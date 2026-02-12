Teleshow

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

El boricua ya se encuentra en el país para su serie de conciertos en el mejor momento de su carrera: viene de una histórica presentación en el Super Bowl y de haber ganado tres Grammys

El boricua llegó al país y se prepara para sus tres conciertos en River Plate (Instagram)

Bad Bunny ya está en la Argentina y su presencia genera expectativa en la previa de sus tres shows en River Plate, donde promete hacer vibrar a miles de fanáticos que colmarán el estadio Más Monumental en una serie de noches dedicadas a la música y el espectáculo. Son los primeros shows que dará luego del consagratorio show de mediotiempo en el Super Bowl y tras haber ganado tres Grammys, donde también hizo historia al consagrarse ganador del álbum del año por su trabajo en DtMF, el primer disco completamente en español en ganar la categoría.

El cantante puertorriqueño se encuentra hospedado en el exclusivo Palacio Duhau, situado en el barrio de Recoleta, uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires y en un estricto operativo de seguridad diseñado por su equipo. Allí se agolparon los fans en busca de lo que a esta altura parece una misión imposible: la foto con su ídolo. Sin embargo, no pierden las esperanzas y la postal es la de tantas visitas al país: la vigilia de los seguidores más acérrimos, quienes debieron conformarse con el saludo a una camioneta de vidrios polarizados.

En su primera salida en el país, Bad Bunny fue a cenar acompañado por su crew. Fiel a su estilo reservado y en línea con su conocida preferencia por mantener su privacidad, el artista eligió moverse por la ciudad completamente cubierto: lució capucha, gorra, lentes y un pañuelo que ocultaba su rostro, evitando así ser reconocido por el público y la prensa. Así se presentó en un restaurante de Núñez, donde no permitió ser fotografiado por el personal.

La expectativa por la presencia de Bad Bunny en la capital argentina crece a medida que se acercan sus presentaciones en River Plate. Los shows, que prometen una puesta en escena impactante, reúnen a seguidores de todo el país y de países de la región y marcan un nuevo hito en la carrera del artista, que ha sabido combinar éxito global con una actitud reservada fuera del escenario. Mientras tanto, el cantante disfruta de su estadía en Buenos Aires con el máximo bajo perfil, priorizando el hermetismo y el contacto exclusivo con su entorno cercano.

La casita ya se encuentra montada para las tres fechas en el Más Monumental (Video: Instagram)

Por otro lado, en el estadio Más Monumental, y mientras los más fanáticos ya se encuentran en los alrededores pugnando por ser los primeros en ingresar, los preparativos avanzan a toda marcha y ya se encuentra montada La Casita, uno de los momentos más emblemáticos de la gira y pieza clave del set. En poco tiempo, se transformó en una de las imágenes más reconocibles de las presentaciones del artista. Se trata de una estructura sencilla y familiar, que destaca en medio del despliegue de luces, pantallas y sonido que caracteriza los espectáculos de Bad Bunny. La construcción es una réplica de una vivienda típica de concreto en Puerto Rico, con techo plano, colores llamativos pero sobrios y una apariencia vívida que evoca las casas tradicionales de muchos barrios de la isla.

Esta estructura tiene un rol central en el desarrollo del show, funcionando como un segundo escenario dentro del estadio. Allí, Bad Bunny interpreta algunas de sus canciones más íntimas, rodeado de un ambiente que remite a la vida cotidiana: vecinos sentados en las marquesinas, música que se escucha desde las ventanas, amigos conversando hasta tarde. El espacio se convierte en un punto de encuentro para los invitados especiales y para el propio público, que reconoce en La Casita no solo un guiño a la cultura puertorriqueña, sino también una invitación a compartir la experiencia del concierto desde una perspectiva más cercana y personal.

Bad Bunny arriba de La
Bad Bunny arriba de La Casita en el show de mediotiempo del Super Bowl LX (REUTERS/Jeenah Moon)

Mientras el resto del escenario continúa en montaje, La Casita ya está lista y a la espera de los famosos que participarán en ese segmento del espectáculo, consolidándose como uno de los momentos más esperados por los fans en cada presentación de Bad Bunny.

La llegada de Bad Bunny a Buenos Aires y la anticipación por sus conciertos en River Plate no solo movilizan a miles de seguidores, sino que también confirman el impacto cultural del artista en Argentina. Entre el hermetismo de sus movimientos fuera del escenario y la magnitud del despliegue técnico, cada detalle —desde su discreta presencia en la ciudad hasta la ya icónica Casita en el estadio— suma expectativa a un evento que promete quedar en la memoria de todos los asistentes.

