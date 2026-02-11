El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La influencer impresionó a Wanda Nara con su imagen en el programa culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

En cada gala de MasterChef Celebrity (Telefe), además de los platos y las devoluciones del jurado, hay un momento que ya se volvió ritual: la entrada de Sofía “La Reini” Gonet. Esta vez, la influencer volvió a captar todas las miradas con un look impactante, de estética medieval y guerrera, que no pasó desapercibido ni para el jurado ni para la conductora. Con cadenas, metal, brillo plateado y una impronta oscura, la participante confesó que su outfit estuvo inspirado en Game of Thrones y dejó en claro que, más allá de la incomodidad, está dispuesta a todo con tal de seguir una semana más en competencia.

Apenas la vio ingresar, Wanda Nara no pudo ocultar su sorpresa. “¡Guau! Esa medalla plateada con todo, por favor, Reini”, exclamó la conductora, mientras la cámara recorría el estilismo completo. Sofía, sonriente pero visiblemente incómoda, dijo detrás de escena con sinceridad: “Hoy guerrera total. Una semana más en competencia. Ni yo me lo puedo creer”.

El outfit estuvo compuesto por un vestido confeccionado íntegramente con cadenas plateadas, que cubría su cuerpo como una armadura flexible. El diseño, ajustado y brillante, dejaba al descubierto la piel en algunos sectores y se complementaba con un collar metálico tipo pechera, una vincha del mismo material y un maquillaje cargado de sombras oscuras y brillos, que reforzaban la idea de una reina medieval lista para la batalla. A esto se sumaron stilettos plateados que, lejos de ser un detalle menor, terminaron siendo protagonistas de varios comentarios.

“¿Podés venir acá adelante, Reini? Porque este look… ¿cuánto tiempo lleva?”, le preguntó Wanda, intrigada. “Y no, hoy llevo unas tres horitas”, respondió la participante, dando cuenta del trabajo previo que implica cada aparición. Sin embargo, el mayor desafío estuvo en su cabello: “El rubio llevó seis”, aclaró, dejando en evidencia que el look fue pensado hasta el último detalle.

Desde el jurado, Damián Betular aportó su mirada con una observación tan irónica como filosa: “Es como medio marplatense el look. Muy…”, lanzó, dejando la frase en suspenso. La Reini, lejos de incomodarse, recogió el guante y completó la idea con claridad conceptual: “También es medio Game of Thrones”. La referencia no fue casual. El vestuario remitía a personajes femeninos fuertes, con poder y presencia, que atraviesan conflictos sin perder identidad, una analogía que muchos leyeron como un reflejo de su propio recorrido en el reality.

El Chino Leunis también intervino con una definición que sintetizó el impacto visual de Sofía: “La Reini es como una especie de expresión artística caminante”. La frase fue celebrada en el estudio y reforzó la idea de que su paso por el programa no se limita a la cocina, sino que construye un personaje integral, donde la estética ocupa un rol central.

Sin embargo, no todo fue glamour. Consultada por Wanda sobre cómo se sentía con semejante vestuario, Sofía fue directa: “No. No veo bien, estoy incómoda, se me enganchan los zapatos en el vestido, pero de todas maneras…”. El sacrificio estaba claro. Germán Martitegui, atento a la escena, intervino con una sentencia que funcionó como cierre simbólico: “Tu mejor momento, Reini”. Wanda, en la misma línea, remató: “Sí, bueno, la belleza incomoda, Reini”.

La incomodidad física contrastó con la comodidad simbólica del personaje que la influencer construyó a lo largo del certamen. Semana tras semana, Sofía consolidó una identidad reconocible, donde cada look parece dialogar con su estado en la competencia. En esta ocasión, el metal, las cadenas y la inspiración épica coincidieron con una instancia clave: seguir en carrera cuando muchos ya quedaron en el camino.

Más allá de la moda, el vestuario funcionó como una declaración de principios. Guerrera, resistente, excesiva y consciente de su impacto, La Reini volvió a demostrar que en MasterChef Celebrity no solo se cocina: también se compite desde la imagen, el relato y la personalidad. Y si para eso hay que bancarse el peso de una armadura, ella parece dispuesta a hacerlo. Porque, como quedó claro en esta gala, en las cocinas del reality la belleza puede incomodar, pero también puede ser una estrategia más para sobrevivir.