oeventos más insospechados.