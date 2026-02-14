Teleshow

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno por sus dichos homofóbicos: “Creí que era gracioso”

Luego de las repercusiones por sus comentarios en el programa de Beto Casella, el panelista grabó un video expresando su punto de vista

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno

Joe Fernández realizó un pedido de disculpas público al bailarín Valentín Fresno tras la polémica generada por sus comentarios en un programa radial. El astrólogo y panelista difundió un video en sus redes donde se dirigió al bailarín, luego de que sus expresiones en una sección humorística fueran señaladas como homofóbicas y desataran un extenso rechazo en el ámbito artístico y social.

El episodio ocurrió durante el segmento llamado “La logia del buen gusto”, dentro del ciclo Nadie nos para, conducido por Beto Casella en la Rock & Pop. Allí, mientras difundían un video del entrenamiento de Valentín Fresno, Fernández hizo comentarios dirigidos a él que fueron considerados discriminatorios por la audiencia y distintos referentes del arte.

La repercusión de sus palabras motivó que el panelista optara por manifestar públicamente su arrepentimiento, que llegó horas después a través de un video subido a sus historias de Instagram. “Hola, Valentín. Quería pedirte disculpas públicamente por lo que sucedió en la radio el miércoles, en la sección de La Lógica del Buen Gusto, en donde me extralimité”, comenzó diciendo el músico, en una publicación en la que etiquetó al bailarín.

Me pasé, hice comentarios desubicados que no tenía que haber hecho. Pedirte disculpas, decirte que estoy acá poniendo la cara para lo que necesites”, continuó Fernández y expresó sus sensaciones por lo sucedido: “Uno en ese contexto cree que es gracioso y después viéndolo me di cuenta que no, no es ni gracioso ni nada que se le parezca”.

En la radio Rock And Pop tuvieron fuertes calificativos contra Valentín Fresno

Por último, expresó sus “disculpas públicas para Valentín y para todo aquel que vea este video”. Cabe mencionar que, a pesar de haberlo etiquetado públicamente, hasta el momento no hubo ninguna reacción de parte del bailarín, al menos en el ámbito de las redes.

Durante la emisión radial, Fernández se refirió a los bailarines del Teatro Colón con comentarios que apuntaron a su apariencia física y modales, sugiriendo que ninguno de ellos “parece varón” y reforzando estereotipos sobre la masculinidad en la danza. “Put... relajado”, dijo entre otras cosas el astrólogo, y estas expresiones, emitidas en tono de burla, fueron rápidamente cuestionadas por oyentes y figuras del ambiente artístico, que señalaron el carácter discriminatorio de sus palabras y su impacto en la comunidad artística.

La reacción de Valentín Fresno no tardó en conocerse. El bailarín agradeció las muestras de apoyo recibidas y se refirió al impacto de las declaraciones en su vida profesional y personal. “Me dolió escuchar lo que se dijo, porque no solo me afecta a mí, sino a muchos compañeros que trabajan y se esfuerzan todos los días. Recibí mensajes de artistas, amigos y desconocidos que se solidarizaron conmigo. Creo que es importante hablar de estas cosas y que no pasen desapercibidas”, sostuvo Fresno.

Valentín Fresno, bailarín del Teatro
Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón

La controversia también tuvo eco en personalidades destacadas del mundo de la danza. Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro Colón, expresó su respaldo a Fresno y repudió los comentarios emitidos. “Me da tristeza que todavía tengamos que escuchar este tipo de comentarios en los medios. Valentín es un gran profesional, y no merece ser objeto de burlas o discriminación”, afirmó Bocca. Además, el ex bailarín remarcó la necesidad de promover el respeto en todos los espacios: “Tenemos que seguir trabajando para que el arte y la diversidad sean valorados”.

El Teatro Colón y miembros del Ballet Estable manifestaron su apoyo a Fresno mediante mensajes públicos en redes, donde resaltaron el profesionalismo y compromiso del bailarín con la compañía. Instituciones y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos LGBT+ también se pronunciaron, señalando la importancia de visibilizar estos hechos y reclamar un trato igualitario en los medios de comunicación. El pedido de disculpas llegó horas después, y todavía no hubo manifestaciones de Fresno.

