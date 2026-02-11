Teleshow

Murió la actriz y guionista María José Campoamor, reconocida por su trabajo en Pelito y Chiquititas

Su trayectoria artística abarcó desde la dramaturgia y la docencia hasta premios internacionales y la innovación en ficciones infantiles y dramáticas

Murió María José Campoamor, su
Murió María José Campoamor, su pluma recorrió géneros tan diversos como la telenovela clásica, el drama unitario y el teatro infantil (Instagram)

María José Campoamor, una de las figuras centrales de la televisión y el teatro en Argentina, falleció el 8 de febrero a los 79 años. Su muerte se conoció este martes luego de que la noticia fuera confirmada por la cuenta de Argentores en redes sociales.

“Con profundo pesar, despedimos a nuestra socia María José Campoamor, guionista, dramaturga, docente y actriz de una extraordinaria trayectoria en nuestro país, quien falleció el pasado 8 de febrero, a los 79 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, expresó la cuenta de Argentores al despedir a la artista en redes sociales.

Como guionista argentina, su nombre está vinculado a producciones emblemáticas como Pelito y Chiquititas, y fue reconocida con premios a nivel nacional e internacional. Justamente, en agosto de 2025, se celebraron los 30 años de esta última producción. La serie no solo representó un éxito televisivo, sino que conformó un universo simbólico, donde el valor de la infancia, la importancia de soñar y la capacidad de mirar más allá se volvieron centrales.

Murió la actriz y guionista María José Campoamor, reconocida por su trabajo en Pelito y Chiquititas (Instagram)

El aniversario impulsó a repensar la trascendencia de la canción “Volar Mejor” y su mensaje. La celebración no se agotó en el recuerdo de lo pasado, sino que mostró la continuidad de ese mensaje a través de nuevos actores y proyectos.

Hoy, a poco más de treinta años del inicio de la historia, el mensaje de la serie sigue brillando, en palabras y en la música, recordando “que las alas crecen cuando el corazón decide volar mejor” y que, aun frente a las pérdidas, el arte y la memoria colectiva permiten transformar el dolor en una invitación constante a no perder esa parte esencial de la infancia.

Nacida en Francia, Campoamor llegó a Argentina en 1950 junto a su familia, cuando tenía tres años. Desde entonces, se identificó plenamente con la identidad argentina y forjó una carrera multifacética como guionista, dramaturga, docente y actriz.

A lo largo de su trayectoria en televisión, escribió más de 1.500 horas de contenido, abarcando desde la telenovela clásica hasta el drama unitario y el entretenimiento infantil. Sus trabajos en Pelito, La extraña dama y Corazones de fuego —este último en coproducción con RAI— la posicionaron entre las grandes creadoras del medio. También participó en proyectos como Sinfonía Pastoral, Cuentos para ver, Polenta, Hombres de ley, Personas y personajes, Di Maggio, Atreverse, El amor tiene cara de mujer, Alta comedia, Desde adentro y Amor sagrado.

En el teatro, Campoamor fue autora de “008 se va con la murga”, considerada un referente del teatro infantil. Además, se destacó con piezas como “Finisterre”, “Buenos personas” y “Gritos y susurros”, afianzando su prestigio como dramaturga.

Su labor recibió numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Argentores, Prensario, Martín Fierro, Ondas de Barcelona, Augusto de Plata de Zaragoza y una mención especial de la UNESCO en la categoría Obras de Teatro del Tercer Mundo.

Mario Segade, director y guionista argentino, despidió a María José Campoamor en redes sociales (X)

Al enterarse de la noticia, una de las personalidades que se expresó en redes sociales fue Mario Segade, director y guionista: “Muere una guionista, a nadie le importa. Pero era María José Campoamor, maestra, genial. Me importa, me entristece. Siempre en mi corazón. Que en paz descanse”.

El impacto de Campoamor se manifestó tanto en el afecto de sus colegas como en la formación de nuevas generaciones de guionistas. Su “maestría e intensidad” han sido destacadas por referentes del ambiente artístico, quienes subrayan el valor de su legado.

En la memoria de la cultura argentina, María José Campoamor permanece como sinónimo de calidad, creatividad y entrega, marcando una referencia ineludible para quienes eligen el camino del guion y el drama.

