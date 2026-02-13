Teleshow

El dolor de Ivana Figueiras por la muerte de su abuelo: “Marcaste mi infancia para siempre”

La empresaria compartió con sus seguidores el duro momento familiar que está atravesando

Guardar
Ivana Figueiras se despidió de
Ivana Figueiras se despidió de su abuelo con un tierno posteo en redes sociales (Instagram)

Ivana Figueiras transcurre días difíciles tras la muerte de su abuelo, a quien despidió con una emotiva publicación en redes sociales. La empresaria compartió una serie de fotos familiares y un mensaje cargado de recuerdos y gratitud, reflejando el vínculo profundo que los unía.

En el pie de la publicación, Ivana abrió su corazón y escribió: “Hoy te solté de este plano mi abuelito lindo. No puedo creer que llegó el día que nunca quise que llegue. Tengo mucha tristeza pero la felicidad de saber que no nos quedó nada pendiente”. El texto deja en evidencia la mezcla de dolor y serenidad que implica la partida de un ser querido cuando los lazos han sido fuertes y sinceros.

La empresaria puso en palabras la importancia de cada momento compartido y el valor de haberse podido despedir: “Disfrutamos tanto pero tanto. Viviste una vida tan increíble e intensa que mereces descansar en paz. Por suerte te lo pude decir y sabía que iba a ser nuestra última charla”. Este fragmento confirma la profundidad del vínculo y la capacidad de reconocer el cierre de un ciclo, en el que el amor y el agradecimiento priman sobre el dolor.

Una joven Ivana Figueiras celebra
Una joven Ivana Figueiras celebra un cumpleaños junto a su abuelo, en una imagen que evoca el recuerdo de su reciente despedida.

En otra parte de su mensaje, Figueiras resaltó el papel que su abuelo jugó en su vida y en la de toda la familia: “Fuiste el mejor abuelo y bisabuelo del mundo y yo creo que la mejor nieta. Nos amamos con el alma. Marcaste mi infancia para siempre y eso no me lo olvido más”. El reconocimiento de esos recuerdos de la infancia y la certeza de haber sido parte fundamental en su crecimiento atraviesan cada palabra y cada imagen.

La empresaria también sumó recuerdos personales y anécdotas que reflejan la personalidad única de su abuelo: “El abuelo más generoso del mundo entero y el más trasnochador ja. Hasta siempre abuelito mío. Te voy a amar siempre y recordar todos los días. Gracias por tanto. Hasta que nos volvamos a ver y me agarres la mano así de fuerte”. El humor y la ternura conviven en este homenaje, mostrando cómo el legado de su abuelo trasciende el tiempo.

Las imágenes que acompañan la publicación construyen un relato visual de varias generaciones: celebraciones de cumpleaños, meriendas, reuniones familiares, juegos y momentos cotidianos. En cada fotografía se puede ver al abuelo rodeado de nietos y bisnietos, junto a su esposa, o disfrutando de encuentros con la familia, siempre presente en los momentos más significativos.

Ivana Figueiras comparte un momento
Ivana Figueiras comparte un momento íntimo donde su abuelo sopla las velas del 48 junto a sus nietos, marcando una celebración y el fin de una etapa (Instagram)

La reacción ante la publicación fue inmediata y conmovedora. Amigos, colegas y seguidores de Ivana expresaron su apoyo y cariño, compartiendo recuerdos similares y resaltando la importancia de honrar a quienes dejan una huella profunda. Los comentarios llenaron el posteo de mensajes de aliento y de reconocimiento hacia el abuelo, pero también hacia la forma en que Ivana eligió despedirlo: celebrando la vida, el amor y la gratitud.

La despedida pública de Ivana Figueiras es un testimonio del valor de los vínculos familiares y de la importancia de atesorar los instantes compartidos. Sus palabras y fotos invitan a reflexionar sobre la herencia afectiva, el significado de las despedidas y la manera en que los recuerdos mantienen viva la presencia de quienes ya no están. Así, el legado de su abuelo trasciende la pérdida y se transforma en memoria y amor que perduran en el tiempo.

El homenaje de Figueiras a su abuelo, plasmado en imágenes y palabras llenas de afecto, destaca la importancia de celebrar los lazos familiares y agradecer el tiempo compartido. Su despedida pública resalta cómo los recuerdos y el amor permanecen presentes y se transforman en refugio ante la ausencia física, consolidando el valor de la memoria y del legado emocional que atraviesa a toda la familia.

Temas Relacionados

Ivana Figueiras

Últimas Noticias

Se abrieron las puertas del estadio: todo el color de los fans en la previa del primer recital de Bad Bunny en River Plate

Con sombreros, flores y banderas de Puerto Rico, los jóvenes comenzaron a ingresar para disfrutar la fiesta inicial del cantante boricua: los precios del merchandising y las mejores fotos

Se abrieron las puertas del

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

En diálogo con Infobae a la Tarde, el reconocido representante repasó los años compartidos, las soledades y los secretos de una relación única con Maradona. Entre anécdotas, confesó el mayor temor de su amigo y explicó por qué, contando historias y evocando su memoria, cumple el deseo más profundo del ídolo

Guillermo Coppola: “La peor preocupación

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Esposa de Leo Messi, madre de tres varones, la rosarina suma marcas a su cartera y ya tiene más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales

El cambio de look de

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

La cantante volvió al país luego de su concierto en Chile y los fans esperan que aparezca en el primer show del boricua en River Plate

Tini Stoessel regresó a la

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

En diálogo con Infobae al Mediodía, el referente del musical argentino habló sobre la vigencia de sus clásicos, la importancia del oficio y el desafío de conectar con nuevas generaciones de espectadores y artistas

Pepe Cibrián: “Cada función es
DEPORTES
Asombro en los Juegos Olímpicos

Asombro en los Juegos Olímpicos de Invierno porque se agotaron 10 mil preservativos en 72 horas

Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

TELESHOW
Se abrieron las puertas del

Se abrieron las puertas del estadio: todo el color de los fans en la previa del primer recital de Bad Bunny en River Plate

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

INFOBAE AMÉRICA

Jueza fija fecha de alegatos

Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá

Montevideo será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: ex presidentes uruguayos analizarán su impacto en la vida democrática

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza

Fórmulas milagrosas, promesas imposibles y “testículos de cabra”: la insólita historia de John R. Brinkley, el hombre que se convirtió en un fraude sanitario