El conmovedor homenaje de Zulemita a Carlos Menem a 5 años de su muerte: “Te extraño cada día”

Zulemita y Carlos Menem, un amor incondicional

Este 14 de febrero, Zulemita Menem recordó a su padre, el expresidente Carlos Saúl Menem, al cumplirse cinco años de su muerte. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la empresaria destacó el valor de los vínculos familiares y la permanencia de los recuerdos. “Puedo festejar este día por haber tenido al mejor padre del mundo”, expresó en una de sus frases más sentidas.

La fecha evocó emociones que Zulemita compartió públicamente, subrayando la presencia constante de su padre en su vida. “Extraño cada día tu presencia física, pero desde que te fuiste te siento a mi lado todos los días, porque siempre están presentes tus consejos y tus sabias palabras”, afirmó. El aniversario renovó la importancia de la memoria y el legado: “Dicen que las personas desaparecen cuando dejamos de recordarlas. Vos vas a vivir siempre en mí, porque cada vez que te pienso, cada vez que te nombro, mi vida se llena de paz”.

En otra de las postales, Zulemita mostró una imagen en el mausoleo de su padre en el cementerio islámico de La Tablada para recordar el quinto aniversario de su muerte. En la composición, una bandera argentina flamea sobre el cielo despejado, mientras flores frescas reposan junto a la placa que lo recuerda como presidente de la Nación. El entorno transmite recogimiento y respeto; la presencia de Zulemita, aunque no visible en primer plano, se siente en el homenaje, acompañado por la frase: “A 5 años de tu partida física… Te amo siempre viejito”.

La música elegida es un fragmento de “A mi manera” en la versión de Cacho Castaña, ese epitafio en tiempo real, del que eligió un verso representativo: “Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, lo conocí. Y recibí compensaciones”. Una escena resalta el vínculo filial y el peso de la memoria, en un ambiente marcado por la serenidad y el afecto.

El recuerdo de Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, se mantiene como una referencia en la vida de su hija, que ha volcado en distintos momentos reflexiones sobre la familia y el paso del tiempo. El 24 de diciembre pasado, cuando cumplió 55 años, Zulemita agradeció “profundamente a Dios por mi familia, por el amor que me rodea y por cada enseñanza que me dejaron incluso los momentos más difíciles”. En esa ocasión, afirmó: “Amo el paso del tiempo, porque me formó y me dio claridad”.

Zulemita Menem nos muestra un emotivo video rindiendo homenaje al expresidente argentino Carlos Saúl Menem en el aniversario de su fallecimiento.

La espiritualidad y la gratitud han sido ejes en los mensajes de la hija mayor de Carlos Menem y Zulema Yoma. “Y cuando Dios me puso a prueba, jamás renegué de él, confié siempre, sabiendo que todo tuvo un propósito y me ayudó a crecer”, sostuvo en la mencionada publicación.

La vida familiar y política del expresidente volvió al centro de la escena pública a mediados del año pasado, con el estreno exitoso de la biopic protagonizada por Leo Sbaraglia. "Muchas cosas fueron feas y pocas lindas en esta vida política. Acompañar a un presidente no es una vida fácil, ser la mujer de un presidente como lo fue mi madre, ser hijos de un presidente, y más en esa época. Los ’90 tuvieron cosas buenas y malas, hay que ser realistas", analizó en retrospectiva.

En la misma nota con A la tarde (América), reflexionó sobre los años finales del riojano: “Hasta su último respiro él estaba consciente de lo que pasaba, él se fue de a poquito para darme a mí la posibilidad de asimilar su muerte. Le agradezco a Dios de haberme dado la oportunidad de devolverle en vida lo que él hizo por mí, y que hoy podemos estar hablando de lo que pasó en los ’90, cosas que para mí quedaron en el pasado. Los últimos 10 años mi madre y mi padre estuvieron todos los días juntos".