Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

En la radio Rock And Pop tuvieron fuertes calificativos contra Valentín Fresno (Instagram: Valentín Fresno)

La polémica por los comentarios homofóbicos realizados en el ciclo radial de Beto Casella en Rock & Pop puso en el centro del debate público la responsabilidad de los medios de comunicación y su impacto en el ámbito artístico. El episodio tuvo como protagonista a Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón, quien fue objeto de burlas discriminatorias durante la emisión del programa Nadie nos para.

En las últimas horas, la producción decidió exhibir un video que Valentín Fresno había compartido en redes sociales mostrando su rutina diaria como bailarín clásico. En el comienzo de las imágenes, se insertó la frase “tratamiento para homosexuales”, lo que generó risas entre los panelistas y, en particular, en Joe Fernández, uno de los integrantes del programa, quien, aprovechando el contexto, lanzó en tono burlón: “Put... relajado” y más adelante murmuró, de forma sarcástica y acercándose al micrófono: “Y la cola”.

La secuencia continuó con la edición del video, al que se le sumó un antiguo audio de Tangalanga que decía: “Estás muy bien y tenés mucha facilidad de palabra. Pero insisto, si no sos put… es de haragán”, acompañando imágenes de Fresno preparándose para una función en el Teatro Colón. Estas palabras, lanzadas al aire en uno de los ciclos radiales más escuchados del país, fueron señaladas por los bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón como “dichos homofóbicos y descalificativos”.

Julio Bocca respaldó a Valentín Fresno tras dichos homofóbicos en su contra

La reacción del propio Valentín Fresno no se hizo esperar. El joven bailarín recurrió a su cuenta oficial de Instagram para exponer el fragmento del programa en el que se refirieron a él con expresiones homofóbicas y para expresar su indignación. En la primera línea de su comunicado, fue contundente: “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios. Estoy sin palabras”.

En su publicación, el artista lamentó que espacios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos, señalando: “Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista...”. En su reflexión, Fresno aclaró que el comentario no lo lastimaba ni perjudicaba personalmente, pero advirtió sobre el daño que puede causar en nuevas generaciones: “A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ‘put...’”. Cerró su mensaje con un llamado a la responsabilidad: “No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”.

El testimonio tuvo una amplia repercusión en redes sociales y entre personalidades del espectáculo y los medios. Entre los primeros en manifestar su apoyo estuvo Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien escribió: “PA TE TI CO”. A este respaldo se sumó Franco Torchia, panelista de DDM (América TV), con un mensaje de aliento: “Un abrazo inmenso, Valen. Viva tu danza. Sean eternos nuestros bailes”. El conductor de Puro Show (El Trece), Pampito, expresó su indignación con un directo: “¡No se puede creer!”.

El bailarín Valentín Fresno del Teatro Colón realiza un exigente paso durante un ensayo en un estudio de danza, con otros bailarines en el fondo.

Desde el plano institucional, el Ballet Estable del Teatro Colón publicó en su cuenta oficial de Instagram un video grabado por su director, Julio Bocca, quien se pronunció de manera pública en respaldo a Fresno y en rechazo a los comentarios discriminatorios. En el posteo, se leía: “El ballet argentino nos representa en el mundo. El esfuerzo y la dedicación de Valentín Fresno, bailarín de nuestra compañía, es un ejemplo de ello. Julio Bocca, director del Ballet Estable, le expresa su apoyo”.

En el video publicado, Julio Bocca se dirigió directamente a Valentín y valoró la forma en que el bailarín contestó a los dichos homofóbicos. Bocca destacó: “Hola, Valentín. Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”. El director del Ballet Estable hizo hincapié en la importancia de pensar en las nuevas generaciones: “Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”.

La intervención institucional de Bocca y del Teatro Colón apuntó a dejar en claro el posicionamiento de la principal compañía de ballet del país frente a los hechos de discriminación y los discursos de odio. Subrayaron la necesidad de respeto y la defensa de los valores en el ámbito artístico, además del reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de quienes integran el ballet nacional.