Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

El manager Adrián Forni habló con Teleshow y explicó los motivos por los que el histórico líder abandona la banda que fundó hace 53 años

Los Palmeras hablaron de la salida de Cacho Deicas

A poco más de un año del escándalo que derivó en la salida de Cacho Deicas, la otra gran figura de Los Palmeras también dará un paso al costado. Según pudo saber Teleshow, un comunicado oficial marcará el inicio de una etapa de alejamiento temporal para Marcos Camino, fundador, acordeonista y líder del grupo santafesino, debido a recomendaciones médicas. El músico será reemplazado de forma provisoria por su hijo, mientras la banda garantiza la continuidad de sus actividades habituales.

“Es una decisión casi tomada a raíz de los médicos, es lo conveniente, Marcos tiene nueve stents”, explicó Adrián Forni, manager de la agrupación a Teleshow. “Pero hay una continuidad total porque la banda sigue exactamente igual. Es el hijo el que ocuparía el lugar de él. Tampoco es definitivo, es un alejamiento por precaución, por un tiempo no determinado”.

Forni aclaró que el anuncio oficial será “mañana a la noche”, en referencia al jueves 12, acompañado por un video de Marcos en el que brindará explicaciones. “Se está armando el comunicado con un video de él explicando todo”, anticipó el manager sobre una posible instancia pública a partir del viernes.

El representante subrayó que la actividad de Los Palmeras continuará de forma íntegra: “Se continúa todo exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo”. Sobre el sustituto, afirmó: “El hijo ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado, muy bueno y mantiene la misma línea. Así que cubre el legado de él”.

Forni remarcó la necesidad de brindar información certera y evitar especulaciones. “Lo principal es ser claro, no hacer como ponen algunas cosas que se han enterado no sé por dónde. No hemos dado declaraciones, salvo por ahí algunos medios locales... pero simplemente que no está nada oficial hasta que no lo diga el mismo Marcos”.

Cacho Deicas inició a la
Cacho Deicas inició a la fuerza su camino solista, y separado de su socio fundador Marcos Camino

La salida de Marcos Camino de Los Palmeras implica un punto de inflexión en el ecosistema de la música tropical argentina. Se anunciará no solo la despedida del acordeonista fundador de la banda, sino también el cierre de un ciclo de más de 53 años al frente de uno de los proyectos más emblemáticos de la cumbia santafesina y el cancionero popular nacional.

Durante más de cinco décadas, Marcos Camino consolidó su posición como referente indiscutido del género tropical. Su rol se tornó identitario, ya que, en palabras extraídas del comunicado, “fue el rostro y la mente artística detrás del sonido de Los Palmeras durante más de 53 años, llevando la música tropical a escenarios nacionales e internacionales”.

Capítulo Cacho Deicas

"Quiero agradecer a toda la
“Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando" expresó Cacho Deicas

El conflicto interno en torno a Los Palmeras, una de las bandas más reconocidas de la música santafesina, quedó expuesto al revelarse el despido legal de los músicos que integraban el histórico grupo, así como la fractura definitiva entre sus dos líderes fundadores, por tensiones y conflictos entre Marcos Camino y Rubén Cacho Deicas, que se dispararon a comienzos de 2025.

Después de su regreso a los escenarios como solista, Cacho Deicas atravesó una de las etapas más turbulentas de su carrera, marcada además por el ACV que afectó gravemente su salud y decantó en su salidad de la banda, reemplazado por Pablo López.

Deicas insistió en que el respaldo de sus seguidores resultó decisivo para afrontar este periodo de crisis personal y profesional: “Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí, justamente. Estamos zafando”, afirmó, evidenciando la magnitud de la recuperación.

El contexto de este anuncio coincidió con una fase de reconfiguración interna: en los últimos años, la banda transitó diferentes salidas de miembros históricos, y reorganizó su estructura artística. Lejos de representar un cierre definitivo para el grupo, el retiro se presentó como “un traspaso generacional planificado”.

El abrazo entre Cacho Deicas
El abrazo entre Cacho Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras fundadores de la banda

Marcos Camino, de 75 años, no se desligará completamente del universo musical que edificó. El propio artista confirmó que “continuará vinculado al proyecto desde atrás del escenario, acompañando la continuidad de Los Palmeras”, consolidando así una transición que busca minimizar el impacto en la identidad del grupo.

En paralelo, Camino impulsó la creación de Los Palmae, proyecto conformado por hijos de los miembros originales de Los Palmeras, con la intención de garantizar “la vigencia del legado familiar y musical” que caracterizó a la formación durante generaciones.

