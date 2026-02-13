Teleshow

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Alejo celebró su mayoría de edad rodeado de mensajes cargados de afecto, humor futbolero y anécdotas familiares

Guardar
Matías Martin y Natalia Graziano
Matías Martin y Natalia Graziano saludaron a su hijo Alejo por su cumpleaños

La mayoría de edad de Alejo Martin se transformó en tendencia: el hijo menor del conductor Matías Martin y la modelo Natalia Graciano celebró sus 18 años y sus padres lo homenajearon con mensajes emotivos y fotografías que rápidamente captaron la atención en redes sociales. La fecha, marcada por la emoción familiar, quedó registrada tanto en palabras como en imágenes, lo que refleja el vínculo entre el joven y su entorno más cercano.

Las redes sociales se convirtieron en escenario del homenaje público. la exmodelo eligió un mensaje que combinó el orgullo maternal con referencias futboleras: “¡Este es amor del bueno! Perdón, gente bostera… el amor es así. El 1 indiscutido. Crack desde el día 1. Hoy, 18”, escribió junto a una imagen actual de Alejo. En la foto, se observa a madre e hijo compartiendo un momento de cercanía, resaltando la admiración y el afecto que caracterizan la relación.

Matías Martin posa sonriente junto
Matías Martin posa sonriente junto a su hijo, quien saca la lengua en un gesto divertido, en una serie de fotos antiguas que compartió el conductor.

Por su parte, el conductor optó por una serie de fotos que retratan el crecimiento de su hijo. La selección incluyó instantáneas de distintas etapas, desde la infancia hasta la adolescencia, todas con el periodista acompañándolo en situaciones cotidianas y en eventos deportivos. A la vez, expresó su emoción en palabras directas: “Hoy Alejo cumple 18 y me estalla el corazón. ¡Te amo hijo! Qué placer ser tu viejo. Cuánta emoción verte crecer y saber que adonde vas dejás tu huella. Todos te quieren. Todos se alegran de verte. Orgullo. Sos todo corazón. ¡Vamos por más! ¡Por todo! Que recién empieza…”.

Las publicaciones de ambos padres, quienes se separaron a finales de 2023, lograron viralizarse en cuestión de horas, multiplicando los saludos y mensajes de seguidores y amigos de la familia. La repercusión no solo se explicó por la popularidad de los protagonistas, sino también por el tono personal y la apertura emocional con la que compartieron el festejo.

Natalia Graciano abraza con cariño
Natalia Graciano abraza con cariño a su hijo en un momento capturado durante un evento nocturno.

Lejos de mantener un perfil reservado, Alejo decidió abrir su cuenta de Instagram, donde muestra aspectos de su vida diaria. Las imágenes que comparte exponen una rutina marcada por la actividad física, la conexión con el deporte y los lazos familiares. Entre los posteos se pueden encontrar registros de partidos de fútbol, viajes al exterior y reuniones con amigos y parientes.

El joven utiliza la red social como una especie de diario visual, donde quedan documentados logros personales, celebraciones y pequeños momentos que conforman su día a día. La apertura de su cuenta contrasta con la tendencia de otros hijos de figuras públicas, que suelen optar por la privacidad para evitar la exposición mediática. En el caso de Alejo, la construcción de su identidad digital apuesta por la cercanía y el contacto con quienes lo siguen.

El reconocido presentador Matías Martin
El reconocido presentador Matías Martin compartió una imagen antigua con su hijo, sonrientes, mientras asistían a un emocionante partido de fútbol nocturno en un estadio concurrido.

La personalidad que deja ver en redes sociales es la de un joven activo, deportista y muy conectado con sus afectos. La presencia de amigos y familiares en las fotografías refuerza la imagen de un entorno social sólido y afectuoso, donde el deporte funciona como un punto de encuentro y la familia ocupa un lugar central.

Mientras muchos hijos de celebridades optan por el bajo perfil o la reserva absoluta de su intimidad, Alejo elige la transparencia digital. Su cuenta abierta en Instagram y la frecuencia de sus publicaciones lo distinguen dentro de un universo donde la mayoría prefiere el anonimato y la protección frente a la exposición mediática.

Esta decisión, lejos de ser casual, se presenta como una forma de construcción personal: Alejo asume su identidad pública con naturalidad, mostrando su día a día y validando los vínculos que lo rodean. La apuesta por la autenticidad y el registro de momentos reales lo posicionan como una figura cercana, que utiliza las herramientas digitales para celebrar la conexión y el afecto.

Temas Relacionados

Matías MartinNatalia Graciano

Últimas Noticias

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

La influencer saludó a su hijo con una recopilación de su vida juntos. El mensaje de la cuenta oficial de Diego Maradona y la reacción del menor

Verónica Ojeda celebró los 13

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

En medio de rumores de reconciliación, el artista y la modelo se mostraron en un exclusivo restaurante, horas antes del debut de la gira Debí tirar más fotos World Tour en River

Bad Bunny y una cena

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

La cantante busca pisar fuerte en el mercado brasileño y participa en el remix de uno de los temas del verano

El llamativo look de Emilia

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

Las burlas del panelista Joe Fernández hacia Valentín Fresno provocaron el repudio del Ballet Estable y el respaldo de su director

Polémica por dichos homofóbicos contra

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

El recorrido del cantante desde sus primeras fechas en 2017 hasta la consagración mundial se refleja en el fervor actual que viven sus seguidores en Buenos Aires. De Puerto Rico a Pinar de Rocha hasta el Super Bowl en la “Era Trump”

El glorioso regreso de Bad
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto superó las 100 vueltas al mando del Alpine este viernes

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

TELESHOW
Verónica Ojeda celebró los 13

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

INFOBAE AMÉRICA

Irán anunció la creación de

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Más de 50 periodistas, medios y ONG de Ecuador exigieron eliminar sistema de calificaciones de FF.AA. para acreditaciones

Un estado de EEUU se prepara para una tormenta invernal que dejará un mes de lluvia y nieve

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Trump volvió a exigir el indulto para Netanyahu en Israel y le envió un fuerte mensaje al presidente