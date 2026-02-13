El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Matías Martin y Natalia Graziano saludaron a su hijo Alejo por su cumpleaños

La mayoría de edad de Alejo Martin se transformó en tendencia: el hijo menor del conductor Matías Martin y la modelo Natalia Graciano celebró sus 18 años y sus padres lo homenajearon con mensajes emotivos y fotografías que rápidamente captaron la atención en redes sociales. La fecha, marcada por la emoción familiar, quedó registrada tanto en palabras como en imágenes, lo que refleja el vínculo entre el joven y su entorno más cercano.

Las redes sociales se convirtieron en escenario del homenaje público. la exmodelo eligió un mensaje que combinó el orgullo maternal con referencias futboleras: “¡Este es amor del bueno! Perdón, gente bostera… el amor es así. El 1 indiscutido. Crack desde el día 1. Hoy, 18”, escribió junto a una imagen actual de Alejo. En la foto, se observa a madre e hijo compartiendo un momento de cercanía, resaltando la admiración y el afecto que caracterizan la relación.

Matías Martin posa sonriente junto a su hijo, quien saca la lengua en un gesto divertido, en una serie de fotos antiguas que compartió el conductor.

Por su parte, el conductor optó por una serie de fotos que retratan el crecimiento de su hijo. La selección incluyó instantáneas de distintas etapas, desde la infancia hasta la adolescencia, todas con el periodista acompañándolo en situaciones cotidianas y en eventos deportivos. A la vez, expresó su emoción en palabras directas: “Hoy Alejo cumple 18 y me estalla el corazón. ¡Te amo hijo! Qué placer ser tu viejo. Cuánta emoción verte crecer y saber que adonde vas dejás tu huella. Todos te quieren. Todos se alegran de verte. Orgullo. Sos todo corazón. ¡Vamos por más! ¡Por todo! Que recién empieza…”.

Las publicaciones de ambos padres, quienes se separaron a finales de 2023, lograron viralizarse en cuestión de horas, multiplicando los saludos y mensajes de seguidores y amigos de la familia. La repercusión no solo se explicó por la popularidad de los protagonistas, sino también por el tono personal y la apertura emocional con la que compartieron el festejo.

Natalia Graciano abraza con cariño a su hijo en un momento capturado durante un evento nocturno.

Lejos de mantener un perfil reservado, Alejo decidió abrir su cuenta de Instagram, donde muestra aspectos de su vida diaria. Las imágenes que comparte exponen una rutina marcada por la actividad física, la conexión con el deporte y los lazos familiares. Entre los posteos se pueden encontrar registros de partidos de fútbol, viajes al exterior y reuniones con amigos y parientes.

El joven utiliza la red social como una especie de diario visual, donde quedan documentados logros personales, celebraciones y pequeños momentos que conforman su día a día. La apertura de su cuenta contrasta con la tendencia de otros hijos de figuras públicas, que suelen optar por la privacidad para evitar la exposición mediática. En el caso de Alejo, la construcción de su identidad digital apuesta por la cercanía y el contacto con quienes lo siguen.

El reconocido presentador Matías Martin compartió una imagen antigua con su hijo, sonrientes, mientras asistían a un emocionante partido de fútbol nocturno en un estadio concurrido.

La personalidad que deja ver en redes sociales es la de un joven activo, deportista y muy conectado con sus afectos. La presencia de amigos y familiares en las fotografías refuerza la imagen de un entorno social sólido y afectuoso, donde el deporte funciona como un punto de encuentro y la familia ocupa un lugar central.

Mientras muchos hijos de celebridades optan por el bajo perfil o la reserva absoluta de su intimidad, Alejo elige la transparencia digital. Su cuenta abierta en Instagram y la frecuencia de sus publicaciones lo distinguen dentro de un universo donde la mayoría prefiere el anonimato y la protección frente a la exposición mediática.

Esta decisión, lejos de ser casual, se presenta como una forma de construcción personal: Alejo asume su identidad pública con naturalidad, mostrando su día a día y validando los vínculos que lo rodean. La apuesta por la autenticidad y el registro de momentos reales lo posicionan como una figura cercana, que utiliza las herramientas digitales para celebrar la conexión y el afecto.