Teleshow

El conmovedor homenaje de Zulemita a Carlos Menem a 5 años de su muerte: “Te extraño cada día”

En un nuevo aniversario de la partida del expresidente, su hija lo recordó con un sentido texto y una canción en su memoria

Guardar
Zulemita y Carlos Menem, un
Zulemita y Carlos Menem, un amor incondicional

Este 14 de febrero, Zulemita Menem recordó a su padre, el expresidente Carlos Saúl Menem, al cumplirse cinco años de su muerte. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la empresaria destacó el valor de los vínculos familiares y la permanencia de los recuerdos. “Puedo festejar este día por haber tenido al mejor padre del mundo”, expresó en una de sus frases más sentidas.

La fecha evocó emociones que Zulemita compartió públicamente, subrayando la presencia constante de su padre en su vida. “Extraño cada día tu presencia física, pero desde que te fuiste te siento a mi lado todos los días, porque siempre están presentes tus consejos y tus sabias palabras”, afirmó. El aniversario renovó la importancia de la memoria y el legado: “Dicen que las personas desaparecen cuando dejamos de recordarlas. Vos vas a vivir siempre en mí, porque cada vez que te pienso, cada vez que te nombro, mi vida se llena de paz”.

En otra de las postales, Zulemita mostró una imagen en el mausoleo de su padre en el cementerio islámico de La Tablada para recordar el quinto aniversario de su muerte. En la composición, una bandera argentina flamea sobre el cielo despejado, mientras flores frescas reposan junto a la placa que lo recuerda como presidente de la Nación. El entorno transmite recogimiento y respeto; la presencia de Zulemita, aunque no visible en primer plano, se siente en el homenaje, acompañado por la frase: “A 5 años de tu partida física… Te amo siempre viejito”.

La música elegida es un fragmento de “A mi manera” en la versión de Cacho Castaña, ese epitafio en tiempo real, del que eligió un verso representativo: “Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, lo conocí. Y recibí compensaciones”. Una escena resalta el vínculo filial y el peso de la memoria, en un ambiente marcado por la serenidad y el afecto.

El recuerdo de Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, se mantiene como una referencia en la vida de su hija, que ha volcado en distintos momentos reflexiones sobre la familia y el paso del tiempo. El 24 de diciembre pasado, cuando cumplió 55 años, Zulemita agradeció “profundamente a Dios por mi familia, por el amor que me rodea y por cada enseñanza que me dejaron incluso los momentos más difíciles”. En esa ocasión, afirmó: “Amo el paso del tiempo, porque me formó y me dio claridad”.

Zulemita Menem nos muestra un emotivo video rindiendo homenaje al expresidente argentino Carlos Saúl Menem en el aniversario de su fallecimiento.

La espiritualidad y la gratitud han sido ejes en los mensajes de la hija mayor de Carlos Menem y Zulema Yoma. “Y cuando Dios me puso a prueba, jamás renegué de él, confié siempre, sabiendo que todo tuvo un propósito y me ayudó a crecer”, sostuvo en la mencionada publicación.

La vida familiar y política del expresidente volvió al centro de la escena pública a mediados del año pasado, con el estreno exitoso de la biopic protagonizada por Leo Sbaraglia. "Muchas cosas fueron feas y pocas lindas en esta vida política. Acompañar a un presidente no es una vida fácil, ser la mujer de un presidente como lo fue mi madre, ser hijos de un presidente, y más en esa época. Los ’90 tuvieron cosas buenas y malas, hay que ser realistas", analizó en retrospectiva.

En la misma nota con A la tarde (América), reflexionó sobre los años finales del riojano: “Hasta su último respiro él estaba consciente de lo que pasaba, él se fue de a poquito para darme a mí la posibilidad de asimilar su muerte. Le agradezco a Dios de haberme dado la oportunidad de devolverle en vida lo que él hizo por mí, y que hoy podemos estar hablando de lo que pasó en los ’90, cosas que para mí quedaron en el pasado. Los últimos 10 años mi madre y mi padre estuvieron todos los días juntos".

Temas Relacionados

Zulemita MenemCarlos Saúl Menem

Últimas Noticias

El enigmático posteo de Juanita Tinelli que abre un interrogante sobre su romance con Tomás Mazza: “Buen día solteras”

Mientras todavía ninguno de los dos hizo referencia al Día de San Valentín, la frase sorprendió, ya que hace apenas cinco días confirmaron con besos que iniciaban una relación

El enigmático posteo de Juanita

Internaron a Zulma Faiad con fracturas luego de caerse de una escalera

El dramático episodio desembocó en una internación en una clínica de Belgrano, donde está rodeada por su hija Eleonora y amigos como Carmen Barbieri

Internaron a Zulma Faiad con

Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

La actriz oficializó su vínculo con el polista con quien se mostró por primera vez de manera pública. El rol de Benjamín Vicuña como celestino y la apuesta por lo desconocido

Laurita Fernández eligió San Valentín

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

El evento reunió a las amigas de Francesca y su familia, y tuvo estilo coquette, con colores rosa pastel y una propuesta visual playera

Las mejores fotos del fabuloso

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

De Celeste Cid y Santi Korovsky a Maxi López y Daniela Christiansson, las parejas de celebrities viven a su manera una fecha muy especial

Los famosos festejan San Valentín:
DEPORTES
Cristiano Ronaldo terminó con su

Cristiano Ronaldo terminó con su “huelga” y anotó el primer gol con 41 años: quedó a 38 gritos de romper la barrera de los 1000

El gol con suspenso de Panichelli a Rulli en el minuto 97 para el empate de Racing Estrasburgo ante Olympique Marsella

Murió un luchador brasileño de MMA mientras instalaba un aire acondicionado

Boca Juniors hizo una oferta por un ex delantero de River Plate: los detalles

La buena noticia que recibió Edinson Cavani en Boca Juniors en el día de su cumpleaños número 39

TELESHOW
El enigmático posteo de Juanita

El enigmático posteo de Juanita Tinelli que abre un interrogante sobre su romance con Tomás Mazza: “Buen día solteras”

Internaron a Zulma Faiad con fracturas luego de caerse de una escalera

Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

INFOBAE AMÉRICA

Diez imágenes espaciales para festejar

Diez imágenes espaciales para festejar el Día de los Enamorados

El director brasileño Karim Ainouz sacude Berlín con una sátira surrealista poblada de estrellas

Tormentas severas amenazan a seis estados del sur de Estados Unidos con riesgo de tornados

Salvadoreño condenado por portación ilegal de armas es entregado a autoridades guatemaltecas

Dos estados de EEUU podrían enfrentar una tormenta invernal con más de 2 metros de nieve