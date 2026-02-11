Teleshow

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

El boricua compartió el backstage de su presentación con su compatriota en el mediotiempo del partido de los New England Patriots y Seattle Seahawks

Guardar
Ricky Martin mostró cómo se preparó para el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El domingo pasado Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl al protagonizar un show de medio tiempo completamente en español y con un emotivo homenaje a su Puerto Rico natal. Para un desafío de semejante magnitud, el artista eligió estar acompañado en momentos claves y, entre los invitados, estuvo nada menos que su compatriota Ricky Martin. Y el cantante de “Livin’ la vida loca” compartió un video que muestra cómo se preparó para ser parte de este espectáculo inolvidable.

“Minutos antes y minutos después. Gracias por todo el apoyo familia”, escribió el boricua con una emoción todavía latente a pesar del paso de los días. Es que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX sigue siendo tema de conversación mundial. El show, que contagió a millones con orgullo y alegría latina, motivó a que Ricky repasara en un video los detalles que no se vieron en el escenario del Levi’s Stadium.

El clip comienza con el cantante a bordo de un jet privado rumbo a Santa Clara, California, sede del evento. Antes de llegar al estadio, pasó por la peluquería para estar impecable y, con una gran sonrisa, agradeció a Bad Bunny: “Gracias Benito, te quiero bien”. Ya en el Levi’s Stadium, Ricky afinó los últimos detalles de maquillaje y vestuario, se mostró entusiasmado entre músicos y bailarines, y vivió con intensidad los minutos previos a subir al escenario.

Ricky Martin durante su presentación
Ricky Martin durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Charlie Riedel)

Las imágenes muestran el clima de camaradería y nervios compartidos, y luego el momento consagratorio: la apasionada interpretación de “Lo Que Le Pasó A Hawái”, uno de los éxitos del disco más reciente de Bad Bunny, con la que Ricky se ganó la ovación del público y de los millones que seguían el show en todo el mundo.

Al bajar del escenario, Ricky fue recibido entre aplausos y vítores tras bambalinas, donde el ambiente de celebración continuó. Uno de los momentos más emotivos fue el reencuentro con Bad Bunny, cuando ambos se fundieron en un abrazo sincero y agradecido, rodeados de elogios: “Pusieron a Puerto Rico muy en alto”, se escuchó decir a los presentes.

El video cerró con la aparición de los mellizos de Ricky, Valentino y Matteo, quienes con 17 años presenciaron en vivo la actuación de su padre y no dudaron en llenarlo de abrazos y besos tras el show. Ricky, emocionado, los recibió con cariño y orgullo, sellando así una jornada inolvidable tanto para la historia del Super Bowl como para la familia Martin.

Así, la participación de Ricky Martin en el show de Bad Bunny no solo marcó un hito para la música latina en el evento deportivo más visto del mundo, sino que también fue un motivo de celebración personal y familiar para el artista, que compartió la alegría con sus hijos y con millones de seguidores en todo el planeta.

Bad Bunny vuelve a la Argentina en el Estadio River Plate

Para Bad Bunny, este histórico momento llega después de haber ganados tres Grammys, donde también hizo historia al consagrarse ganador del álbum del año por su trabajo con DtMF, el primer disco completamente en español en ganar la categoría. Y es el aperitivo ideal para palpitar su regreso a la Argentina con una serie de shows en el Estadio River Plate de Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Estas presentaciones forman parte del tramo latinoamericano de su tour, que incluye más de 50 fechas alrededor del mundo.

El regreso de Bad Bunny a Argentina es uno de los eventos musicales más esperados del año, luego de sus dos shows agotados en Vélez Sarsfield en 2022, y consolida su vínculo con el público local. Para esta gira, el artista presentará un repertorio lleno de hits y nuevas canciones, en lo que será uno de los puntos altos de la música urbana internacional en el país.

Temas Relacionados

Ricky MartinBad BunnySuper Bowl

Últimas Noticias

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

La hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe se muestra cada vez más enamorada de Guido Sergi y lo celebró con un romántico mensaje

La fuerte decisión que tomó

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Después de celebrar cada uno por su lado los ocho años de Magnolia, y tras el escándalo mediático que protagonizaron meses atrás, el actor se refirió a la relación actual con la actriz

Benjamín Vicuña habló de su

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La Corte Suprema consideró inadmisible el reclamo por daños y perjuicios que había iniciado Santiago Adamoli contra el influencer

La reacción de Martín Cirio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

La actriz es parte del elenco de la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega y se llevó todas las miradas con sus dos modelos en el evento previo

La China Suárez deslumbró con

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

El manager Adrián Forni habló con Teleshow y explicó los motivos por los que el histórico líder abandona la banda que fundó hace 53 años

Tras la salida de Cacho
DEPORTES
Terminó el día 1 de

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

TELESHOW
Muna Pauls Cherri se animó

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

INFOBAE AMÉRICA

Qué se sabe hasta el

Qué se sabe hasta el momento sobre la masacre de nueve personas en una casa y una escuela de Canadá

Las hijas de Óscar Denis, el ex vicepresidente paraguayo cautivo desde 2020, pidieron que no se detenga su búsqueda

Por qué la pascalina inspira a una nueva generación en Francia

Las mascotas podrán ser enterradas junto con sus dueños en San Pablo

Un hombre de Florida mató a su hermana en la tienda donde trabajaba y luego se quitó la vida